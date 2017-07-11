Mẹo chọn áo ngực phù hợp cho từng kiểu trang phục

Thời trang 11/07/2017 10:58

Để bộ trang phục trở nên tinh tế và thời thượng hơn, bạn hãy áp dụng các nguyên tắc chọn áo ngực dưới đây.

Tùy từng mẫu trang phục khác nhau mà bạn nên chọn cho mình kiểu dáng áo ngực phù hợp. Điều này không những làm set đồ trở nên hợp thời trang, tinh tế mà còn giúp vòng 1 phát huy hết sự quyến rũ vốn có.

Áo hoặc váy xẻ cổ sâu

Để áo khoét cổ sâu trở nên tinh tế mà vòng 1 vẫn được nâng đỡ tốt, bạn nên chọn kiểu áo ngực có gọng cứng, không dây, thiết kế khoét sâu tương ứng với chiếc váy bạn đang chọn mặc.

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Chiếc áo ngực khoét sâu, có gọng cứng sẽ giúp vòng 1 quyến rũ và tinh tế hơn - Ảnh: Internet

Áo trễ vai

Áo trễ vai là icon thời trang được ưa chuộng nhất vào mùa hè, với thiết kế khoe vai trần quyến rũ. Để chiếc áo này phát huy hết tác dụng, hãy chọn phối cùng chiếc áo bra chất liệu ren, không dây và không có gọng nâng.

Ngoài ra, bạn có thể tự chế cho mình một chiếc áo ngực để phối với áo trễ vai bằng cách, gỡ bỏ dây của chiếc áo bra bình thường, cách này vừa tiện lợi nhưng vẫn đạt được hiệu quả như mong muốn.

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Nếu đang diện chiếc áo trễ vai, hãy chọn cho mình một chiếc bra không dây - Ảnh: Internet

Áo cổ yếm

Đây là kiểu áo có phần tay khoét hơi sâu vào vai nên rất dễ để lộ dây áo bra bên trong. Do đó, để không bị hớ hênh và mất thẩm mỹ hãy chọn phối cùng áo ngực có dây vòng qua cổ, có gọng nâng chắc chắn để tạo nên dáng ngực đầy đặn và gợi cảm. 

Mẹo chọn áo ngực phù hợp cho từng kiểu trang phục - Ảnh 3
Khi diện cùng áo cổ yếm nên chọn mặc cùng áo ngực dây vòng qua cổ - Ảnh: Internet

Áo hoặc đầm hở lưng

Đây là thiết kế váy vô cùng sexy khi để hở hầu như là toàn bộ phần lưng, do đó dây áo cũng rất dễ bị lộ ra ngoài. Chiếc áo ngực dạng miếng dán với độ chắc chắn cao, độ dày và kích thướt tùy thích là cách giải quyết tuyệt vời nhất trong trường hợp này.

Mẹo chọn áo ngực phù hợp cho từng kiểu trang phục - Ảnh 4
Bạn nên chọn miếng dán ngực khi diện váy hoặc áo hở lưng - Ảnh: Internet

Váy xuyên thấu táo bạo

Việc chọn áo ngực cho váy xuyên thấu tương đối khó, đòi hỏi người mặc phải có một khiếu thẩm mỹ vô cùng sắc bén. Kiểu trang phục này thường chỉ hợp với áo bra dạng miếng dán silicon, có màu đồng nhất với trang phục, không được quá dày và có kích thướt quá lớn. 

Mẹo chọn áo ngực phù hợp cho từng kiểu trang phục - Ảnh 5
Để không bị mất thẩm mỹ khi diện váy xuyên thấu, hãy chọn miếng dán ngực với kích thướt phù hợp với vòng 1 và màu sắc tương đồng với trang phục - Ảnh: Internet

Khi muốn khoe nội y

Nếu bạn muốn diện mốt khoe nội y, điều quan trọng nhất là chiếc áo bra được chọn phải thật đẹp, sang trọng và tinh tế. Lựa chọn tuyệt vời cho bạn là áo bra dạng ren có màu đen, màu nude hoặc màu tương phản với trang phục.

Đặc biệt, tuyệt đối không nên chọn chiếc áo ngực có chất liệu mút thông thường, điều này sẽ khiến bạn trở nên kém duyên khi diện kiểu trang phục khoe nội y.

Mẹo chọn áo ngực phù hợp cho từng kiểu trang phục - Ảnh 6
Khi diện mốt khoe nội y, hãy chọn chiếc bra chất liệu ren, màu nude hoặc đen - Ảnh: Internet

Váy body gợi cảm

Váy ôm sát body sẽ giúp cơ thể tạo nên những đường cong hoàn hảo, nhưng chọn nội y không phù hợp sẽ làm chúng phản tác dụng. Chiếc áo bra quá dày, quá chật, dây to sẽ tạo thành các ngấn thịt lồi lõm khiến đường cong trở nên mất thẩm mỹ.

Do đó, hãy chọn cho mình chiếc áo bra dạng đúc không đường may, có chất liệu mềm mại và ôm sát bầu ngực.

Mẹo chọn áo ngực phù hợp cho từng kiểu trang phục - Ảnh 7
Để tạo nên đường cong gợi cảm hãy chọn kiểu áo ngực dạng đúc không đường may - Ảnh: Internet

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