Chân váy xếp tầng dài qua gối: Nàng 'bánh bèo' yêu vẻ đẹp nữ tính đừng bỏ qua dịp hè này

Thời trang 11/05/2018 15:17

Chân váy xếp tầng dài qua gối thật sự là thiết kế cực kỳ hot trong mùa hè năm nay. Với những cách phối đồ sau đây, bạn có thể diện đi khắp muôn nơi.

Bạn là cô nàng yêu thích vẻ ngoài nữ tính, điệu đà, vậy thì mùa hè này nhất định không nên bỏ qua thiết kế váy dài qua gối xếp tầng. 

Phối váy dài qua gối xếp tầng với áo thun

Sự kết hợp đơn giản này lại mang đến vẻ đẹp cực kỳ tinh nghịch, trẻ trung và không kém phần nữ tính. 

Chân váy xếp tầng dài qua gối: Nàng 'bánh bèo' yêu vẻ đẹp nữ tính đừng bỏ qua dịp hè này - Ảnh 1
Chân váy xếp tầng, dập ly có độ dài qua gối phối cùng áo thun đen họa tiết cá tính - Ảnh: Intenret
Chân váy xếp tầng dài qua gối: Nàng 'bánh bèo' yêu vẻ đẹp nữ tính đừng bỏ qua dịp hè này - Ảnh 2
Phối váy xếp tầng dài qua gối với áo thun tay dài cực kỳ nữ tính - Ảnh: Internet
Chân váy xếp tầng dài qua gối: Nàng 'bánh bèo' yêu vẻ đẹp nữ tính đừng bỏ qua dịp hè này - Ảnh 3
Váy xếp tầng dài qua gối họa tiết nhí sáng màu cực nổi bật, trẻ trung - Ảnh: Internet
Chân váy xếp tầng dài qua gối: Nàng 'bánh bèo' yêu vẻ đẹp nữ tính đừng bỏ qua dịp hè này - Ảnh 4
Mẫu chân váy xếp tầng dài qua gối viền đen nổi bật của Angela Phương Trinh cũng là lựa chọn tuyệt vời - Ảnh: Internet
Chân váy xếp tầng dài qua gối: Nàng 'bánh bèo' yêu vẻ đẹp nữ tính đừng bỏ qua dịp hè này - Ảnh 5
Phối đồ tông màu pastel với chân váy xếp tầng, dập ly lớn với áo thun như Yến Trang sẽ giúp nâng tông da lên rất nhiều - Ảnh: Internet
Chân váy xếp tầng dài qua gối: Nàng 'bánh bèo' yêu vẻ đẹp nữ tính đừng bỏ qua dịp hè này - Ảnh 6
Để diện mạo thêm phần thời thượng và khác biệt, hãy diện chân váy dài qua gối xếp tầng tua rua - Ảnh: Internet

Chân váy xếp tầng dài qua gối với áo sơ mi

Sự kết hợp chân váy xếp tầng với áo sơ mi phù hợp với cô nàng công sở hoặc những bạn gái yêu thích phong cách nhã nhặn, thanh lịch.

Chân váy xếp tầng dài qua gối: Nàng 'bánh bèo' yêu vẻ đẹp nữ tính đừng bỏ qua dịp hè này - Ảnh 7
Chân váy dài xếp tầng sọc caro phối với áo sơ mi trắng thanh lịch nhưng nổi bật - Ảnh: Internet
Chân váy xếp tầng dài qua gối: Nàng 'bánh bèo' yêu vẻ đẹp nữ tính đừng bỏ qua dịp hè này - Ảnh 8
Hay phối chân váy xếp tầng dài qua gối vơi sáo sơ mi cách điệu, thiết kế bèo nhún cũng là lựa chọn tuyệt vời - Ảnh: Internet
Chân váy xếp tầng dài qua gối: Nàng 'bánh bèo' yêu vẻ đẹp nữ tính đừng bỏ qua dịp hè này - Ảnh 9
Cổ điển với chân váy dài qua gối màu nâu vàng - Ảnh: Internet

Chân váy xếp tầng hoa dài qua gối 

Với kiểu chân váy này, bạn sẽ thật sự trở thành tâm điểm giữa đám đông vì sự tươi tắn, trẻ trung.

