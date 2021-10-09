Hoa hậu Lương Thùy Linh và những lần hở 'cực bạo', gái ngoan giờ đã thành 'dân chơi' chẳng thua ai!

Thời trang 09/10/2021 17:09

Dân mạng nhiều phen 'há hốc mồm' với Hoa hậu Lương Thùy Linh vì những màn 'lên đồ chặt chém' của cô nàng.

Lương Thùy Linh nổi tiếng là nàng Hậu tài sắc vẹn toàn. Bên cạnh thành tích học vấn đáng ngưỡng mộ thì Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 còn được chú ý với nhan sắc ngày càng thăng hạng. 

Hoa hậu Lương Thùy Linh và những lần hở 'cực bạo', gái ngoan giờ đã thành 'dân chơi' chẳng thua ai! - Ảnh 1
Hoa hậu Lương Thùy Linh và những lần hở 'cực bạo', gái ngoan giờ đã thành 'dân chơi' chẳng thua ai! - Ảnh 2
 Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Không chỉ thu hút bởi ngoại hình, chiều cao và tri thức "tiến dần đều", Lương Thùy Linh còn có gu thời trang cực kỳ ấn tượng và cũng "lên hương" không kém. Trong đó, nhiều hình outfit hở cực bạo khiến netizen "sốc tận óc", bởi vì nàng Hậu được mọi người quen thuộc với hình ảnh "gái ngoan" của showbiz Việt.

Hoa hậu Lương Thùy Linh và những lần hở 'cực bạo', gái ngoan giờ đã thành 'dân chơi' chẳng thua ai! - Ảnh 3
Hoa hậu Lương Thùy Linh và những lần hở 'cực bạo', gái ngoan giờ đã thành 'dân chơi' chẳng thua ai! - Ảnh 4

Dù "lột xác" đầy ngoạn mục bởi những bức ảnh "khoe da thịt" để đời nhưng nàng Hậu nhiều lần chia sẻ cô đã bị mẹ giận vì ăn mặc hở hang. Thế nhưng điều này vẫn không ngăn cản được Lương Thùy Linh, mới đây nhất chính là bức ảnh khoe mặc áo croptop "siêu ngắn", đặc biệt là chi tiết thả rông khoe vòng 1 tròn đây ai xem cũng "mắt tròn mắt dẹt".

Hoa hậu Lương Thùy Linh và những lần hở 'cực bạo', gái ngoan giờ đã thành 'dân chơi' chẳng thua ai! - Ảnh 5
 Chiếc áo 'hot hit' gần đây được nhiều ngôi sao diện, trong đó có Lương Thùy Linh.

Dù hở rất bạo nhưng dân tình vẫn hết mực khen ngợi với nhan sắc và gu thời trang hiện đại của nàng Hậu 10X.

Ảnh: Tổng hợp, IGNV

Netizen 'cười ngất xỉu' với clip nói tiếng Anh có '1-0-2' của Hoa hậu, xem xong vẫn không hiểu mình nghe gì

Netizen 'cười ngất xỉu' với clip nói tiếng Anh có '1-0-2' của Hoa hậu, xem xong vẫn không hiểu mình nghe gì

Hầu hết những fan sắc đẹp đều không quá lạ lẫm với clip nói tiếng Anh 'huyền thoại' của Hoa hậu Thu Vũ tại một cuộc thi Nam vương diễn ra ở Philippines nhiều năm trước. Mới đây, clip này bất ngờ được đào lại và chia sẻ chóng mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Lương Thùy Linh thời trang Lương Thùy Linh Lương Thùy Linh

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt