Mách nhỏ mẹo chọn váy cưới cho cô dâu gầy thật xinh đẹp và lộng lẫy

Thời trang 11/05/2018 09:26

Những cô dâu có dáng mảnh mai thường cảm thấy khó khăn trong việc chọn lựa váy được ưng ý. Đừng quá lo lắng, sau đây là những mẹo chọn váy cưới cho cô dâu gầy không chỉ phù hợp với dáng vóc mà còn giúp bạn tôn lên vẻ đẹp quyến rũ. Những gợi ý này sẽ giúp các nàng đẹp hơn bội phần.

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Chọn váy cưới phù hợp giúp cô dâu che khuyết điểm và xinh đẹp hơn -Ảnh: Internet

Nên lựa chọn váy cưới kiểu dáng như thế nào? Chất liệu ra sao? là điều làm tiêu tốn không ít thời gian của các cô dâu trẻ. Trong ngày trọng đại trăm năm chỉ có một, các tân nương ắt hẳn sẽ muốn mình khoác lên chiếc váy cưới hoàn hảo thật xinh đẹp và có thể che được khuyết điểm trên hình thể và vóc dáng của mình.

Nhìn chung, cô dâu "mình hạc" thường có ưu điểm là vẻ duyên dáng, mảnh mai và vòng eo nhỏ nhắn. Nhược điểm là phần vai nhô và lộ rõ phần xương vai, phần hông gầy gò, vòng 1 khiêm tốn, đôi vai gầy, chân gầy, thậm chí là vòng 3 “lép xẹp.

1. Mẹo chọn váy cưới đẹp cho cô dâu gầy

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Cô dâu gầy thường có ưu điểm duyên dáng, mảnh mai và vòng eo nhỏ -Ảnh: Internet

Có 3 lưu ý dành cho cô dâu gầy:

  • Không chọn váy cưới sát nách, nên chọn váy tay lửng.
  • Chọn váy đuôi cá sẽ giúp tạo đường cong.
  • Nên chọn dáng váy cưới chữ A cổ điển mà dịu dàng, đằm thắm

2 mẫu váy cơ bản để cô dâu gầy có thể chọn đó là:

  • Đầm đuôi cá cúp ngực
Mách nhỏ mẹo chọn váy cưới cho cô dâu gầy thật xinh đẹp và lộng lẫy - Ảnh 3
Đầm đuôi cá cúp ngực giúp tôn vóc dáng -Ảnh: Internet

Đầm đuôi cá cúp ngực giúp tôn phom người mảnh mai rất duyên dáng cuốn hút và giúp khoe khéo bờ vai trần nuột nà, quyến rũ của bạn. Phần đuôi váy xòe dài sẽ giúp cô dâu thêm lộng lẫy trong ngày cưới.

  • Váy cưới cúp ngực, xòe bồng
Mách nhỏ mẹo chọn váy cưới cho cô dâu gầy thật xinh đẹp và lộng lẫy - Ảnh 4

Váy cưới cúp ngực, có phần chân váy xòe bồng bềnh lộng lẫy là lựa chọn an toàn, mang đến hiệu quả thẩm mỹ cao cho người mặc.

Ảnh: Internet

Váy cưới cúp ngực, xòe bồng sẽ giúp che đi đôi chân gầy. Phần eo thắt làm nổi bật vòng hai nhỏ nhắn. Trông bạn sẽ thật yêu kiều như một nàng công chúa. Bạn nên lựa chọn chất liệu ren để tôn lên vẻ cổ điển hoặc chất liệu satin mang đến nét đài các, sang trọng.

Mách nhỏ mẹo chọn váy cưới cho cô dâu gầy thật xinh đẹp và lộng lẫy - Ảnh 5
Áo dài cưới phù hợp cho cô dâu gầy có tông màu sáng -Ảnh: Internet

Khi chọn áo dài cưới cho cô dâu gầy cần lưu ý chọn họa tiết ren nổi bật, có đường chiết eo vừa phải để cô dâu trông bớt gầy đi. Nên chọn tông màu sáng, chẳng hạn màu nude với tà áo làm bằng ren để trông đầy đặn hơn.

