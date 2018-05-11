Chân váy xếp tầng dài qua gối: Nàng 'bánh bèo' yêu vẻ đẹp nữ tính đừng bỏ qua dịp hè này

Chân váy xếp tầng dài qua gối thật sự là thiết kế cực kỳ hot trong mùa hè năm nay. Với những cách phối đồ sau đây, bạn có thể diện đi khắp muôn nơi.
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Bạn là cô nàng yêu thích vẻ ngoài nữ tính, điệu đà, vậy thì mùa hè này nhất định không nên bỏ qua thiết kế váy dài qua gối xếp tầng.
Phối váy dài qua gối xếp tầng với áo thun
Sự kết hợp đơn giản này lại mang đến vẻ đẹp cực kỳ tinh nghịch, trẻ trung và không kém phần nữ tính.
Chân váy xếp tầng dài qua gối với áo sơ mi
Sự kết hợp chân váy xếp tầng với áo sơ mi phù hợp với cô nàng công sở hoặc những bạn gái yêu thích phong cách nhã nhặn, thanh lịch.
Chân váy xếp tầng hoa dài qua gối
Với kiểu chân váy này, bạn sẽ thật sự trở thành tâm điểm giữa đám đông vì sự tươi tắn, trẻ trung.
Phối chân váy voan xếp tầng dài qua gối
Đây là thiết kế chân váy mang đến vẻ ngoài cực kỳ nữ tính, "bánh bèo".
Những cách phối đồ cùng chân váy xếp tầng dài qua gối này bạn có thể diện ở rất nhiều hoàn cảnh như đi chơi, dạo phố, dự tiệc, họp mặt bạn bè... đều cực kỳ phù hợp.