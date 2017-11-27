Bạn đã thử môn thể thao leo núi chưa?

Làm đẹp 27/11/2017 09:24

Thời gian trở lại đây, leo núi không chỉ đơn thuần là dành cho các vận động viên chuyên nghiệp mà còn dành cho cả những bạn trẻ đam mê và mong muốn chinh phục bản thân. Không chỉ là hoạt động du lịch dã ngoại trong những chuyến phượt, leo núi còn mang đến nhiều lợi ích sức khoẻ và tinh thần thú vị khác.

Bạn đã thử môn thể thao leo núi chưa? - Ảnh 1

• Lợi ích về sức khoẻ

Theo nghiên cứu của bộ phận thể thao Vwin Việt Nam, gồm các chuyên gia đến thể thao đến từ nhiều quốc gia thì leo núi thường xuyên sẽ giúp giảm các nguy cơ mắc bệnh về tiểu đường, giảm lượng cholesterol trong máu. Ban thể thao của AsianCasinotop10 cho biết thêm, việc phải phối hợp tất cả các bộ phận của cơ thể như tay, chân, vai trong quá trình tập luyện cũng sẽ góp phần cải thiện sức khoẻ cho hệ tim mạch và cơ bắp. Chưa kể, bạn cũng sẽ đốt cháy một lượng lớn calo để cơ thể trở nên săn chắc và gọn gàng hơn.

• Thử thách bản thân

Leo núi được xếp vào danh sách môn thể thao có phần mạo hiểm, do đó, người tham gia luôn phải tập trung cao độ để vượt qua thử thách của những đỉnh núi hiểm trở và cả chính bản thân mình. Khi tham gia môn thể thao này, ngoài việc được cải thiện thể lực, các phượt thủ sẽ có cơ hội được rèn tinh thần vững chải để có thể vượt qua áp lực của công việc hang ngày.

• Chinh phục thiên nhiên

Kết hợp du lịch bụi và leo núi sẽ tạo cơ hội cho bạn được hoà mình với thiên nhiên, chinh phục và khám phá. Các địa điểm đang được các phượt thủ yêu thích hiện nay như Fansipan, Putaleng hay Pu Si Lung…

Bạn đã thử môn thể thao leo núi chưa? - Ảnh 2

• Kết bạn

Môn leo núi khá phổ biến trong cộng đồng phượt thủ, do đó bạn có rất nhiều cơ hội để kết bạn với những người có cùng sở thích với mình. Cùng khám phá và chinh phục những đỉnh núi hiểm trở, tận hưởng cảm giác Yo-most khi đứng trên cao ngắm nhìn mọi thứ ngay dưới chân mình. Bạn sẽ không muốn bỏ lỡ điều này đâu.

Còn chần chừ gì nữa mà không trải nghiệm những điều tuyệt vời này ngay thôi!

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