Chân váy xếp tầng dài qua gối: Nàng 'bánh bèo' yêu vẻ đẹp nữ tính đừng bỏ qua dịp hè này - Ảnh 10
Chân váy xếp tầng dài qua gối màu đỏ họa tiết hoa xanh cực nổi bật của Hari Won - Ảnh: Internet
Chân váy xếp tầng dài qua gối: Nàng 'bánh bèo' yêu vẻ đẹp nữ tính đừng bỏ qua dịp hè này - Ảnh 11
Bạn có thể phối chân váy xếp tầng dài qua gối với áo dài tay hoodie phá cách...
Chân váy xếp tầng dài qua gối: Nàng 'bánh bèo' yêu vẻ đẹp nữ tính đừng bỏ qua dịp hè này - Ảnh 12
...hay áo thun trơn, khoác ngoài chiếc blazer thanh lịch - Ảnh: Internet
Chân váy xếp tầng dài qua gối: Nàng 'bánh bèo' yêu vẻ đẹp nữ tính đừng bỏ qua dịp hè này - Ảnh 13
Diện váy xếp tầng dài qua gối họa tiết hoa với áo len thắt nơ mang đến vẻ đẹp cực Hàn Quốc - Ảnh: Internet
Chân váy xếp tầng dài qua gối: Nàng 'bánh bèo' yêu vẻ đẹp nữ tính đừng bỏ qua dịp hè này - Ảnh 14
Set đồ đi biển mùa hè hoàn hảo với áo ôm body cọc tay, chân váy dài qua gối, dép bệt, túi và mũ đan cói - Ảnh: Internet

Phối chân váy voan xếp tầng dài qua gối

Đây là thiết kế chân váy mang đến vẻ ngoài cực kỳ nữ tính, "bánh bèo".

Chân váy xếp tầng dài qua gối: Nàng 'bánh bèo' yêu vẻ đẹp nữ tính đừng bỏ qua dịp hè này - Ảnh 15
Chân váy voan phối ren xếp tầng dài qua gối cực kỳ đẹp khi diện cùng đôi sandal trong suốt, áo thun màu xanh - Ảnh: Internet
Chân váy xếp tầng dài qua gối: Nàng 'bánh bèo' yêu vẻ đẹp nữ tính đừng bỏ qua dịp hè này - Ảnh 16
Sự kết hợp theo tông trắng thuần khiết với áo hai dây, chân váy voan xếp tầng, giày thể thao - Ảnh: Internet
Chân váy xếp tầng dài qua gối: Nàng 'bánh bèo' yêu vẻ đẹp nữ tính đừng bỏ qua dịp hè này - Ảnh 17
Cách phối đồ cực kỳ nữ tính nhưng không kém phần năng động - Ảnh: Internet
Chân váy xếp tầng dài qua gối: Nàng 'bánh bèo' yêu vẻ đẹp nữ tính đừng bỏ qua dịp hè này - Ảnh 18
Quyến rũ khi phối chân váy xếp tầng dài qua gối với áo ôm body cùng màu - Ảnh: Internet
Chân váy xếp tầng dài qua gối: Nàng 'bánh bèo' yêu vẻ đẹp nữ tính đừng bỏ qua dịp hè này - Ảnh 19
Ngọt ngào, điệu đà với chân váy voan xếp tầng màu hồng pastel - Ảnh: Internet
Chân váy xếp tầng dài qua gối: Nàng 'bánh bèo' yêu vẻ đẹp nữ tính đừng bỏ qua dịp hè này - Ảnh 20
Phối đồ cùng tông với chân váy xếp tầng dài qua gối - Ảnh: Internet

Những cách phối đồ cùng chân váy xếp tầng dài qua gối này bạn có thể diện ở rất nhiều hoàn cảnh như đi chơi, dạo phố, dự tiệc, họp mặt bạn bè... đều cực kỳ phù hợp.

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