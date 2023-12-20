Diện áo khoác denim sành điệu, trẻ trung hack tuổi như dàn mỹ nhân Hoa ngữ

Áo khoác denim và váy hoa tưởng chừng không ăn nhập với nhau nhưng khi kết hợp hóa ra lại giúp nâng tầm nhan sắc. Combo này mang đến cho Lưu Diệc Phi vẻ ngoài thanh lịch, nữ tính nhẹ nhàng đậm nét vintage. Công thức vừa mang đến nét nữ tính, xen lẫn bụi bặm khi nữ diễn viên phối trang phục cùng boots da cổ lửng thời thượng, tuyệt đối đừng nên xem thường.

Chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng về phong cách thời trang , Nghê Ni cũng chọn cho mình chiếc áo denim nhạt màu để “đu trend” với hội chị em. Nhìn vào hình ảnh sang chảnh, cuốn hút của mỹ nhân Kim Lăng Thập Tam Thoa khi sải bước ở sân bay, người hâm mộ chẳng thể dứt lời khen ngợi được.

Siêu mẫu Hề Mộng Dao thu hút sự chú ý khi khoe chân dài miên man trong chiếc quần short rách siêu ngắn, cùng tông với denim jacket bụi phủi cực chất.

Kiểu áo khoác denim chắp vá, phom dáng rộng rãi trông rất 'hầm hố' nhưng được diện trên người Địch Lệ Nhiệt Ba lại vô cùng sành điệu. Những items như áo thun trắng, quần đen khi kết hợp cùng áo denim tạo nên outfit hài hòa, chất lừ.

Dương Mịch không ít lần “đu trend” áo khoác denim và khiến cộng đồng mạng phải hết lời khen ngợi. Kể cả khi đi dự sự kiện hay trong đời thường, mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế đều có cách kết hợp trang phục vô cùng tinh tế, đa phong cách, khi thì thanh lịch, sang chảnh, lúc lại cá tính, năng động, giúp cô luôn tỏa sáng giữa đám đông.

Áo khoác denim gam màu trắng cùng váy liền gam màu nổi, Vương Sở Nhiên mang đến hình ảnh nữ tính nhẹ nhàng và tươi trẻ, đây cũng là gợi ý lý tưởng cho những cô nàng theo đuổi phong cách trẻ trung, năng động.

Trong thời tiết se lạnh, bạn chỉ cần khoác thêm một chiếc áo khoác denim là đủ giữ ấm mà vẫn thời thượng. Trang phục với áo thun trắng, quần vải ống rộng và giày cao gót của Trương Thiên Ái là gợi ý thú vị cho cô nàng công sở.

Khác với hình ảnh tiểu thư sang chảnh, kiêu kì, Bạch Lộc biến hóa trở nên phá cách và bụi bặm khi diện áo khoác denim cùng quần shorts hoặc váy ngắn, vừa hack dáng tối ưu vừa trẻ trung, chất lừ.