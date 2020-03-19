Thanh lịch thôi chưa đủ, nàng công sở phải thật sành điệu với 4 items thời trang đang cực hot này

Bạn đã chán ngấy những bộ đồ công sở cứng nhắc và một màu, hãy thử F5 bản thân với một phong cách thời trang công sở thanh lịch nhưng thời thượng và sành điệu hơn. Trong năm 2020, những items hot hit dưới đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để bạn bổ sung vào tủ đồ.

Hãy tạm quên những bộ suit màu đen truyền thống đi, phá cách một chút với các kiểu suit có màu sắc nổi bật và khéo léo mix match, bạn sẽ “lột xác” ngoạn mục. Bạn có thể kết hợp trang phục này với những chiếc quần ống rộng suông dài hoặc chân váy ngắn để kéo dài đôi chân và trẻ trung hơn.

Những bộ suit thanh lịch phóng khoáng là lựa chọn đủ an toàn nhưng vẫn giúp bạn thay đổi phong cách nếu biết cách phối đồ - Ảnh: Internet

Váy áo tay bồng

Đây chính là items của những quý cô thanh lịch đầy quyền lực mà bất kỳ ai cũng không thể bỏ qua. Thật không quá lời nếu nói các mẫu váy áo tay bồng style công chúa này sẽ giúp bạn nâng tầm phong cách triệt để. Bên cạnh đó, kiểu áo này còn rất dễ kết hợp với nhiều kiểu quần và váy khác nhau.

Chẳng có lý do nào để các tín đồ thời trang khước từ items đang khuấy đảo hội chị em công sở này – Ảnh: Internet

Item chất liệu da

Năm nay, xu hướng trang phục có chất liệu da vẫn được các fashionista vô cùng ưa chuộng. Chính vì vậy, bạn nên đầu tư ít nhất một items này trong tủ đồ để mix cùng các kiểu trang phục khác nhau từ váy, đầm đến quần jeans đều phù hợp.

Cá tính và sang chảnh hơn với sự hiện diện của biker jacket hay blazer da – Ảnh: Internet

Guốc mũi vuông

Đây chính là món phụ kiện hot nhất năm 2020 mà mọi cô nàng đều nên sở hữu. Những đôi guốc mũi vuông “chanh sả” sẽ khiến cả set đồ của bạn trở nên nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn. Những cô nàng công sở cứ triển ngay guốc mũi vuông để trở nên thời thượng và quyến rũ hơn.

Với kiểu giày này thì bạn diện đồ gì cũng hoàn hảo – Ảnh: Internet

Nếu thật sự muốn thăng hạng nhan sắc, hãy chịu chi một chút cho những món đồ trên nhé!