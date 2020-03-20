Chẳng cần đến đôi cao gót chông chênh, cứ đi 3 kiểu giày này, chân tự khắc thon dài miên man như người mẫu

Đôi khi, bạn chẳng cần đến những đôi giày cao gót lênh khênh để che giấu chiều cao khiêm tốn vì đã có các kiểu giày "hack dáng" hiệu quả dưới đây.

Giày da bóng mũi nhọn

Giày da bóng mũi nhọn là "ứng cử viên" số 1 trong việc tăng chiều cao cho chị em "nấm lùn". Không những vậy, thiết kế này còn mang đến sự sang trọng, thời thượng cho người diện. Giày da bóng rất phù hợp với phong cách công sở, thanh lịch và nhã nhặn.