Gợi ý 5 kiểu tóc 'hot trend' mà vẫn giúp che được khuyết điểm cho các cô nàng trán 'sân bay', chần chừ gì mà không thử!

Với kiểu tóc ngang vai vừa xinh đẹp lại không sợ lỗi thời. Bạn có thể dễ dàng lựa chọn kiểu tóc phù hợp, dù là uốn cụp, xoăn sóng hay duỗi thẳng khi kết hợp cùng mái uốn nhẹ đều cực kỳ hợp "trend". Kiểu tóc này giúp nàng giấu nhẹm đi vầng trán "sân bay" của mình hoàn hảo.

Kiểu tóc này không kén khuôn mặt mang tới sự trẻ trung, năng động. Tóc bob uốn nhẹ kết hợp hai mái điệu đà là gợi ý xuất sắc mà những nàng bánh bèo không nên bỏ qua. Dù là độ tuổi nào kết hợp với mái tóc bob xoăn nhẹ vẫn luôn làm chao đảo mọi ánh nhìn. Đây cũng là kiểu tóc cho người trán cao nhất định bạn phải thử.

Tóc bob xoăn mái chẻ đôi không kén khuôn mặt mang tới sự trẻ trung, năng động - Ảnh: Internet

Mái xéo uốn nhẹ

Cái tên tiếp theo trong bộ sưu tập những kiểu tóc cho người có trán cao chính là mái chéo uốn nhẹ nhàng. Ưu điểm lớn nhất của mái xéo là phù hợp với mọi khuôn mặt, giúp hạn chế được khuyết điểm vầng trán cao. Hơn nữa, bạn cũng dễ dàng kết hợp cùng các kiểu tóc khác nhau như tóc dài duỗi thẳng, tóc ngang vai, hay uốn xoăn.

Ưu điểm lớn nhất của mái xéo là phù hợp với mọi khuôn mặt, giúp hạn chế được khuyết điểm vầng trán cao - Ảnh: Internet

Tóc mái tỉa layer

Tóc mái tỉa layer cũng là một sự lựa chọn hay ho mà các nàng trán "sân bay" không thể bỏ qua. Phần tóc được tỉa tỉ mỉ từ trên xuống đuôi tóc và uốn nhẹ sáng hai bên góp phần tạo sự thon gọn cho khuôn mặt và che đi khuyết điểm trán cao. Sự quay trở lại của kiểu mái tỉa layer lần này được chị em đón nhận rất nhiệt tình.

Tóc mái tỉa layer cũng là một sự lựa chọn hay ho mà các nàng trán "sân bay" không thể bỏ qua - Ảnh: Internet

Tóc tém Pixie với tóc mái

Trên thực tế, một kiểu tóc Pixie thường đi kèm với mái lệch dài vì nó toát ra vẻ nữ tính và che trọn phần trán của bạn. Tóc tém Pixie không những đem đến phong cách sành điệu, hiện đại mà còn giúp khuôn mặt thanh thoát hơn hẳn.

Tóc tém Pixie không những đem đến phong cách sành điệu, hiện đại - Ảnh: Internet

Trên đây là 5 kiểu tóc khắc phục hiệu quả mà dễ dàng cho các nàng có vầng trán cao. Hi vọng qua bài viết tổng hợp này, nàng có thể tự tin lựa chọn cho mình một kiểu phù hợp. Vậy còn chần chừ gì mà không đặt lịch làm tóc ngay để thay đổi diện mạo trong phút chốc nào?