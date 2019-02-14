Sau Tết bị chê già vì xuống sắc, cứ cắt 4 kiểu tóc ngắn này, phụ nữ sẽ trẻ ra cả chục tuổi và xinh đẹp rạng ngời

Vui chơi thả ga dịp Tết khiến làn da trở nên xỉn màu, mái tóc khô xơ và xuống cấp làm nhan sắc trông kém tươi tắn, già nua. Đừng lo lắng, hãy mạnh dạn cắt phăng mái tóc cũ theo 4 gợi ý sau đây, chắc chắn, bạn sẽ trẻ trung và rạng ngời hơn tuổi thật rất nhiều.

Khi cắt kiểu tóc bob này, bạn gái có thể thay đổi một số yếu tố như độ dài, màu sắc và kiểu mái. Tuy nhiên, những tông màu nhuộm tối như nâu, socola, mật ong sẽ phù hợp hơn, đồng thời giúp tôn da.

Trong tất cả các kiểu tóc ngắn , bob rẽ ngôi bấm phồng tự nhiên được xem là lựa chọn ăn gian tuổi tác hiệu quả nhất, đồng thời đây còn là phương án khá an toàn vì bạn không thay đổi quá nhiều.

Kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc ngắn này giúp bà xã Song Jong Ki trẻ đẹp như cô gái 20 - Ảnh: Internet

Tóc bob mái thưa uốn nhẹ đuôi

Những năm gần đây, phụ nữ Việt rất ưa chuộng và thi nhau học theo các phương pháp làm đẹp, xu hướng thời trang, trang điểm từ Hàn Quốc. Trong đó, kiểu tóc mái thưa được xem như một trào lưu vô cùng thịnh hành.

Không chỉ làm tăng vẻ trẻ trung, kiểu mái này còn che khuyết điểm về khuôn mặt tròn trịa, vầng trán cao. Do đó, nếu đang muốn trở nên trẻ trung hơn, hãy cắt ngay kiểu tóc bob mái thưa.

Khởi đầu năm mới, nữ diễn viên Park Shin Hye đã chọn cho mình kiểu tóc mới. Nhờ kiểu tóc bob mái thưa, khuôn mặt góc cạnh của cô trở nên nhỏ nhắn và tươi tắn hơn - Ảnh: Internet

Nếu không thích mái thưa, bạn có thể chọn cách rẽ ngôi 7/3 này để che đi một góc mặt - Ảnh: Internet

Tóc bob thẳng uốn vểnh đuôi

Nếu ưa thích phong cách sang chảnh, tóc bob uốn vểnh đuôi là lựa chọn số 1 mà bạn không nên bỏ qua. Khác với những cách uốn khác, mẫu tóc này rất dễ chăm sóc.

Kiểu tóc bob uốn vểnh đuôi kết hợp với mái rẽ ngôi giữa vừa trẻ trung vừa sang chảnh - Ảnh: Internet

Tóc bob mái phồng

Với phần chân tóc mái được tạo kiểu bồng bềnh, đây là lựa chọn mang đến sự sang trọng và thời thượng cho phái đẹp.

Gợi cảm, sang trọng với mái tóc bob mái bồng bềnh nhuộm màu nâu sáng. Với kiểu tóc này, bạn gái sẽ trở nên nổi bật vô cùng - Ảnh: Internet

Kiểu tóc này rất phù hợp với phụ nữ làm việc văn phòng, kinh doanh vì tạo nên vẻ ngoài chỉn chu và nghiêm túc - Ảnh: Internet

Chọn ngay một trong những kiểu tóc ngắn trẻ trung trên để áp dụng cho chính mình, chắc chắn, nhan sắc mệt mỏi, xuống cấp sau Tết sẽ trở nên rạng ngời, trẻ trung và nổi bật ngay.