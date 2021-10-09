Netizen 'cười ngất xỉu' với clip nói tiếng Anh có '1-0-2' của Hoa hậu, xem xong vẫn không hiểu mình nghe gì

Hầu hết những fan sắc đẹp đều không quá lạ lẫm với clip nói tiếng Anh 'huyền thoại' của Hoa hậu Thu Vũ tại một cuộc thi Nam vương diễn ra ở Philippines nhiều năm trước. Mới đây, clip này bất ngờ được đào lại và chia sẻ chóng mặt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/netizen-cuoi-ngat-xiu-voi-clip-noi-tieng-anh-co-1-0-2-cua-hoa-hau-xem-xong-van-khong-hieu-minh-nghe-gi-429531.html