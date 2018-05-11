Chân váy xếp tầng dài qua gối: Nàng 'bánh bèo' yêu vẻ đẹp nữ tính đừng bỏ qua dịp hè này

Bạn là cô nàng yêu thích vẻ ngoài nữ tính, điệu đà, vậy thì mùa hè này nhất định không nên bỏ qua thiết kế váy dài qua gối xếp tầng.

Phối váy dài qua gối xếp tầng với áo thun

Sự kết hợp đơn giản này lại mang đến vẻ đẹp cực kỳ tinh nghịch, trẻ trung và không kém phần nữ tính.