Điểm danh ngay những xu hướng thời trang Street Style 2018 cho nữ cực hot

Street Style không còn là phong cách thời trang quá lạ lẫm với các tín đồ thời trang tại Việt Nam. Giới trẻ Việt ngày càng biết cách biến tấu đầy linh hoạt và ấn tượng các items hơn. Thời trang Street Style 2018 cho nữ có nhiều phong cách khác nhau từ cá tính, đơn giản cho đến năng động, thoải mái, nổi bật. Sau đây là những cách phối đồ để sở hữu những set đồ đẹp. Cùng theo dõi nhé!
- Street style mát mẻ, sang chảnh của sao Việt tuần qua
- Xu hướng thời trang mùa hè trẻ trung, năng động, phụ nữ U40 không nên bỏ qua
1. Street Style là gì?
Street Style là phong cách thời trang đậm chất chủ nghĩa cá nhân ấn tượng, phóng khoáng đầy cá tính được bắt nguồn từ văn hóa thời trang từ Châu Âu và Châu Mỹ.
Đây là phong cách điển hình của giới trẻ mong muốn được khẳng định bản thân một cách tích cực. Chất đường phố ảnh hưởng đến phong cách trẻ trung sành điệu, bất quy tắc của Street Style.
Mặc dù là phong cách bất quy tắc nhưng các items phải đảm bảo về mặt tổng thể có sự thống nhất nhất định.
Để tạo nên phong cách này, bạn cần có đầy đủ kiến thức về cách mix đồ cơ bản và biết chọn phụ kiện tương thích.
2. Street style đơn giản
Sau đây là những set đồ với cách mix rất đơn giản và an toàn, không hề cầu kỳ giúp bạn diện trong mọi cuộc gặp gỡ cuối tuần.
- Cảm hứng Lolita
Cảm hứng Lolita là một thuật ngữ miêu tả những nàng xuân nữ với vẻ đẹp thuần khiết, bay bổng. Mẫu váy slip dress khoe đôi vai trần đơn giản đang được nhiều bạn trẻ ưa chuộng.
- Mix đồ white-on-white
Với những cô nàng ưa thích sự tối giản, phong cách mix đồ white-on-white rất phù hợp và được ưa thích.
Kết hợp phụ kiện một cách ăn ý sẽ giúp nhấn nhá thêm cho set đồ này.
- Áo pull và quần nỉ
Áo pull và quần nỉ đơn giản giúp bạn khắc họa rõ nét style cá tính. Set đồ street style này tạo vẻ năng động, khỏe khoắn.
- Mix đồ layer đơn giản
Mix đồ layer đơn giản với áo thun, skinny, đôi addias trắng và chiếc áo khoác denim phủi bụi cho set đồ street style cá tính của bạn.
- Mix denim và áo thun
Công thức yếm denim + áo thun đơn giản là kiểu mix đồ có tính ứng dụng cao và không bao giờ lỗi mốt cho những ngày cuối tuần tràn đầy năng lượng.
- Áo phông phong cách giấu quần
Công thức mix đồ áo phông phong cách giấu quần kết hợp thêm giày sneaker nổi bật và mũ lưỡi trai cực cool rất bắt mắt và chẳng bao giờ lỗi mốt đối với các cô nàng năng động.
3. Street style mùa hè
Cùng điểm qua những Street style mùa hè đẹp nhé!
- Mix áo dây quần lụa gợi cảm
- Denim-on-denim
Denim-on-denim là sự lựa chọn phù hợp với cô nàng ưa thích style khỏe khoắn, năng động.
- Set short jean + áo ba lỗ + cardigan kimono
Trong ngày cuối tuần nắng lên, bạn có thể mix đồ với chiếc cardigan kimono kết hợp với short jean và áo ba lỗ. Set đồ này sẽ giúp bạn tạo ấn tượng và ghi điểm ngay trong mắt người đối diện.
- Mix áo sơ mi khoét tay với quần shorts
Những gam màu pastel dịu mắt đang lên ngôi trong mùa hè này. Một gợi ý hay cho Street Style nữ nữa đó là mix áo sơ mi khoét tay vải chiffon có phần lưng là những chi tiết cut-out với quần shorts họa tiết hoa nhí đáng yêu.
Với những gợi ý về thời trang street style 2018 cho nữ trên, bạn hãy chọn cho mình những bộ cánh hợp mốt và phù hợp với dáng người để là cô nàng tỏa sáng khi diện xuống phố hè nhé!