2. Cách chọn váy cưới cho cô dâu thấp gầy

Mách nhỏ mẹo chọn váy cưới cho cô dâu gầy thật xinh đẹp và lộng lẫy - Ảnh 6

Áo cưới cho cô dâu thấp gầy có phần váy chít eo, phần gấu váy chạm đất

-Ảnh: Internet

Cô dâu có vóc dáng thấp gầy thường rất kén đồ. Vì đa phần váy cưới đều trông bồng bềnh và có phần đuôi váy khá dài, nếu chọn không kỹ, cô dâu đã lùn lại lùn hơn và chiều cao của của cô dâu có thể bị  nuốt.

Bạn cần lưu ý:

  • Đừng nên chọn những chiếc váy cưới đuôi quá dài mà nên chọn những váy chít eo và có phần trước ngắn hoặc chiếc soirée có phần gấu váy chạm đất.
  • Lưu ý không nên chọn áo dài tay và hở vai.
  • Nên chọn những chiếc váy cưới có nhiều chi tiết nhỏ, lấp lánh, họ tiết ren sẽ tạo nét quyến rũ và rất đáng yêu.
Mách nhỏ mẹo chọn váy cưới cho cô dâu gầy thật xinh đẹp và lộng lẫy - Ảnh 7

Nét quyến rũ, đáng yêu với váy cưới có chi tiết nhỏ,lấp lánh, họa tiết ren

-Ảnh: Internet

  • Đặc biệt, cách chọn váy cưới để cô dâu che đi khuyết điểm hiệu quả đó là chọn những chiếc váy có màu sắc tươi sáng và không quá đậm.
  • Chất liệu phù hợp với dáng người nhỏ nhắn đó là chất liệu có sợi kim tuyến, hoa văn chìm, gấm, ren cotton, ren xốp dập hoa nổi... đều phù hợp.
Mách nhỏ mẹo chọn váy cưới cho cô dâu gầy thật xinh đẹp và lộng lẫy - Ảnh 8

Váy cưới cho cô dâu thấp gầy nên có màu sáng, thắt nơ eo, phần tóc

nhẹ nhàng và đơn giản -Ảnh: Internet

Nên chọn phần tóc nhẹ nhàng và đơn giản hơn về cách nhìn để thể hiện sự cân đối và cho thấy vẻ biểu cảm trên khuôn mặt.

3. Cách chọn váy cưới cho cô dâu cao gầy

Mách nhỏ mẹo chọn váy cưới cho cô dâu gầy thật xinh đẹp và lộng lẫy - Ảnh 9
Váy xòe bồng bềnh giúp cô dâu cao gầy trông duyên dáng, đầy đặn -Ảnh: Internet
  • Cô dâu cao khều cần biết cách chọn váy cưới sao cho trông đầy đặn hơn. Những chiếc váy xòe bồng bềnh là lựa chọn thích hợp để cô nàng trông thật duyên dáng.
  • Nên chọn phần vai rộng để giấu đi khuyết điểm phần vai xương. Chọn chất liệu voan, phần tay lỡ với họa tiết ren nhẹ giúp che đi phần cánh tay dài khẳng khiu.
  • Chọn kiểu tóc búi thấp đánh phồng hoặc một mái tóc uốn xoăn, xõa nhẹ nhàng sẽ tạo cảm giác gương mặt trông tròn trịa hơn.
  • Nên chọn tông trang điểm sáng màu, đánh phấn má hồng và nhớ không nên đi giày cao gót nhé!

Thời gian gần đây, xu hướng thời trang cưới thường đi kèm với thời trang dạ hội và tính ứng dụng cao. Nếu thấy phù hợp với phong cách này bạn có thể chọn những mẫu thiết kế tạo khối hoặc điệu đà với các loại bèo khác nhau.

Mách nhỏ mẹo chọn váy cưới cho cô dâu gầy thật xinh đẹp và lộng lẫy - Ảnh 10
Xu hướng thời trang cưới đi kèm thời trang dạ hội -Ảnh: Internet

Bạn thấy đó,  "mình hạc" có nét quyến rũ riêng. Đâu phải cứ là thân hình chuẩn đồng hồ cát mới có thể là cô dâu gợi cảm. Lựa chọn váy cưới không khó đến nỗi như bạn nghĩ phải không nào.

Với những chia sẻ trên, bạn đã có thể tự tin chọn cho mình mẫu áo cưới phù hợp rồi phải không nào! 

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