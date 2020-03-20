Chẳng cần đến đôi cao gót chông chênh, cứ đi 3 kiểu giày này, chân tự khắc thon dài miên man như người mẫu

Hãy chăm diện các kiểu giày "hack dáng" tuyệt vời này để sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, tỏa sáng hơn.
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Đôi khi, bạn chẳng cần đến những đôi giày cao gót lênh khênh để che giấu chiều cao khiêm tốn vì đã có các kiểu giày "hack dáng" hiệu quả dưới đây.
Giày da bóng mũi nhọn
Giày da bóng mũi nhọn là "ứng cử viên" số 1 trong việc tăng chiều cao cho chị em "nấm lùn". Không những vậy, thiết kế này còn mang đến sự sang trọng, thời thượng cho người diện. Giày da bóng rất phù hợp với phong cách công sở, thanh lịch và nhã nhặn.
Giày mule
Mặc dù là giày đế bệt hoặc chỉ cao khoảng 3 - 5cm nhưng mule là thiết kế giúp tôn dáng và che khuyết điểm về chiều cao hết sức hiệu quả. Kiểu giày này lại rất tiện lợi, có thể phối với nhiều phong cách thời trang.
Boots cổ cao
Boots chính là một trong những kiểu giày có tác dụng "ăn gian" chiều cao, đồng thời mang đến vẻ ngoài sành điệu, trendy hiệu quả nhất. Kiểu giày này có thể nâng cấp set đồ trông tối giản trở nên sang trọng trong tích tắc.
Chỉ với 3 kiểu giày "hack dáng" đơn giản trên, bạn sẽ thoải mái tự tin diện mọi phong cách trang phục dù sở hữu chiều cao khiêm tốn.