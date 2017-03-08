Đi giày trắng mà không biết những mẹo làm sạch giày này thì thôi đừng đi nữa

Gần như trong tủ giày của mỗi cô gái đều có ít nhất một đôi giày vải trắng vì nó rất dễ phối đồ và phù hợp với nhiều dịp khác nhau. Thế nhưng đây cũng là một loại phụ kiện dễ bị bẩn nhất và rất khó làm sạch. Khi dính bẩn, đôi giày xinh đẹp của bạn đã mất đi giá trị vốn có của nó. Tuy nhiên đừng lo lắng nhé vì chỉ với một ài mẹo nhỏ sau, giày của bạn sẽ nhanh chóng trắng tinh như mới.

Kem đánh răng không chỉ dùng để làm sạch khoang miệng mà nó còn có thể làm sạch giày trắng. Rất đơn giản, khi giày bị bẩn, bạn hãy trộn kem đánh răng với một chút nước đến khi nổi bọt, nhúng bàn chải chà quần áo vào kem và chà vết bẩn trong khoảng 3 phút sau đó để yên 15 phút.

Sau thời gian trên, bạn có thể giặt giày như bình thường, giày sẽ trắng sạch như mới.

Để loại bỏ các vết bẩn nơi ngóc ngách nhỏ của giày, bạn có thể dùng bàn chải đánh răng cũ để chà rồi giặt toàn bộ đôi giày với nước như bình thường.

2. Nước cốt chanh

Chanh cũng là một phương pháp rất hiệu quả để làm sạch giày trắng dính bẩn. Tất cả những gì bạn cần là cắt nửa quả chanh sau đó chà mạnh lên vết bẩn giày trắng. Để yên 10 phút sau đó giặt giày như bình thường.

Một cách khác cũng rất hiệu quả là lấy một miếng bông gòn hoặc bông tẩy trang nhúng nước cốt chanh, sau đó đắp lên vết bẩn và để yên 10 phút, chanh chứa axit và chất tẩy sẽ giúp cuốn sạch những chất bẩn ra khỏi bề mặt giày của bạn đồng thời giúp giày thơm tho sạch sẽ.

3. Baking soda và giấm ăn

Chỉ cần lấy 1 muỗng giấm trắng, trộn với 1 muỗng baking soda đến khi sủi bọt, hỗn hợp này sẽ giúp đánh bay những vết bẩn cứng đầu ra khỏi giày của bạn. Tiếp theo, bạn có thể lấy bàn chải chà nhẹ trên giày và xối nước sạch. Baking soda có thể mua ở các tiệm bán nguyên liệu làm bánh nhập khẩu.

4. Vaseline

Vaseline có rất nhiều công dụng, đặc biệt là trong các liệu trình làm đẹp của chị em phụ nữ. Để làm sạch giày, bạn có thể thoa một chút vaseline lên giày, để yên vài phút rồi lấy khăn ướt lau sạch, vaseline sẽ làm vết bẩn tách ra khỏi sợi vải và dễ dàng bị cuốn đi. Đặc biệt, đây là phương pháp làm sạch phần đế giày cao su rất tốt.

(Nguồn: House keeping)