Nếu chán tóc thẳng, hãy xem qua 3 kiểu uốn trẻ trung, sành điệu, già trẻ gì cũng hợp này

Nếu đã chán mái tóc thẳng, bạn nên thay mới nó bằng cách uốn, tạo kiểu thật sành điệu, trẻ trung. Dưới đây là 3 kiểu tóc uốn đang thịnh hành và phù hợp với mọi lứa tuổi mà bạn có thể tham khảo.

Ngoài duỗi thẳng, uốn là một trong những cách tạo kiểu tóc được phái đẹp ưa chuộng. Và nếu bạn đang có ý định thay đổi diện mạo, hãy xem ngay 3 kiểu tóc uốn trẻ trung, phong cách và thời thượng dưới đây. Dù bạn là cô nàng 20 nhí nhảnh hay quý cô 30 quý phái, những kiểu tóc này đều rất phù hợp. Các kiểu tóc uốn trẻ trung Có rất nhiều kiểu tóc uốn trẻ trung, sành điệu, tuy nhiên 3 kiểu dưới đây đang là xu hướng được đông đảo phụ nữ hưởng ứng nhất.

Tóc uốn lọn đuôi Trong tất cả các kiểu uốn, tóc uốn lọn đuôi là xu hướng được yêu thích nhất vì mang đến sự trẻ trung, nữ tính và hiện đại. Tóc dài uốn lọn đuôi, đánh rối, nhuộm màu nâu ánh khói vô cùng duyên dáng, trẻ trung - Ảnh: Internet Kiểu tóc dài cắt tầng uốn lọn lớn, đánh rối và nhuộm màu nâu mật ong cũng là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn trở nên trẻ trung hơn - Ảnh: Internet Kiểu tóc dài uốn lọn lớn, nhuộm nâu cực kỳ phù hợp với mái rẽ ngôi. Sự kết hợp này tạo nên vẻ đẹp nữ tính và dịu dàng - Ảnh: Internet Kiểu tóc ngắn uốn lọn đuôi vô cùng đẹp mắt này đang là xu hướng được yêu thích nhất - Ảnh: Internet Tóc ngắn ngang vai uốn lọn đuôi, bấm phồng chân tạo nên sự bồng bềnh, mềm mại - Ảnh: Internet Tóc uốn gợn sóng Giống như kiểu uốn lọn đuôi, tóc uốn gợn sóng cũng mang đến sự trẻ trung, tươi tắn cho phụ nữ. Bên cạnh đó, kiểu tóc uốn này còn mang một chút quyến rũ và gợi cảm.

Kiểu tóc ngắn ngang vai uốn xoăn gợn sóng lớn nhuộm nâu sáng cực kỳ đẹp và sảnh chảnh - Ảnh: Internet Ngoài kiểu uốn gợn sóng lớn, bạn có thể uốn sóng nhỏ thế này để làm tăng vẻ tươi trẻ và cá tính - Ảnh: Internet Hoặc chỉ uốn kiểu 2/3 tóc để làm tăng sự bồng bềnh và trẻ trung - Ảnh: Internet Kiểu tóc ngang vai uốn gợn sóng nhỏ, đánh rối này cũng rất được các cô gái trẻ yêu thích - Ảnh: Internet Tóc uốn vểnh đuôi Tóc uốn vểnh đuôi là xu hướng hot nhất ở thập niên 90, đến nay, kiểu uốn này đã trở nên mềm mại hơn nhằm phù hợp với nhu cầu làm đẹp hiện đại, đồng thời giúp người diện trông trẻ trung hơn. Kiểu tóc uốn vểnh đuôi cổ điển này sẽ giúp bạn trẻ trung hơn rất nhiều. Khi diện kiểu tóc này, bạn sẽ có vẻ ngoài của quý cô đến từ thập niên 90 - Ảnh: Internet Để tạo nên sự trẻ trung, tươi tắn, hãy cắt kiểu tóc ngắn ngang vai uốn vểnh đuôi nhẹ - Ảnh: Internet Ngoài vẻ trẻ trung, kiểu tóc uốn vểnh đuôi còn mang đến sự quý phái, sang trọng cho phái đẹp - Ảnh: Internet Tết sắp đến, nếu bạn đang có ý định thay mới diện mạo, hãy thử ngay một trong những kiểu tóc uốn đẹp trên, chúng sẽ giúp bạn trở nên trẻ trung, xinh đẹp, thời thượng và sang chảnh hơn.

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