Phong cách ăn mặc đơn giản mà đẹp cho nam

Thời trang 28/05/2019 15:10

Nhiều bạn nam gặp khó khăn trong việc lựa chọn trang phục vừa giản dị, thoải mái mà vẫn ưa nhìn. Cùng tham khảo các phong cách ăn mặc đơn giản mà đẹp cho nam sau đây.

Phong cách ăn mặc đơn giản mà đẹp cho nam không cần nổi bật nhưng vẫn hợp thời trang, thể hiện cá tính riêng của bản thân. Vì thế, nó là phong cách ăn mặc tối giản đa dạng, tiện dụng, phù hợp nhiều hoàn cảnh được nhiều bạn nam hướng tới và yêu thích. Tin rằng, với cách ăn mặc đơn giản mà đẹp cho nam các bạn sẽ thêm lựa chọn và trau dồi thêm gu thời trang tốt hơn. 

Thế nào là ăn mặc giản dị? 

Phong cách ăn mặc giản dị hay còn gọi phong cách ăn mặc casual là phong cách ăn mặc ưu tiên sự đơn giản, thoải mái, tiện dụng nhưng vẫn chỉn chu, lịch sự. Nó hướng tới một vẻ ngoài dễ nhìn và sự thoải mái hoạt động trong một ngày dài. 

1, Nguyên tắc ăn mặc đơn giản mà đẹp: Lựa đồ phù hợp dáng người 

Ăn mặc đơn giản không có nghĩa chấp nhận sự xuề xòa, lôi thôi. Những bộ quần áo rộng, dài hay quá ngắn sẽ là nguyên nhân phá dáng và mất điểm ngoại hình đáng kể. Một bộ đồ vừa người sẽ tạo ngoại hình sạch sẽ, gọn gàng, chỉn chu và thoải mái vận động cả ngày không gặp bất tiện. 

Một bộ quần áo vừa dáng người là nguyên tắc ăn mặc đẹp dành cho nam giới phải nhớ
Một bộ quần áo vừa dáng người là nguyên tắc ăn mặc đẹp dành cho nam giới phải nhớ

2, Lựa chọn những bộ quần áo đơn giản, màu sắc trang nhã

Phong cách ăn mặc casual đơn giản nên chọn những bộ quần áo có màu sắc trang nhã, đơn tính, không cần chú trọng đến họa tiết nổi bật để thu hút sự chú ý như với các phong cách thời trang khác. 

Ăn mặc đơn giản cho nam những cách phối quần áo đẹp nhất
Ăn mặc đơn giản cho nam những cách phối quần áo đẹp nhất

Thay vào đó hãy chú ý đến kiểu thiết kế quần áo có sự phá cách đặc biệt. Như set phối đồ áo sơ mi trắng và quần vải đen truyền thống vẫn gây ấn tượng và tạo nét thu hút riêng với điểm nhấn áo sơ mi trắng cổ tàu lạ mắt. 

Cách ăn mặc đơn giản mà đẹp cho nam với thiết kế lạ mắt
Cách ăn mặc đơn giản mà đẹp cho nam với thiết kế lạ mắt

Nếu chọn đồ có họa tiết thì vẫn là các họa tiết đơn giản là chính, chiếc áo phông in họa tiết kết hợp cùng áo sơ mi nam xanh và quần jeans - Sự kết hợp đơn giản nhưng vẫn thể hiện chất riêng cá tính, khỏe khoắn, năng động bản thân. 

Phong cách ăn mặc đơn giản mà không nhàm chán cho nam
Phong cách ăn mặc đơn giản mà không nhàm chán cho nam

Ngoài ra cần nắm rõ nguyên tắc phối màu của cách ăn mặc đẹp giản dị là phối quần áo cùng tông màu trầm hoặc giữa hai màu trắng đen. 

Phong cách ăn mặc đơn giản mà đẹp cho nam tuân thủ nguyên tắc phối màu đơn tính
Phong cách ăn mặc đơn giản mà đẹp cho nam tuân thủ nguyên tắc phối màu đơn tính

3, Muốn ăn mặc đơn giản mà đẹp? Hãy cập nhật theo các xu hướng thời trang

Xu hướng thời trang luôn thay đổi, nếu chỉ trung thành với áo sơ mi, áo phông trơn một màu mãi,.. bạn sẽ tự tụt hậu và khiến bản thân lỗi thời. Chỉ cần chú ý một chút với khiếu thời trang trau dồi, các bạn có thể phối hợp với cách ăn mặc giản dị, đơn giản mà đẹp với nhiều kiểu quần áo khác nhau như áo bomber, hoodie,... hợp mốt và cá tính. 

Cập nhật xu hướng thời trang để tự tạo riêng cách ăn mặc đơn giản mà chất cho bản thân
Cập nhật xu hướng thời trang để tự tạo riêng cách ăn mặc đơn giản mà chất cho bản thân

4, Các phụ kiện đi kèm giúp phong cách ăn mặc tối giản cho nam thú vị hơn 

Những phụ kiện hỗ trợ đắc lực trong cách ăn mặc tối giản cho nam có thể kể đến như kính mắt, đôi giày, dép, khăn hay túi xách. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng kính mắt hay đôi dép lê để tạo nét cá tính và khác biệt cho ngoại hình của mình độc đáo và ấn tượng. 

Sử dụng phụ kiến nhấn nhá để có những bộ phối quần áo đơn giản mà cá tính
Sử dụng phụ kiến nhấn nhá để có những bộ phối quần áo đơn giản mà cá tính

Với các bí kíp thời trang ăn mặc giản dị mà đẹp giới thiệu trên đây, hi vọng các bạn có thể tìm ra những cách phối đồ, bộ độ hợp và đẹp. Chúc các bạn thành công.

Kiểu tóc đẹp “cứu cánh” cho nam có xoáy trán

Kiểu tóc đẹp “cứu cánh” cho nam có xoáy trán

Mái tóc chính là một trong những “phụ kiện” tốt nhất giúp nam giới che đi phần xoáy trán. Nhưng trước hết cần phải chọn được kiểu tóc phù hợp cho người có xoáy ở trán.

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