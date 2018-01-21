Nếu chán tóc thẳng, hãy xem qua 3 kiểu uốn trẻ trung, sành điệu, già trẻ gì cũng hợp này

Nếu đã chán mái tóc thẳng, bạn nên thay mới nó bằng cách uốn, tạo kiểu thật sành điệu, trẻ trung. Dưới đây là 3 kiểu tóc uốn đang thịnh hành và phù hợp với mọi lứa tuổi mà bạn có thể tham khảo.
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Ngoài duỗi thẳng, uốn là một trong những cách tạo kiểu tóc được phái đẹp ưa chuộng. Và nếu bạn đang có ý định thay đổi diện mạo, hãy xem ngay 3 kiểu tóc uốn trẻ trung, phong cách và thời thượng dưới đây. Dù bạn là cô nàng 20 nhí nhảnh hay quý cô 30 quý phái, những kiểu tóc này đều rất phù hợp.
Các kiểu tóc uốn trẻ trung
Có rất nhiều kiểu tóc uốn trẻ trung, sành điệu, tuy nhiên 3 kiểu dưới đây đang là xu hướng được đông đảo phụ nữ hưởng ứng nhất.
Tóc uốn lọn đuôi
Trong tất cả các kiểu uốn, tóc uốn lọn đuôi là xu hướng được yêu thích nhất vì mang đến sự trẻ trung, nữ tính và hiện đại.
Tóc uốn gợn sóng
Giống như kiểu uốn lọn đuôi, tóc uốn gợn sóng cũng mang đến sự trẻ trung, tươi tắn cho phụ nữ. Bên cạnh đó, kiểu tóc uốn này còn mang một chút quyến rũ và gợi cảm.
Tóc uốn vểnh đuôi
Tóc uốn vểnh đuôi là xu hướng hot nhất ở thập niên 90, đến nay, kiểu uốn này đã trở nên mềm mại hơn nhằm phù hợp với nhu cầu làm đẹp hiện đại, đồng thời giúp người diện trông trẻ trung hơn.
Tết sắp đến, nếu bạn đang có ý định thay mới diện mạo, hãy thử ngay một trong những kiểu tóc uốn đẹp trên, chúng sẽ giúp bạn trở nên trẻ trung, xinh đẹp, thời thượng và sang chảnh hơn.