Khám phá ngay xu hướng thời trang đi du lịch núi cho nữ an toàn, tiện lợi mà cực chất

Thời trang 07/05/2018 16:59

Leo núi và chinh phục đỉnh cao là hình thức du lịch ngày càng được các bạn trẻ yêu thích. Chọn trang phục như thế nào để đảm bảo sự thời trang mà vẫn có một chuyến đi an toàn, tiện lợi không phải là điều dễ dàng với bạn nữ. Mời các bạn cùng tham khảo những gợi ý hay về xu hướng thời trang đi du lịch núi cho nữ đang thịnh hành nhất nhé!

Khám phá ngay xu hướng thời trang đi du lịch núi cho nữ an toàn, tiện lợi mà cực chất - Ảnh 1
Leo núi và chinh phục đỉnh cao là hoạt động được các bạn trẻ yêu thích -Ảnh: Internet

1. Quần áo

Thời trang đi du lịch núi cho nữ không giống như trang phục đi biển có tính chất dịu dàng, diêm dúa.

Khám phá ngay xu hướng thời trang đi du lịch núi cho nữ an toàn, tiện lợi mà cực chất - Ảnh 2
Thời trang áo phông, quần bò thích hợp để leo núi -Ảnh: Internet

Khi leo núi chắc hẳn bạn sẽ tốn nhiều sức, cơ thể dễ ra nhiều mồ hôi nên bạn cần lựa chọn trang phục đảm bảo tính chất gọn gàng, năng động và khỏe mạnh.  Do đó, lựa chọn lợp lý nhất đó là phối quần sooc, jean ngố kết hợp với áo phông, áo pull.

Khám phá ngay xu hướng thời trang đi du lịch núi cho nữ an toàn, tiện lợi mà cực chất - Ảnh 3
Thời trang leo núi cần đảm bảo sự gọn gàng, năng động, khỏe mạnh -Ảnh: Internet

Những style này không chỉ thời trang mà còn có ưu điểm vô cùng tiện lợi, thấm kịp mồ hôi, tạo sự mát mẻ dễ chịu hiệu quả. Rất thích hợp cho những hoạt động ngoài trời. Khi mặc áo phông và quần bò giúp bạn leo trèo, không vướng víu và thoải mái hơn khi hoạt động.

2. Giày thể thao

Khám phá ngay xu hướng thời trang đi du lịch núi cho nữ an toàn, tiện lợi mà cực chất - Ảnh 4
Nên chọn giày thể thao có kiểu dáng đơn giản, khỏe khoắn -Ảnh: Internet

Bạn nên chọn lựa một đôi giày có kiểu dáng thể thao năng động. Một đôi giày thể thao khỏe khoắn, kiểu dáng đơn giản sẽ cực hiệu quả và hữu dụng.

Khám phá ngay xu hướng thời trang đi du lịch núi cho nữ an toàn, tiện lợi mà cực chất - Ảnh 5
Giày thể thao thích hợp cho hoạt động leo núi -Ảnh minh họa: Internet

Để đảm bảo sự bền bỉ và an toàn ở mọi lúc, nên chọn chất liệu tốt, size giày vừa vặn với chân, đi chắc chân mà nhẹ nhàng, có thể đi nước, có độ bám 4 hướng.

Khám phá ngay xu hướng thời trang đi du lịch núi cho nữ an toàn, tiện lợi mà cực chất - Ảnh 6

Giày thế thao leo núi + áo phông + quần jean là phong cách quá tuyệt vời

-Ảnh : Internet

3. Mũ lưỡi trai

Mũ lưỡi trai với kiểu dáng nhỏ gọn, ôm vừa vặn vào đầu sẽ giúp bạn vừa tránh nắng gió mà lại tạo phong cách sành điệu.

Khám phá ngay xu hướng thời trang đi du lịch núi cho nữ an toàn, tiện lợi mà cực chất - Ảnh 7
Mũ lưỡi trai -Ảnh: Internet

Nên chọn tông màu trẻ trung nổi bật như xanh, đỏ, hồng… chất liệu đa dạng như lưới thoáng mát, jean, caki, cotton

4. Ba lô leo núi

Hành trình leo núi nhất định sẽ không thuận tiện như khi bạn đang ở dưới đồng bằng. Do đó bạn cần một chiếc balo để đựng được nhiều vật dụng.

Khám phá ngay xu hướng thời trang đi du lịch núi cho nữ an toàn, tiện lợi mà cực chất - Ảnh 8
Ba lô leo núi đựng được nhiều đồ rất tiện lợi -Ảnh: Internet

Ba lô leo núi là "vị cứu tính" bởi có tính ứng dụng cao. Chiếc ba lô đeo đằng sau sẽ giúp bạn đựng được một số vật dụng cần thiết như nước, đồng hồ, đồ ăn nhanh, áo mưa, điện thoại, …rất tiện lợi.

Khám phá ngay xu hướng thời trang đi du lịch núi cho nữ an toàn, tiện lợi mà cực chất - Ảnh 9
Chọn ba lô có chất liệu bền,dây đeo đàn hồi -Ảnh: Internet

Lưu ý chọn ba lô loại bền, dây đeo đàn hồi tốt để hành trình leo núi của bạn được đảm bảo. Bên cạnh đó hãy chọn kiểu dáng balo đủ to để mang theo các vật dụng cần thiết mà thật đẹp mắt và hay ho nhé!

Khám phá ngay xu hướng thời trang đi du lịch núi cho nữ an toàn, tiện lợi mà cực chất - Ảnh 10
Chọn ba lô leo núi vừa chất lượng vừa đẹp mắt -Ảnh: Internet

5. Kiểu tóc

Bạn lưu ý chọn cho kiểu tóc thật gọn và thoáng mát để phù hợp với thời trang du lịch leo núi nhé! 

Khám phá ngay xu hướng thời trang đi du lịch núi cho nữ an toàn, tiện lợi mà cực chất - Ảnh 11
Kiểu tóc phù hợp thời trang du lịch leo núi -Ảnh: Internet

Lưu ý:

  • Bạn nên tránh những trang phục, gò bó rườm rà
  • Tránh chọn màu lòe loẹt và màu trắng.  chọn gam màu tối, ghi xám
  • Với những phụ kiện như: kính, mũ, giầy.. nên chọn loại có kích thước vừa vặn.

Với những gợi ý xu hướng thời trang đi du lịch núi cho nữ  trên, hi vọng  bạn sẽ có một sự chuẩn bị sẵn sàng để có thể tận hưởng trọn vẹn chuyến đi và stylish hơn, tự tin hơn !

Bạn đã thử môn thể thao leo núi chưa?

Bạn đã thử môn thể thao leo núi chưa?

Thời gian trở lại đây, leo núi không chỉ đơn thuần là dành cho các vận động viên chuyên nghiệp mà còn dành cho cả những bạn trẻ đam mê và mong muốn chinh phục bản thân. Không chỉ là hoạt động du lịch dã ngoại trong những chuyến phượt, leo núi còn mang đến nhiều lợi ích sức khoẻ và tinh thần thú vị khác.

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Từ khóa:   thời trang đi du lịch núi du lịch núi

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