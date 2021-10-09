Dân mạng nhiều phen 'há hốc mồm' với Hoa hậu Lương Thùy Linh vì những màn 'lên đồ chặt chém' của cô nàng.

Lương Thùy Linh nổi tiếng là nàng Hậu tài sắc vẹn toàn. Bên cạnh thành tích học vấn đáng ngưỡng mộ thì Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 còn được chú ý với nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Không chỉ thu hút bởi ngoại hình, chiều cao và tri thức "tiến dần đều", Lương Thùy Linh còn có gu thời trang cực kỳ ấn tượng và cũng "lên hương" không kém. Trong đó, nhiều hình outfit hở cực bạo khiến netizen "sốc tận óc", bởi vì nàng Hậu được mọi người quen thuộc với hình ảnh "gái ngoan" của showbiz Việt.

Dù "lột xác" đầy ngoạn mục bởi những bức ảnh "khoe da thịt" để đời nhưng nàng Hậu nhiều lần chia sẻ cô đã bị mẹ giận vì ăn mặc hở hang. Thế nhưng điều này vẫn không ngăn cản được Lương Thùy Linh, mới đây nhất chính là bức ảnh khoe mặc áo croptop "siêu ngắn", đặc biệt là chi tiết thả rông khoe vòng 1 tròn đây ai xem cũng "mắt tròn mắt dẹt".

Chiếc áo 'hot hit' gần đây được nhiều ngôi sao diện, trong đó có Lương Thùy Linh.

Dù hở rất bạo nhưng dân tình vẫn hết mực khen ngợi với nhan sắc và gu thời trang hiện đại của nàng Hậu 10X.

Ảnh: Tổng hợp, IGNV

Netizen 'cười ngất xỉu' với clip nói tiếng Anh có '1-0-2' của Hoa hậu, xem xong vẫn không hiểu mình nghe gì Hầu hết những fan sắc đẹp đều không quá lạ lẫm với clip nói tiếng Anh 'huyền thoại' của Hoa hậu Thu Vũ tại một cuộc thi Nam vương diễn ra ở Philippines nhiều năm trước. Mới đây, clip này bất ngờ được đào lại và chia sẻ chóng mặt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-luong-thuy-linh-va-nhung-lan-ho-cuc-bao-gai-ngoan-gio-da-thanh-dan-choi-chang-thua-ai-429834.html