Phối đồ với chân váy jean: Vừa cá tính vừa cổ điển lại cực kỳ năng động

Học ngay các cách phối đồ cùng chân váy jean đầy cá tính, bụi bặm sau đây, chắc chắn bạn sẽ sở hữu phong cách thời trang vô cùng thời thượng, nổi bật.

Vào mùa hè đầy sôi động, nếu không diện chân váy jean thì thật là đáng tiếc. Với kiểu váy này, bạn thật sự sẽ trở nên cực kỳ nổi bật, có phần cá tính lại mang chút cổ điển. Chân váy jean có rất nhiều kiểu dáng như xòe, ôm body, đuôi cá... cùng với đó là nhiều độ dài khác nhau. Do đó, bạn có thể thoái mái chọn lựa, mix-match phù hợp với phong cách của bản thân hay với từng hoàn cảnh khác nhau.

Phối chân váy jean với áo gì? Như đã nói ở trên, chân váy jean cực kỳ đa dạng, chính vì vậy, chúng hoàn toàn có thể phối với tất cả các kiểu áo khác nhau mà không ngần ngại điều gì. Tuy nhiên, tùy vào thời tiết, khí hậu, hoàn cảnh, lứa tuổi và vóc dáng khác nhau mà bạn nên chọn kiểu chân váy cũng như thiết kế áo phối cùng phù hợp để set đồ vừa đẹp vừa hợp mốt, đồng thời giúp bạn sở hữu phong cách thời trang sang chảnh.

Chân váy jean có rất nhiều kiểu dáng không chỉ đẹp mà còn cực chất, cá tính - Ảnh: Internet Chọn kiểu chân váy jean như thế nào? Nếu bạn là cô nàng cá tính, yêu thích phong cách thời gian nổi loạn, hãy ưu tiên các mẫu chân váy jean có thiết kế bụi bặm, rách, tua rua hay bất đối xứng. Mẫu chân váy jean ngắn chữ A thiết kế cực cá tính, bụi bặm với phần gấu rách, bất đối xứng - Ảnh: Internet Để hợp với tiết trời mùa hè, bạn nên phối mẫu chân váy jean này với áo thun ôm body, áo thun form rộng - Ảnh: Internet Ngược lại, nếu bạn là cô nàng ưa chuộng phong cách cổ điển, retro thì hãy diện chân váy jean dài, xòe, may chỉ nổi... Vì những thiết kế này thuộc xu hướng thời trang từ những thập niên 80, 90. Ngoài kiểu dáng thì chất liệu jean và màu sắc cũng góp phần mang đến vẻ cổ điển cho set đồ - Ảnh: Internet Set đồ đậm chất thập niên 90 khi phối chân váy jean dài chữ A với áo sơ mi denim - Ảnh: Internet Mẫu chân váy jean tiêu biểu của thập niên 80, xòe rộng, dài và có chi tiết nút - Ảnh: Internet Kiểu chân váy jean cổ điển này cực kỳ phù hợp với áo hoodie hoặc thun tay dài - Ảnh: Internet Đối với các cô nàng chuộng vẻ ngoài năng động, khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng thì mẫu chân váy jean ngắn sẽ là lựa chọn phù hợp nhất. Đây là thiết kế mang phong cách trẻ trung, có ưu điểm khoe đôi chân dài, thon gọn. Set đồ cho mùa hè tràn đầy năng lượng khi phối chân váy jean ngắn với áo sơ mi ngắn tay, đi cùng giày sneaker - Ảnh: Internet Ngoài ra, bạn có thể phối chân váy jean ngắn với áo thun họa tiết... ...hay khoác ngoài áo blazer - Ảnh: Internet Chân váy jean ngắn phối áo sơ mi vừa năng động vừa nhã nhặn - Ảnh: Internet Ngoài ra, để trông nữ tính và điệu đà hơn, bạn có thể phối chân váy jean với các kiểu áo gợi cảm như hở vai, trễ vai, croptop, hai dây... Chân váy jean cổ điển phối với áo hai dây croptop từ vải ren cực kỳ nữ tính - Ảnh: Internet Nhờ mẫu áo hai dây điệu đà mà set đồ với chân váy jean bụi bặm trông nữ tính hơn rất nhiều - Ảnh: Internet Với những cách phối đồ cùng chân váy jean theo nhiều phong cách khác nhau trên, bạn có thể biến hóa hình ảnh bên ngoài mỗi ngày.

Chân váy xếp tầng dài qua gối: Nàng 'bánh bèo' yêu vẻ đẹp nữ tính đừng bỏ qua dịp hè này Chân váy xếp tầng dài qua gối thật sự là thiết kế cực kỳ hot trong mùa hè năm nay. Với những cách phối đồ sau đây, bạn có thể diện đi khắp muôn nơi.

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