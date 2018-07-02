Điểm mặt những kiểu váy mặc đi bar đẹp và nổi bật nhất

Thời trang 02/07/2018 09:56

Nếu chưa chọn được cho mình một kiểu váy đi bar đẹp thì hãy thử nghía qua những xu hướng thời trang 2018 thời thượng nhất được giới trẻ đặc biệt ưa chuộng nhé!

Những kiểu váy mặc đi bar này không chỉ đẹp mà còn giúp bạn nổi bật giữa đám đông. Với những chiếc đầm liền mặc đi bar, bạn sẽ không phải lo nghĩ quá nhiều về cách mix đồ khi đi bar nữa. Đi bar mặc đồ gì cho vừa đẹp lại trẻ trung, hợp mốt, dưới đây là các gợi ý cho bạn:

Váy quây khoe vai trần gợi cảm

Váy quây liền hoặc áo quây mặc với chân váy ôm hay xòe đẹp rất đẹp. Đây là cách phối đồ đi bar cho các bạn nữ ưa thích sự năng động. Với set đồ này, bạn có thể diện cùng với giày cao gót, xăng đan hay thậm chí là các đôi giày thể thao đều rất đẹp.

Điểm mặt những kiểu váy mặc đi bar đẹp và nổi bật nhất - Ảnh 1

Váy quây giúp bạn gái khoe được đôi vai đầy cuốn hút - Ảnh: Internet

Các mẫu váy quây cúp ngực phù hợp với tất cả các nàng từ “cò hương” cho đến những nàng mũm mĩm. Nếu có vòng 2 không mấy nhỏ nhắn, bạn có thể chọn một chiếc áo quây dáng ngắn mặc kèm với váy xòe, đảm bảo rất xinh và không hề bị lộ bụng.

Điểm mặt những kiểu váy mặc đi bar đẹp và nổi bật nhất - Ảnh 2

Phối áo quây và váy xòe giúp nàng có set đồ đi bar cực năng động - Ảnh: Internet

Váy hai dây hở lưng ôm sát

Những chiếc đầm hai dây ôm sát với chất liệu dày dặn và co giãn sẽ rất hợp đến những buổi tiệc đêm sôi động. Đầm hai dây ôm sát giúp bạn tôn lên các đường cong tự nhiên trên cơ thể, lại vừa giúp các phần mỡ thừa được bó chặt lại, giúp thân hình trông thon gọn hơn.

Điểm mặt những kiểu váy mặc đi bar đẹp và nổi bật nhất - Ảnh 3

Váy hai dây mảnh bó sát tôn lên đường cong của chị em - Ảnh: Internet

Đầm hai dây không chỉ giúp chị em khoe khéo vòng 1 đầy đặn mà thiết kế hở lưng phía sau còn là vũ khí lợi hại tăng thêm phần thu hút. Nếu bạn không muốn mặc váy hai đây hở quá nhiều ở phần lưng thì có thể chọn dáng đầm có thiết kế dây đan chéo ở lưng, vừa đẹp lại rất thời trang mà không lo hở.

Điểm mặt những kiểu váy mặc đi bar đẹp và nổi bật nhất - Ảnh 4

Đầm hai dây đan lưng khiến cho bộ váy vừa quyến rũ, vừa kín đáo và bí ẩn - Ảnh: Internet

Kiểu hai dây mảnh phù hợp với hầu hết tất cả các cô gái, đem lại vẻ đẹp mong manh thì kiểu váy hai dây bản to lại hợp với những cô nàng thích sự khỏe khoắn và năng động.

Váy kim tuyến lấp lánh

Mẫu váy này sẽ giúp bạn nổi bần bật giữa đám đông. Hiệu ứng kim tuyến lấp lánh sẽ tỏa sáng giữa không gian tràn ngập ánh đèn của các quán bar. Mẫu váy này sẽ là sự lựa chọn hàng đầu cho những cô nàng “bánh bèo” nữ tính.

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“Bánh bèo” không thể bỏ qua mẫu váy lấp lánh nổi bật - Ảnh: Internet

Những mẫu váy kim tuyến với phần thân ôm vừa phải và dáng ngắn sẽ rất hợp với những buổi tiệc đêm. Bạn không nên chọn những dáng váy quá dài bởi một chiếc váy quá lướt thướt sẽ cản trở bạn hòa mình vào âm nhạc.

Với những dáng váy lấp lánh này, không nên chọn chất liệu kém co giãn hoặc kiểu váy quá bó sẽ làm cho bạn cử động khó khăn hơn, kém linh hoạt. Chọn kiểu đầm với phần thân trên thiết kế đơn giản là lựa chọn tối ưu nhất, tránh những kiểu áo tay bồng, cổ bèo hay thiết kế quá rườm rà bởi có thể đem đến cảm giác nặng nề và kém thời trang hơn đấy nhé.

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