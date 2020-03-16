Nhất định phải diện 3 kiểu đầm họa tiết hoa 'bánh bèo' này trong dịp hè, bạn sẽ trông rất nữ tính mà lại sexy hết nấc

Thời trang 16/03/2020 05:35

Mùa hè này, bạn nhất định phải sắm cho bản thân một trong những kiểu đầm họa tiết hoa cực hot dưới đây.

Các kiểu đầm họa tiết hoa mang đến cho phụ nữ nét điệu đà, duyên dáng và vô cùng đằm thắm. Mùa hè với tiết trời oi bức chính là thời điểm tuyệt vời để chị em tự tin khoe dáng với thiết kế "bánh bèo" này. 

Đầm hoa hở lưng gợi cảm

Với những nàng tự tin với tấm lưng gợi cảm, nuột nà, hãy khoe triệt để lợi thế này với những chiếc đầm sẻ lưng táo bạo. Chắc chắn, thiết kế này sẽ giúp bạn thu hút hết mọi ánh nhìn khi xuất hiện.

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Đầm họa tiết hoa xếp tầng, hở lưng, thiết kế tay bèo nhún cực kỳ nữ tính giúp phái đẹp thêm phần thu hút - Ảnh: Internet
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Những cô nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn có thể chọn các kiểu đầm ngắn trên gối, chiết eo để giúp tăng chiều cao khi mặc - Ảnh: Internet
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Đầm họa tiết hoa hở lưng chắc chắn là item hot nhất mùa hè năm nay - Ảnh: Internet
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Chỉ với chi tiết hở lưng, phái đẹp cũng đủ trở nên quyến rũ - Ảnh: Internet

Đầm họa tiết hoa trễ vai

Mùa hè nắng nóng là lúc thích hợp để diện các thiết kế thoáng mát, khoe vóc dáng. Trong đó, đầm họa tiết hoa trễ vai là một lựa chọn tuyệt vời. Kiểu đầm này sẽ làm tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn, đôi vai mảnh khảnh, gợi cảm của phụ nữ.

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Đầm hoa trễ vai phối ren kết hợp với chi tiết bèo nhún mang đến sự thời thượng và cổ điển. Phụ nữ hoàn toàn có thể diện thiết kế này đến các bữa tiệc sang trọng - Ảnh: Internet
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Đầm họa tiết hoa trễ vai màu sắc trung tính mang đến sự nhã nhặn, đồng thời giúp tôn da rất hiệu quả - Ảnh: Internet
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Sexy và gợi cảm hơn rất nhiều với đầm hoa trễ vai ôm body - Ảnh: Internet

Đầm họa tiết hoa cổ điển

Những năm gần đây, xu hướng thời trang thường thiên về các thiết kế tối giản, cổ điển và sang trọng. Do đó, khi chọn đầm họa tiết hoa, bạn nên ưu tiết các mẫu có chi tiết cổ điển như tay phồng, bèo nhún, cổ vuông.

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Đầm họa tiết hoa nhí cổ vuông, tay phồng giúp bạn sở hữu phong cách thời trang cổ điển. Kiểu đầm này cực kỳ phù hợp với các phụ kiện làm từ cói - Ảnh: Internet
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Thiết kế tay dài, cổ viền ren giúp kiểu đầm hoa này trông sang trọng hơn - Ảnh: Internet
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Khi diện kiểu đầm hoa voan xếp tầng, thiết kế tay phồng đơn giản này, bạn sẽ trông vô cùng nhẹ nhàng, nữ tính nhưng lại có nét cuốn hút rất riêng - Ảnh: Internet

Hè này hãy thay đổi phong cách với các kiểu đầm họa tiết hoa "bánh bèo" mà nữ tính, điệu đà trên. 

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