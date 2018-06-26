Điểm mặt những mẫu váy liền cực sang cho phụ nữ tuổi 30 thêm trẻ đẹp

Ở tuổi 30, nhiều chị em thường khó chọn được những mẫu váy liền phù hợp với sở thích và phong cách của mình. Những mẫu đầm đẳng cấp, quý phái lại dường như quá già so với tuổi 30, trong khi chị em phụ nữ ở tuổi này không còn trẻ để diện những bộ áo váy quá trẻ trung, nhí nhảnh.

Nếu đang băn khoăn không biết nên chọn những mẫu váy nào vừa bắt được xu hướng thời trang hot nhất hiện nay, lại vừa dễ mặc, hợp với phong cách và sở thích của mình, chị em có thể tham khảo những mẫu váy liền dưới đây:

Lựa chọn mẫu váy liền cho phụ nữ tuổi 30 không phải là chuyện dễ dàng - Ảnh: Internet

Đầm xòe sang trọng cho tuổi 30

Đầm xòe đem lại vẻ ngoài trẻ trung hơn so với những dáng đầm ôm sát, đầm bút chì. Với thiết kế kiểu đơn giản những vẫn sang và nổi bật, bạn có thể thoải mái diện đầm xòe phù hợp với sở thích của mình.

Đầm xòe chữ A có thể mặc tới công sở hoặc đi chơi với gia đình - Ảnh: Internet

Phụ nữ tuổi 30 không nên chọn những dáng váy xòe có tùng váy quá rộng hay quá bồng bềnh. Những loại váy có phần thân dưới xòe nhẹ dáng chữ A là vừa phải và thanh lịch.

Với những mẫu váy xòe, bạn không nên chọn váy có màu sắc quá rực rỡ, những kiểu váy có tông màu trung tính, họa tiết vừa phải sẽ giúp bạn có được vẻ ngoài dịu dàng. Dáng váy có thân dưới xòe thì bạn nên chọn mẫu váy có phần thân trên bó vừa phải, giúp che giấu đi những khuyết điểm ở vòng 2 và tôn lên vòng 1.

Váy xòe với họa tiết nhã nhặn rất phù hợp với lứa tuổi 30 - Ảnh: Internet

Kiểu váy đuôi cá quyến rũ cho tuổi 30

Váy đuôi cá với phần thân dưới hơi ôm và xòe ở đuôi giúp tôn lên vòng 3 gợi cảm của chị em phụ nữ. Phụ nữ tuổi 30 mặc váy ôm đuôi cá rất đẹp và mặn mà.

Bạn có thể chọn đầm ôm chất liệu ren mềm mại hoặc chất liệu cát mịn giúp che đi những khuyết điểm trên cơ thể. Đối với những chiếc váy ôm đuôi cá, bạn có thể ăn gian một chút vóc dáng bởi chúng giúp cơ thể bạn trông gọn gàng và thanh mảnh hơn rất nhiều.

Đầm ôm đuôi cá giúp phụ nữ tuổi 30 tự tin hơn khoe vóc dáng của mình - Ảnh: Internet

Với váy đuôi cá, bạn có thể lựa chọn những chiếc đầm sặc sỡ hơn, phần tay khoét hoặc tay cộc cũng rất nữ tính, mát mẻ mà vẫn đảm bảo lịch sự.

Mẫu váy liền thân mặc dạo phố mùa hè

Váy liền thân mùa hè mặc dạo phố nên lựa chọn những loại thoáng mát từ chất vải thô hay đũi. Mẫu váy sơ mi dáng dài với thắt lưng nhỏ ở phần eo giúp bạn trẻ trung hơn mà vẫn giữ được nét thanh lịch. Chiếc váy này sẽ rất hợp nếu phối cùng một đôi giày lười hoặc một đôi xăng đan năng động, trẻ trung.

Mẫu váy sơ mi dáng dài rất tiện và thoải mái khi mặc dạo phố mùa hè - Ảnh: Internet

Các mẫu váy xòe khoét nách với phần chân váy chữ A nhẹ nhàng cũng là một sự lựa chọn thông minh cho những cô gái tuổi 30 yêu thích vẻ đẹp mong manh, dịu dàng.