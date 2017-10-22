Phụ nữ 30 tuổi trở đi mà không làm những điều này, không chỉ nhan sắc mà sức khỏe cũng chẳng bằng bà lão

Vậy để giữ tuổi thanh xuân và một cơ thể khỏe mạnh phái đẹp cần phải làm gì khi bước vào độ tuổi này?

Ở độ tuổi 30, phụ nữ đều sẽ phải đối mặt với sự căng thẳng, có chăng là mức độ nhiều hay ít. Nếu không thể tránh được thì chị em cần tìm cách giảm nhẹ. Chẳng hạn như dành thời gian rảnh rỗi của mình để nghe nhạc, nấu ăn hay đi mua sắm, hoặc có thể gọi điện và lên lịch cho những buổi hẹn hò thú vị với đám bạn thân. Được thỏa mãn sở thích của mình sẽ giúp phái đẹp có tâm trạng thoải mái và yêu đời hơn.

Đây là việc không chỉ phụ nữ mà tất cả mọi người đều nên làm để có một cơ thể khỏe mạnh. Riêng đối với phái đẹp đây là bí quyết làm đẹp quan trọng bậc nhất. Bổ sung đủ nước sẽ giúp chị em có được làn da căng bóng, mịn màng và chống lại lão hóa cực tốt.

3. Đắp mặt nạ

Đắp mặt nạ là phương pháp làm đẹp phổ biến nhất trong hội chị em. Tuy nhiên, ở ngưỡng tuổi 30, việc chú trọng những mặt nạ chống lão hóa là vô cùng cần thiết. Bạn hoàn toàn có thể tự làm những loại mặt nạ này từ các nguyên liệu thiên nhiên sẵn có tại nhà một cách dễ dàng.

Chu kỳ đều đặn cho việc đắp mặt nạ lão hóa là 2-3 lần một tuần. Đảm bảo những dấu hiệu lão hóa sẽ được cải thiện rõ rệt.

4. Tập thể dục thường xuyên

Tập luyện là điều không thể thiếu nếu phụ nữ từ 30 tuổi trở đi muốn có một thân hình hấp dẫn và một cơ thể khỏe mạnh. Tập thể dục thường xuyên giúp máu lưu thông tốt hơn nhờ đó loại bỏ những căng thẳng và mệt mỏi, tăng khả năng miễn dịch và sức đề kháng cho cơ thể, phòng ngừa các bệnh phổ biến khác như cảm cúm, đau đầu…đồng thời còn có khả năng giảm áp lực cho tim.

Hãy chăm chỉ dành 15-30 phút tập thể dục mỗi ngày.

5. Ăn uống lành mạnh

Dù có thích đến đâu thì phụ nữ ở tuổi này cũng nên nói không với những chất có cồn, những đồ cay nóng và nhiều dầu mỡ. Hãy tập cho mình một thói quen ăn uống lành mạnh và đủ chất để sống trẻ, sống khỏe mỗi ngày bạn nhé!

6. Kem dưỡng ban đêm

Một liệu trình dưỡng da ban đêm đúng cách sẽ giúp chị em ở tuổi 30 giữ gìn làn da trẻ trung của mình. Tuy nhiên, điều này chỉ thực sự hiệu quả khi phái đẹp sử dụng thường xuyên và chọn được loại kem dưỡng phù hợp với làn da hiện tại của mình. Và sẽ tốt hơn nếu sản phẩm đó chứa thành phần từ thiên nhiên.

7. Ngủ ngon

Duy trì chế độ ngủ đủ 6-8h mỗi ngày, đồng thời ngủ trước 23 giờ sẽ giúp phụ nữ ổn định tinh thần, giảm stress vô cùng tốt. Ngoài ra, bạn cũng nên rèn thói quen ngủ sớm và dậy sớm để cơ thể phát triển một cách hoàn hảo nhất.

8. Ăn sáng là điều cần thiết

Một bữa sáng nhẹ nhàng nhưng đủ chất có thể giúp bạn có một trái tim khỏe mạnh và một cơ thể sảng khoái, đầy năng lượng để bắt đầu ngày mới. Đây là bữa ăn quan trọng nhất trong một ngày, đừng dại bỏ qua, nó sẽ khiến cơ thể mình càng bệnh tật và già yếu đi đấy!

9. Tẩy da chết thường xuyên

Muốn làn da luôn sáng, sạch và khỏe thì việc loại bỏ tế bào chết là điều phải làm. Thường xuyên thực hiện điều này không chỉ giúp da thoáng, giảm mụn mà còn hỗ trợ việc hấp thụ dưỡng chất cho da cực kỳ hiệu quả.

10. Giảm đường và muối

Đường và muối là hai chất không thể thiếu đối với cuộc sống. Tuy nhiên, khi cơ thể bước vào thời kỳ lão hóa, phụ nữ nên hạn chế dung nạp hai chất này bởi chúng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng huyết áp cao và một số vấn đề về tim đấy!

Dù có muốn hay không thì bắt đầu từ tuổi 30 cơ thể phụ nữ cũng sẽ rơi vào tình trạng lão hóa nhanh chóng. Do đó, những điều trên là thực sự cần thiết để phụ nữ hiện đại yêu và trân trọng hơn bản thân mình.