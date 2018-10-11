Nếu không muốn trở nên kém thanh lịch trong mắt mọi người, phụ nữ đừng bao giờ mặc đồ lót theo 6 cách này

Nếu chọn và mặc đồ lót không phù hợp, bạn có thể sẽ làm mất hình tượng của bản thân trong mắt mọi người. Để có vẻ ngoài thanh lịch và tinh tế, hãy tránh xa những lỗi mặc nội y sau đây từ Brightside.

Nội y là món đồ không thể thiếu đối với phụ nữ. Phụ kiện này đảm nhận công việc che giấu những khuyết điểm trên cơ thể, đồng thời làm tăng vẻ kín đáo.

Nếu chiếc áo bên ngoài có chất liệu quá mềm, hãy thay thế áo ngực bằng một chiếc bralette ren. Khi diện đồ ren, tránh mặc đồ lót trắng vì màu này quá gây chú ý.

Bạn phải chọn chiếc áo ngực cùng tông màu với trang phục bên ngoài. Mỗi khi diện đồ sáng màu, tốt nhất là bạn nên mặc chiếc áo ngực màu be, đường may tinh tế để không để lộ bất kỳ dấu vết nào.

Mặc áo bra đen với trang phục mỏng

Tất cả các nhà tạo mẫu đều đồng tình với một quy tắc: Áo ngực phải vô hình. Đầu tiên, bạn phải chú ý đến kết cấu, chất liệu của áo ngực và quần áo có phù hợp với nhau không. Đừng nên mặc bra đen dày bên trong chiếc áo chất liệu mỏng nhẹ như voan, ren.

Nếu thích quần áo bó sát, bạn nên chọn chiếc áo ngực mịn, không có bất kỳ chi tiết nổi nào.

Bạn sẽ khiến nhiều người đối diện đỏ mặt nếu mắc lỗi phối hợp đồ này - Ảnh: Brightside

Màu sắc quần tất không phù hợp

Quần tất có thể khiến bạn trông tao nhã hơn vì che giấu được nhiều khuyết điểm trên đôi chân. Tuy nhiên, chọn item này không phù hợp có thể sẽ làm hỏng toàn bộ vẻ ngoài. Theo đó, hãy chọn quần tất phù hợp với đôi giày và hoàn cảnh.

Trong văn phòng, bạn phải chọn màu trung tính, điển hình như màu be, nude với quần áo màu sắc sáng; quần tất đen hoặc nâu với trang phục tối. Hãy nhớ rằng món phụ kiện này không nên nổi bật hơn váy, quần.

Quần tất dày trông rất tuyệt với giày cao gót, boots mũi nhọn nhưng không phù hợp với giày hay sandal hở ngón.

Hãy chọn chiếc quần tất phù hợp để làm tăng phong cách ăn mặc của chính mình - Ảnh: Internet

Quy tắc chọn tất dài

Những đôi tất dài giúp phụ nữ kín đáo hơn khi diện váy, quần ngắn. Ngoài ra, item này giúp giữ ấm vào mùa đông, chống nắng vào mùa hè. Để diện tất dài một cách thanh lịch, bạn cũng cần tuân thủ theo nhiều quy tắc.

Đôi vớ trắng trông rất đẹp nếu bạn mặc cùng đồng phục sáng màu. Trong các trường hợp khác, tốt hơn nên chọn tất màu trung tính.

Nếu không quá cần thiết, bạn nên tiết giảm việc diện món phụ kiện này vì chúng có thể làm đôi chân trông ngắn và tròn trịa hơn.

Nếu không cần thiết, tránh diện tất dài - Ảnh: Brightside

Lộ vân quần lót

Kích thước và hình dạng của quần lót phải phù hợp với vòng mông. Đồng thời, kết cấu của món đồ này và trang phục cũng phải ăn y với nhau. Ví dụ, nếu mặc đồ từ vải sáng, bạn nên chọn quần lót có chất liệu tương tự.

Để tránh gặp phải tình trạng lộ đường viền khi diện quần bó sát, bạn phải làm theo 2 quy tắc, đầu tiên là chọn quần lót có thắt lưng cao, thứ hai là chọn quần short liền mạch thay vì quần lót thông thường.

Để tránh làm lộ đường viền, hãy chọn đồ lót có lưng cao hoặc chọn kiểu dáng như quần short liền mạch - Ảnh: Brightside

Khoe bralette quá đà

Áo brallete trông tuyệt vời nhất đối với các cô gái ngực nhỏ. Một gợi ý hoàn hảo khi diện mẫu áo ngực này là phối bralette cùng chiếc áo ren có độ che phủ tốt. Lưu ý rằng, không kết hợp mẫu bra này với trang phục ren mỏng hay mặc bralette lộ hết ra ngoài.

Không nên diện bralette với áo ren mỏng tanh - Ảnh: Brightside

Nếu không muốn mất điểm khi xuất hiện trước nhiều người, bạn nên tránh những lỗi phối hợp đồ lót cùng trang phục thường ngày trên.