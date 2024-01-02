Tóc ngắn đón Tết cùng sao Hàn: 5 kiểu kinh điển tôn vinh gương mặt, phù hợp cho phụ nữ Việt

Khi các ngôi sao Kpop đua nhau cắt tóc ngắn thì xu hướng này càng được nhiều chị em ưa chuộng để làm mới diện mạo, ''ăn gian'' tuổi tác. Tóc ngắn không những trẻ trung mà còn giúp ngoại hình người diện trông cá tính và sang trọng vô cùng. Không ít những lần các ngôi sao xứ Hàn "lột xác" với mái tóc này và khiến công chúng không khỏi bất ngờ bởi ngoại hình như được nâng lên một tầm cao mới.

Tóc ngắn có rất nhiều tác dụng như giúp chủ nhân trở nên cá tính nhưng vẫn dịu dàng và đặc biệt không tốn thời gian chăm sóc. Nhiều mỹ nhân xứ Hàn như Song Hye Kyo, Kim Tae Hee, Jang Nara, Suzy, Yoona… đều lựa chọn cắt tóc ngắn để trở nên sành điệu và trẻ hơn.

Tóc lửng tỉa layer thực sự phổ biến trong mùa mốt năm nay. Rất nhiều thần tượng xứ Hàn mê mệt kiểu tóc này, trong đó có Momo của TWICE. Phần tóc được cắt ngắn đến xương quai xanh, tỉa layer phóng khoáng và phá cách. Để đem đến nét cuốn hút riêng cho ngoại hình, khó bị hòa lẫn với những người đẹp khác, Momo còn uốn xoăn cổ điển cho mái tóc, nhằm tạo nên nét quý phái, thanh lịch.

Tóc ngắn kiểu layer xinh xắn. Ảnh: Internet

Với những cô nàng yêu thích tóc ngang vai thì tỉa layer cũng là gợi ý không tồi nhất là các bạn gái có mái tóc mỏng. Nếu lựa chọn cắt tóc layer ngang, bạn nên để mái thưa hoặc mái dài, đừng quên uốn cụp phần đuôi để tạo cảm giác trẻ trung và bồng bềnh hơn nhé.

Kiểu tóc dài quá vai được cắt layer gọn gàng giúp tôn lên gương mặt thanh thuần, đường nét ngọt ngào và giúp nữ diễn viên trông trẻ trung hơn đáng kể. Ngoài ra, phần đuôi tóc layer còn tạo hiệu ứng giúp gương mặt trông thon thả hơn. Kiểu tóc này phù hợp với những cô nàng có gương mặt tròn hoặc mặt vuông với đường nét rõ ràng.

Tóc ngắn uốn gợn sóng

Song Hye Kyo là một trong mỹ nhân Hàn dù thử nghiệm kiểu tóc nào trông cũng đầy sức hút. Nữ chính The Glory từng để tóc ngắn uốn gợn sóng, tóc cắt lớp... Dù để kiểu tóc nào trông cô vẫn toát lên vẻ đẹp sang chảnh.

Tóc ngắn tôn gương mặt nữ diễn viên. Ảnh: Internet

Từng để tóc dài thướt tha, nhưng mái tóc ngắn chuẩn style ái nữ nhà giàu khi vào vai Young Seo phim Hẹn hò chốn công sở của Seol In Ah mới giúp cô nổi bật. Mái tóc ngắn để thẳng không cần tạo kiểu, tạo phồng cũng không cần chải chuốt quá nhiều nhưng vẫn mang lại vẻ ngoài sang chảnh cho nữ diễn viên. Ảnh: Instagram seorina

Tóc bob

Nhan sắc không quá nổi bật nhưng UEE vẫn cuốn hút với kiểu tóc bob. Với kiểu tóc này khi để tóc mái lệch ôm sát khuôn mặt, UEE trông sang trọng và thanh lịch; nhưng với mái tóc uốn xoăn và rẽ ngôi giữa, cô trông phóng khoáng hơn.

Kiểu tóc bob ngang vai tôn lên phong cách cá tính cùng gương mặt trẻ trung, hack tuổi của nữ idol. Ảnh: Internet

‏Trước những biến tấu mạnh mẽ của những xu hướng thời trang hiện nay, đôi khi sự đơn giản của kiểu tóc bob uốn cụp tự nhiên lại mang đến hiệu ứng ấn tượng không ngờ.

‏Bạn có thể bắt gặp kiểu tóc bob cùng mái ngố với chiều dài đến chân mày ở bất kỳ đâu, trên sàn diễn thời trang hay đường phố. Thông thường tóc bob khi kết hợp với mái ngố sẽ được các cô nàng để uốn lọn sóng nhỏ tự nhiên cùng màu nhuộm nâu socola hoặc nâu hạnh nhân… Kiểu tóc này mang lại vẻ đẹp giản dị, quyến rũ và cổ điển. Không thể phủ nhận rằng đã qua bao nhiêu thời đại, tóc bob với điểm nhấn ở mái ngố uốn lọn vẫn luôn là kiểu tóc được nhiều cô nàng ưa thích.‏

Tóc ngắn đuôi vểnh nhẹ

Sau một thời gian gắn bó với tóc dài, IU đã tạo sự đột phá cho nhan sắc bằng cách cắt tóc ngắn. Kiểu tóc cô chọn toát lên sự phóng khoáng, thời thượng với phần đuôi vểnh và cấu trúc tóc rối nhẹ.

Tóc ngắn kiểu đuôi vểnh. Ảnh: Internet

Phần tóc mái thưa giúp diện mạo càng thêm trẻ trung, ngọt ngào. Vốn dĩ, tóc ngắn đuôi vểnh đã nổi bật và tươi trẻ nên IU không cần nhuộm màu cho mái tóc. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng chỉ để tóc đen cơ bản, vậy là vẻ ngoài đã được "hack" tuổi hiệu quả. Điều thú vị là với tóc ngắn đuôi vểnh, bạn có thể tự tạo kiểu tại nhà với lược tròn, máy sấy và keo xịt tóc.

Tóc ngắn ép thẳng

Các kiểu tóc ép thẳng đang là xu hướng của năm 2023. Bên cạnh tóc dài, chị em cũng nên tham khảo kiểu tóc ngắn ép thẳng. Sooyoung của SNSD đã lựa chọn kiểu tóc ngắn ép thẳng để thay đổi phong cách. Phiên bản tóc ngắn này có kiểu dáng cơ bản với đường ngôi giữa và cấu trúc suôn mượt. Nhờ vậy, vẻ ngoài sẽ có được sự chỉn chu, thanh lịch khi áp dụng kiểu tóc ngắn ép thẳng.

Tóc ép thẳng. Ảnh: Internet

Một số nàng e ngại rằng tóc ngắn ép thẳng có thể khiến tổng thể mái tóc bị xẹp, dễ để lộ nhược điểm. "Bí kíp" ở đây chính là làm phồng chân tóc nhằm tạo hiệu ứng tóc bồng bềnh, dày dặn hơn, gương mặt vì thế cũng trở nên nhỏ gọn. Nhờ nhuộm nâu cho mái tóc, vẻ ngoài của Sooyoung càng thêm tươi trẻ, rạng rỡ.