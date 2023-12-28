6 hành động nhỏ sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn

Vì vậy, bạn có thể đối xử tôn trọng với từng mối quan hệ và yêu cầu được tôn trọng.

Bạn có thể có công việc, bạn bè, bạn đời và những đứa con tuyệt vời, nhưng các mối quan hệ với mọi người bất kể ở nơi làm việc hay ở nhà đều có thể tạo ra niềm vui hoặc sự hỗn loạn.

Bạn có thể "yêu cầu" được tôn trọng qua cách bạn đối xử với bản thân và những người khác. Lời nói, hành động của bạn sẽ là tấm gương và thông điệp rõ ràng cho mọi người.

Những giới hạn lành mạnh cũng cho thấy bạn là ai và sẽ là ai. Giới hạn không phải để ngăn cách mọi người và hạn chế mối quan hệ của bạn mà để định hình các mối quan hệ để bạn khỏe mạnh và hạnh phúc.

2. Đừng làm cuộc sống trở nên phức tạp hơn

Hãy ngừng làm cho cuộc sống trở nên phức tạp hơn vốn có. Mọi việc xảy ra đều có lý do, khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra.

Một khi chúng ta ngừng chống lại cuộc sống và chấp thuận nó, chúng ta sẽ thấy những thay đổi đáng kể.

Một số bước đơn giản để làm cuộc sống tốt đẹp hơn:

Hãy chủ động quyết định thay đổi cuộc đời mình

Học cách chấp nhận sự khó chịu

Xác định lý do tại sao bạn muốn thay đổi cuộc sống của mình

Xác định những thay đổi bạn muốn thực hiện

Xác định những gì có thể giữ bạn lại

Chọn một điều để thay đổi

Đặt mục tiêu thực tế

3. Hãy tử tế với chính mình

Vì lý do nào đó, nhiều phụ nữ cảm thấy cho đi và tử tế với người khác là dễ dàng hơn. Nhưng đối với chính mình, họ dường như quá bận và không có thời gian ngay cả cho việc chăm sóc bản thân cơ bản nhất.

Việc đối xử tốt với bản thân phải bắt đầu từ trong tâm trí bạn. Nhiều người thường hay tự chỉ trích, gay gắt và không đối xử tử tế với chính mình. Nhiều người đối thoại nội tâm với bản thân một cách ác ý hơn bất kỳ ai khác ngoài đời thực.

Để chuyển biến hoàn toàn cuộc sống, hãy bắt đầu bằng việc chú ý khi bạn tự trách móc bản thân và dừng lại. Sau đó hãy nói điều gì đó tốt đẹp với chính mình ngay lập tức. Ví dụ: nếu bạn đang trách móc bản thân về việc quên đổ rác, hãy nói đến việc bạn đã nhớ làm nhiệm vụ đó 95% thời gian như thế nào.

Hãy tập thay đổi những nhận xét tiêu cực, ác ý về bản thân và thay vào đó, hãy khen ngợi chính mình về điều gì đó bạn làm tốt. Sau đó, hãy hít một hơi thật sâu và cảm nhận việc thừa nhận và ủng hộ bản thân tạo ra tác động như thế nào. Điều đó sẽ nâng cao tinh thần và tăng cường lòng tự trọng của bạn.

4. Đừng coi mình là nạn nhân

Điều này không có nghĩa là bạn chưa bao giờ là nạn nhân. Tuy nhiên, luôn có những lúc bạn góp phần tạo ra tình huống không tốt.

Hãy học hỏi từ những kinh nghiệm và sai lầm trong quá khứ. Cuộc sống được cải thiện bằng cách thừa nhận những sai lầm của bạn, học hỏi từ chúng và bước tiếp với sự khôn ngoan hơn.

5. Chăm sóc bản thân để cải thiện sức khỏe tinh thần

Ưu tiên và đầu tư vào sức khỏe tinh thần của bạn là nền tảng giúp bạn có một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Hãy chủ động thực hiện những việc để cải thiện sức khỏe tinh thần, chẳng hạn như thực hành chánh niệm, tập thể dục, ngủ đủ giấc, đặt mục tiêu, kết nối với mọi người, tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần và nuôi dưỡng các suy nghĩ tích cực.

Bạn có thể tăng tính kiên cường cho bản thân, quản lý căng thẳng hiệu quả hơn và nuôi dưỡng tư duy lành mạnh hơn. Ưu tiên rèn luyện tinh thần có thể tác động tích cực đến nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của bạn, từ các mối quan hệ đến việc ra quyết định, dẫn đến những thay đổi tốt đẹp hơn.

6. Đừng sống trong quá khứ

Những người hạnh phúc sống trong hiện tại và tập trung vào việc tạo ra những trải nghiệm tốt đẹp ngay ở hiện tại. Điều này xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn và một thái độ tươi sáng hơn đối với tương lai.

Thay đổi hoàn toàn hướng đi của cuộc đời bạn có vẻ là nhiệm vụ khó khăn, nên để dành cho lúc rảnh rỗi. Tuy nhiên, cuộc sống rất lộn xộn và phức tạp, và chúng ta hiếm khi có thời gian và không gian để nỗ lực.

Khi thay đổi góc nhìn khác, chúng ta sẽ có thể tìm thấy nhiều cách để tạo sự chuyển biến tích cực chỉ bằng những thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày của mình.