Chẳng cần sắm quần áo mới, chị em vẫn xinh đẹp hết phần thiên hạ nhờ 4 tips diện đồ cũ cực hay ho này

Thời trang 28/03/2020 10:17

Đã lâu rồi bạn chưa sắm quần áo mới, đừng lo lắng, cứ áp dụng 4 bí quyết phối đồ cực đơn giản này để “hô biến” phong cách từ những items có sẵn.

Trong giai đoạn ở nhà phòng dịch, nhiều chị em cũng ngại ra đường mua sắm quần áo mới. Thế nhưng, dăm ba món đồ cũ chẳng thể nào khiến chị em bận tâm nếu biết cách “update” phong cách để trở nên thu hút hơn. Dưới đây là những bí quyết phối đồ siêu đơn giản từ những items có sẵn trong tủ đồ mà bạn không thể bỏ qua.

Đừng chỉ mãi sơ vin

Trong nhiều trường hợp, cách sơ vin áo thun hoặc sơ mi là bí quyết giúp “hack dáng” và tạo sự thanh lịch cho người mặc. Tuy nhiên, bạn có thể thử “bung xõa” với một vài set đồ để thấy phong cách của mình trở nên sành điệu và phóng khoáng hơn.

Có rất nhiều cặp items không sơ vin vẫn đẹp như: áo sơ mi/blouse phối cùng chân váy dáng ôm, hay áo kết hợp với quần ống rộng.

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Phóng khoáng một chút với áo sơ mi thả ngoài quần - Ảnh: Internet

Thử thay đổi với phong cách layer

Đây là bí quyết phối đồ giúp bạn tận dụng được hầu hết items có sẵn trong tủ quần áo. Muôn kiểu áo diện bên trong váy hai dây hay sơ mi khoác ngoài áo hai dây đều là những ý tưởng cực hay ho để bạn F5 phong cách.

Nếu bạn là một cô nàng thanh lịch thì hãy diện áo thun cùng váy hai dây, còn nếu muốn chất chơi và cá tính hơn thì hãy thử kết hợp áo hai dây và áo sơ mi oversized.

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Áo hai dây kết hợp với áo sơ mi khoác ngoài không bao giờ lỗi mốt - Ảnh: Internet
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Ngọt ngào hơn với set đồ layer này - Ảnh: Internet

Kết hợp sneakers trắng với mọi set đồ

Chỉ với 1 đôi sneaker trắng, mọi set đồ của bạn đều được nâng tầm và thu hút mọi ánh nhìn. Giày sneakers trắng chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi kiểu trang phục, từ đồ công sở nghiêm túc cho đến váy vóc bánh bèo, yểu điệu.

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Sneaker trắng phù hợp với rất nhiều phong cách - Ảnh: Internet

Thêm phụ kiện cho những set đồ đơn giản

Với những set đồ đơn giản, bạn cần tô điểm thêm vài món phụ kiện như: khuyên tai tròn, vòng cổ sợi mảnh, kính mát, nón… để tăng vẻ thời thượng.

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Tô điểm cho trang phục thêm sành diệu với vài phụ kiện xinh xắn - Ảnh: Internet

Chỉ với vài tips đơn giản này, trang phục của bạn sẽ trở nên vô cùng bắt mắt.

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