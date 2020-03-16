Nhất định phải diện 3 kiểu đầm họa tiết hoa 'bánh bèo' này trong dịp hè, bạn sẽ trông rất nữ tính mà lại sexy hết nấc

Các kiểu đầm họa tiết hoa mang đến cho phụ nữ nét điệu đà, duyên dáng và vô cùng đằm thắm. Mùa hè với tiết trời oi bức chính là thời điểm tuyệt vời để chị em tự tin khoe dáng với thiết kế "bánh bèo" này.

Đầm hoa hở lưng gợi cảm

Với những nàng tự tin với tấm lưng gợi cảm, nuột nà, hãy khoe triệt để lợi thế này với những chiếc đầm sẻ lưng táo bạo. Chắc chắn, thiết kế này sẽ giúp bạn thu hút hết mọi ánh nhìn khi xuất hiện.