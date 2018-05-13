Điểm danh ngay những xu hướng thời trang Street Style 2018 cho nữ cực hot

Thời trang 13/05/2018 20:22

Street Style không còn là phong cách thời trang quá lạ lẫm với các tín đồ thời trang tại Việt Nam. Giới trẻ Việt ngày càng biết cách biến tấu đầy linh hoạt và ấn tượng các items hơn. Thời trang Street Style 2018 cho nữ có nhiều phong cách khác nhau từ cá tính, đơn giản cho đến năng động, thoải mái, nổi bật. Sau đây là những cách phối đồ để sở hữu những set đồ đẹp. Cùng theo dõi nhé!

1. Street Style là gì?

Điểm danh ngay những xu hướng thời trang Street Style 2018 cho nữ cực hot - Ảnh 1

Street Style đậm chất cá nhân ấn tượng bắt nguồn từ Châu Âu và Châu Mỹ

-Ảnh: Internet

Street Style là phong cách thời trang đậm chất chủ nghĩa cá nhân ấn tượng, phóng khoáng đầy cá tính được bắt nguồn từ văn hóa thời trang từ Châu Âu và Châu Mỹ.

Đây là phong cách điển hình của giới trẻ mong muốn được khẳng định bản thân một cách tích cực. Chất đường phố ảnh hưởng đến phong cách trẻ trung sành điệu, bất quy tắc của Street Style.

Mặc dù là  phong cách bất quy tắc nhưng các items phải đảm bảo về mặt tổng thể có sự thống nhất nhất định.

Điểm danh ngay những xu hướng thời trang Street Style 2018 cho nữ cực hot - Ảnh 2

Các items phải đảm bảo về mặt tổng thể có sự thống nhất nhất định và biết chọn phụ kiện tương thích -Ảnh: Internet

Để tạo nên phong cách này, bạn cần có đầy đủ kiến thức về cách mix đồ cơ bản và biết chọn phụ kiện tương thích.

2. Street style đơn giản

Sau đây là những set đồ với cách mix rất đơn giản và an toàn, không hề cầu kỳ giúp bạn diện trong mọi cuộc gặp gỡ cuối tuần.

  • Cảm hứng Lolita
Điểm danh ngay những xu hướng thời trang Street Style 2018 cho nữ cực hot - Ảnh 3
Phong cách gợi cảm đầy thanh lịch -Ảnh: Internet

Cảm hứng Lolita là một thuật ngữ miêu tả những nàng xuân nữ với vẻ đẹp thuần khiết, bay bổng. Mẫu váy slip dress khoe đôi vai trần đơn giản đang được nhiều bạn trẻ ưa chuộng.

Điểm danh ngay những xu hướng thời trang Street Style 2018 cho nữ cực hot - Ảnh 4
Mẫu váy slip dress khoe đôi vai trần đơn giản -Ảnh: Internet
  • Mix đồ white-on-white
Điểm danh ngay những xu hướng thời trang Street Style 2018 cho nữ cực hot - Ảnh 5
Mix đồ phong cách white-on-white rất nữ tính, thời trang -Ảnh: Internet

Với những cô nàng ưa thích sự tối giản, phong cách mix đồ white-on-white rất phù hợp và được ưa thích.

Điểm danh ngay những xu hướng thời trang Street Style 2018 cho nữ cực hot - Ảnh 6
Mix đồ phong cách white-on-white kết hợp phụ kiện -Ảnh: Internet

Kết hợp phụ kiện một cách ăn ý sẽ giúp nhấn nhá thêm cho set đồ này.

  • Áo pull và quần nỉ
Điểm danh ngay những xu hướng thời trang Street Style 2018 cho nữ cực hot - Ảnh 7
Mix áo pull và quần nỉ đơn giản -Ảnh: Internet

Áo pull và quần nỉ đơn giản giúp bạn khắc họa rõ nét style cá tính. Set đồ street style này tạo vẻ năng động, khỏe khoắn.

  • Mix đồ layer đơn giản
Điểm danh ngay những xu hướng thời trang Street Style 2018 cho nữ cực hot - Ảnh 8
Street style đơn giản -Ảnh: Internet

Mix đồ layer đơn giản với áo thun, skinny, đôi addias trắng và chiếc áo khoác denim phủi bụi cho set đồ street style cá tính của bạn.

  • Mix denim và áo thun 
Điểm danh ngay những xu hướng thời trang Street Style 2018 cho nữ cực hot - Ảnh 9
Mix yếm denim và áo thun đơn giản mà đẹp -Ảnh: Internet

Công thức yếm denim + áo thun đơn giản là kiểu mix đồ có tính ứng dụng cao và không bao giờ lỗi mốt cho những ngày cuối tuần tràn đầy năng  lượng.

  • Áo phông phong cách giấu quần 
Điểm danh ngay những xu hướng thời trang Street Style 2018 cho nữ cực hot - Ảnh 10
Mix đồ phong cách giấu quần năng động -Ảnh: Internet

Công thức mix đồ áo phông phong cách giấu quần kết hợp thêm giày sneaker nổi bật và mũ lưỡi trai cực cool rất bắt mắt và chẳng bao giờ lỗi mốt đối với các cô nàng năng động.

3.  Street style mùa hè

Cùng điểm qua những Street style mùa hè đẹp nhé!

  • Mix áo dây quần lụa gợi cảm
Điểm danh ngay những xu hướng thời trang Street Style 2018 cho nữ cực hot - Ảnh 11
Street style đẹp gợi cảm cho ngày hè -Ảnh: Internet
  • Denim-on-denim
Điểm danh ngay những xu hướng thời trang Street Style 2018 cho nữ cực hot - Ảnh 12

Denim có tông màu ombre mix cùng quần shorts denim và crop top

-Ảnh: Internet

Denim-on-denim là sự lựa chọn phù hợp với cô nàng ưa thích style khỏe khoắn, năng động.

  • Set short jean + áo ba lỗ + cardigan kimono
Điểm danh ngay những xu hướng thời trang Street Style 2018 cho nữ cực hot - Ảnh 13
Street style này thích hợp ngày hè và gây ấn tượng -Ảnh: Internet

Trong ngày cuối tuần nắng lên, bạn có thể mix đồ với chiếc cardigan kimono kết hợp với short jean và áo ba lỗ. Set đồ này sẽ giúp bạn tạo ấn tượng và ghi điểm ngay trong mắt người đối diện.

  • Mix áo sơ mi khoét tay với quần shorts
Điểm danh ngay những xu hướng thời trang Street Style 2018 cho nữ cực hot - Ảnh 14
Mix đồ theo gam màu pastel -Ảnh: Internet

Những gam màu pastel dịu mắt đang lên ngôi trong mùa hè này. Một gợi ý hay cho Street Style nữ nữa đó là mix áo sơ mi khoét tay vải chiffon có phần lưng là những chi tiết cut-out với quần shorts họa tiết hoa nhí đáng yêu.

 Với những gợi ý về thời trang street style 2018 cho nữ trên, bạn hãy chọn cho mình những bộ cánh hợp mốt và phù hợp với dáng người để là cô nàng tỏa sáng khi diện xuống phố hè nhé!

Các quý cô châu Á thi nhau khoe chân dài, eo thon trong loạt street style đầu hè

Các quý cô châu Á thi nhau khoe chân dài, eo thon trong loạt street style đầu hè

Váy liền mỏng mát, áo hai dây, quần shorts... chính là những item được các nàng tận dụng diện mát lành trong những ngày hè oi bức.

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