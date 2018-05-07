Khám phá ngay xu hướng thời trang đi du lịch núi cho nữ an toàn, tiện lợi mà cực chất

Khi leo núi chắc hẳn bạn sẽ tốn nhiều sức, cơ thể dễ ra nhiều mồ hôi nên bạn cần lựa chọn trang phục đảm bảo tính chất gọn gàng, năng động và khỏe mạnh. Do đó, lựa chọn lợp lý nhất đó là phối quần sooc, jean ngố kết hợp với áo phông, áo pull.

Thời trang đi du lịch núi cho nữ không giống như trang phục đi biển có tính chất dịu dàng, diêm dúa.

Bạn nên chọn lựa một đôi giày có kiểu dáng thể thao năng động. Một đôi giày thể thao khỏe khoắn, kiểu dáng đơn giản sẽ cực hiệu quả và hữu dụng.

Những style này không chỉ thời trang mà còn có ưu điểm vô cùng tiện lợi, thấm kịp mồ hôi, tạo sự mát mẻ dễ chịu hiệu quả. Rất thích hợp cho những hoạt động ngoài trời. Khi mặc áo phông và quần bò giúp bạn leo trèo, không vướng víu và thoải mái hơn khi hoạt động.

Giày thể thao thích hợp cho hoạt động leo núi -Ảnh minh họa: Internet

Để đảm bảo sự bền bỉ và an toàn ở mọi lúc, nên chọn chất liệu tốt, size giày vừa vặn với chân, đi chắc chân mà nhẹ nhàng, có thể đi nước, có độ bám 4 hướng.

Giày thế thao leo núi + áo phông + quần jean là phong cách quá tuyệt vời -Ảnh : Internet

3. Mũ lưỡi trai

Mũ lưỡi trai với kiểu dáng nhỏ gọn, ôm vừa vặn vào đầu sẽ giúp bạn vừa tránh nắng gió mà lại tạo phong cách sành điệu.

Mũ lưỡi trai -Ảnh: Internet

Nên chọn tông màu trẻ trung nổi bật như xanh, đỏ, hồng… chất liệu đa dạng như lưới thoáng mát, jean, caki, cotton

4. Ba lô leo núi

Hành trình leo núi nhất định sẽ không thuận tiện như khi bạn đang ở dưới đồng bằng. Do đó bạn cần một chiếc balo để đựng được nhiều vật dụng.

Ba lô leo núi đựng được nhiều đồ rất tiện lợi -Ảnh: Internet

Ba lô leo núi là "vị cứu tính" bởi có tính ứng dụng cao. Chiếc ba lô đeo đằng sau sẽ giúp bạn đựng được một số vật dụng cần thiết như nước, đồng hồ, đồ ăn nhanh, áo mưa, điện thoại, …rất tiện lợi.

Chọn ba lô có chất liệu bền,dây đeo đàn hồi -Ảnh: Internet

Lưu ý chọn ba lô loại bền, dây đeo đàn hồi tốt để hành trình leo núi của bạn được đảm bảo. Bên cạnh đó hãy chọn kiểu dáng balo đủ to để mang theo các vật dụng cần thiết mà thật đẹp mắt và hay ho nhé!

Chọn ba lô leo núi vừa chất lượng vừa đẹp mắt -Ảnh: Internet

5. Kiểu tóc

Bạn lưu ý chọn cho kiểu tóc thật gọn và thoáng mát để phù hợp với thời trang du lịch leo núi nhé!

Kiểu tóc phù hợp thời trang du lịch leo núi -Ảnh: Internet

Lưu ý:

Bạn nên tránh những trang phục, gò bó rườm rà

Tránh chọn màu lòe loẹt và màu trắng. chọn gam màu tối, ghi xám

Với những phụ kiện như: kính, mũ, giầy.. nên chọn loại có kích thước vừa vặn.

Với những gợi ý xu hướng thời trang đi du lịch núi cho nữ trên, hi vọng bạn sẽ có một sự chuẩn bị sẵn sàng để có thể tận hưởng trọn vẹn chuyến đi và stylish hơn, tự tin hơn !