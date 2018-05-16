Phối đồ với chân váy jean: Vừa cá tính vừa cổ điển lại cực kỳ năng động

Học ngay các cách phối đồ cùng chân váy jean đầy cá tính, bụi bặm sau đây, chắc chắn bạn sẽ sở hữu phong cách thời trang vô cùng thời thượng, nổi bật.
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Vào mùa hè đầy sôi động, nếu không diện chân váy jean thì thật là đáng tiếc. Với kiểu váy này, bạn thật sự sẽ trở nên cực kỳ nổi bật, có phần cá tính lại mang chút cổ điển.
Chân váy jean có rất nhiều kiểu dáng như xòe, ôm body, đuôi cá... cùng với đó là nhiều độ dài khác nhau. Do đó, bạn có thể thoái mái chọn lựa, mix-match phù hợp với phong cách của bản thân hay với từng hoàn cảnh khác nhau.
Phối chân váy jean với áo gì?
Như đã nói ở trên, chân váy jean cực kỳ đa dạng, chính vì vậy, chúng hoàn toàn có thể phối với tất cả các kiểu áo khác nhau mà không ngần ngại điều gì.
Tuy nhiên, tùy vào thời tiết, khí hậu, hoàn cảnh, lứa tuổi và vóc dáng khác nhau mà bạn nên chọn kiểu chân váy cũng như thiết kế áo phối cùng phù hợp để set đồ vừa đẹp vừa hợp mốt, đồng thời giúp bạn sở hữu phong cách thời trang sang chảnh.
Chọn kiểu chân váy jean như thế nào?
Nếu bạn là cô nàng cá tính, yêu thích phong cách thời gian nổi loạn, hãy ưu tiên các mẫu chân váy jean có thiết kế bụi bặm, rách, tua rua hay bất đối xứng.
Ngược lại, nếu bạn là cô nàng ưa chuộng phong cách cổ điển, retro thì hãy diện chân váy jean dài, xòe, may chỉ nổi... Vì những thiết kế này thuộc xu hướng thời trang từ những thập niên 80, 90.
Đối với các cô nàng chuộng vẻ ngoài năng động, khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng thì mẫu chân váy jean ngắn sẽ là lựa chọn phù hợp nhất. Đây là thiết kế mang phong cách trẻ trung, có ưu điểm khoe đôi chân dài, thon gọn.
Ngoài ra, để trông nữ tính và điệu đà hơn, bạn có thể phối chân váy jean với các kiểu áo gợi cảm như hở vai, trễ vai, croptop, hai dây...
Với những cách phối đồ cùng chân váy jean theo nhiều phong cách khác nhau trên, bạn có thể biến hóa hình ảnh bên ngoài mỗi ngày.