Gợi ý 5 cách phối đồ với chân váy jean, cô nàng nào cũng nên thử một lần

Đây là cách kết hợp đơn giản nhưng vẫn luôn đem lại hiệu quả cực cao. Đặc biệt là những cô nàng thích sự nhanh gọn, chỉ muốn dành 5 phút để chuẩn bị và lao ra khỏi nhà.

Chân váy jean luôn là món đồ cực kỳ hot, đặc biệt là trong tiết trời mùa hè oi ả như hiện nay. Để phối đồ với item thời trang này một cách tối ưu nhất, dưới đây là các gợi ý dành cho bạn.

Bạn sơ-vin hay để áo thụng đều đẹp với cách kết hợp chân váy jean thời trang này. Mỗi cách đều đem lại một vẻ đẹp khác nhau. Nhớ chọn áo phông sáng màu, cách này sẽ giúp bạn đỡ nóng bức hơn trong mùa hè.

Áo sơ mi phối chân váy jean mang đến vẻ đẹp khác biệt vô cùng, vừa năng động vừa nhã nhặn.

Bản chất của chân váy jean là vừa mang vẻ nữ tính vừa năng động nên cực kỳ phù hợp khi diện cùng áo sơ mi - Ảnh: Internet

Bản chất của chân váy jean vừa mang vẻ nữ tính vừa năng động, do đó, cộng thêm chiếc áo sơ mi sẽ cực kỳ đẹp.

3. Phối áo trễ vai với chân váy jean

Cặp đôi hoàn hảo này mang đến sự kết hợp vừa dịu dàng vừa cá tính. Những cô nàng có bờ vai mảnh mai hãy tận dụng set đồ này để khoe trọn vẻ đẹp của mình.

Chân váy jean dáng xòe hay ôm đều rất dễ phối hợp với áo trễ vai - Ảnh: Internet

Chân váy dáng xòe hay ôm đều rất dễ phối hợp với áo trễ vai. Nếu bạn sơ-vin khi mặc thì nhìn vòng 1 còn có vẻ đầy đặn hơn nhiều.

4. Chân váy jean dáng yếm

Cá tính, gợi cảm hay đáng yêu thì set đồ này đều đáp ứng rất dễ dàng gu thời trang của bạn. Nếu thích là một cô nàng đáng yêu, bạn nên chọn chiếc váy yếm có form thụng mặc với áo phông dáng rộng.

Dáng váy jean này sẽ che được khuyết điểm thân hình mũm mĩm - Ảnh: Internet

Dáng váy jean này sẽ che được khuyết điểm cho cơ thể rất tốt, đặc biệt là vòng eo ngấn mỡ. Nên chọn màu tối nếu bạn muốn trông mình gọn gàng hơn.

Mặt khác, nếu bạn có một thân hình chuẩn thì ngại gì mà không chọn cho mình 1 chiếc yếm jean ôm, item này sẽ giúp bạn cực kỳ gợi cảm.

Những đường cong sẽ được tận dụng tuyệt đối với chiếc váy jean yếm ôm - Ảnh: Internet

Nếu bạn là cô nàng đáng yêu, trong sáng thì váy yếm dáng xòe sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Váy jean yếm xòe đáng yêu, tinh nghịch - Ảnh minh họa: Internet

Mẫu yếm này còn giúp bạn ăn gian tuổi, trông trẻ trung và năng động như cô nữ sinh cấp 3. Bạn có thể kết hợp với cả áo sơ mi mà vẫn đảm bảo phong cách tươi trẻ.

Với các kiểu phối đồ từ năng động đến quyến rũ bằng chân váy jean trên, hè này chắc chắn bạn sẽ tỏa sáng hết nấc.