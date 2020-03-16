Nhất định phải diện 3 kiểu đầm họa tiết hoa 'bánh bèo' này trong dịp hè, bạn sẽ trông rất nữ tính mà lại sexy hết nấc

Mùa hè này, bạn nhất định phải sắm cho bản thân một trong những kiểu đầm họa tiết hoa cực hot dưới đây.
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Các kiểu đầm họa tiết hoa mang đến cho phụ nữ nét điệu đà, duyên dáng và vô cùng đằm thắm. Mùa hè với tiết trời oi bức chính là thời điểm tuyệt vời để chị em tự tin khoe dáng với thiết kế "bánh bèo" này.
Đầm hoa hở lưng gợi cảm
Với những nàng tự tin với tấm lưng gợi cảm, nuột nà, hãy khoe triệt để lợi thế này với những chiếc đầm sẻ lưng táo bạo. Chắc chắn, thiết kế này sẽ giúp bạn thu hút hết mọi ánh nhìn khi xuất hiện.
Đầm họa tiết hoa trễ vai
Mùa hè nắng nóng là lúc thích hợp để diện các thiết kế thoáng mát, khoe vóc dáng. Trong đó, đầm họa tiết hoa trễ vai là một lựa chọn tuyệt vời. Kiểu đầm này sẽ làm tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn, đôi vai mảnh khảnh, gợi cảm của phụ nữ.
Đầm họa tiết hoa cổ điển
Những năm gần đây, xu hướng thời trang thường thiên về các thiết kế tối giản, cổ điển và sang trọng. Do đó, khi chọn đầm họa tiết hoa, bạn nên ưu tiết các mẫu có chi tiết cổ điển như tay phồng, bèo nhún, cổ vuông.
Hè này hãy thay đổi phong cách với các kiểu đầm họa tiết hoa "bánh bèo" mà nữ tính, điệu đà trên.