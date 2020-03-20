Chẳng cần đến đôi cao gót chông chênh, cứ đi 3 kiểu giày này, chân tự khắc thon dài miên man như người mẫu

Thời trang 20/03/2020 12:30

Hãy chăm diện các kiểu giày "hack dáng" tuyệt vời này để sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, tỏa sáng hơn.

Đôi khi, bạn chẳng cần đến những đôi giày cao gót lênh khênh để che giấu chiều cao khiêm tốn vì đã có các kiểu giày "hack dáng" hiệu quả dưới đây.

Giày da bóng mũi nhọn

Giày da bóng mũi nhọn là "ứng cử viên" số 1 trong việc tăng chiều cao cho chị em "nấm lùn". Không những vậy, thiết kế này còn mang đến sự sang trọng, thời thượng cho người diện. Giày da bóng rất phù hợp với phong cách công sở, thanh lịch và nhã nhặn.

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Giày da bóng sang trọng, thời thượng sẽ rất hợp với những ai ưa chuộng phong cách thanh lịch, công sở - Ảnh: Internet
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Giày da bóng mũi nhọn giúp đôi chân trông dài, thon hơn hẳn mà chẳng cần đến giày cao gót - Ảnh: Internet
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Giày da bóng cùng quần tây ống suông là sự kết hợp trên cả tuyệt vời - Ảnh: Internet

Giày mule

Mặc dù là giày đế bệt hoặc chỉ cao khoảng 3 - 5cm nhưng mule là thiết kế giúp tôn dáng và che khuyết điểm về chiều cao hết sức hiệu quả. Kiểu giày này lại rất tiện lợi, có thể phối với nhiều phong cách thời trang.

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Giày mule da vừa ăn gian chiều cao hiệu quả vừa giúp set đồ trông sành điệu hơn - Ảnh: Internet
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Bạn có thể phối giày mule da mũi nhọn với các kiểu đầm dài cổ điển - Ảnh: Internet
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Giày mule cũng rất phù hợp với phong cách năng động gồm quần jeans và áo phông trơn - Ảnh: Internet

Boots cổ cao

Boots chính là một trong những kiểu giày có tác dụng "ăn gian" chiều cao, đồng thời mang đến vẻ ngoài sành điệu, trendy hiệu quả nhất. Kiểu giày này có thể nâng cấp set đồ trông tối giản trở nên sang trọng trong tích tắc.

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Chân váy ngắn và boots cổ cao chính là bộ đôi giúp cô nàng nấm lùn trông cao hơn - Ảnh: Internet
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Ngoài ra, bạn gái còn có thể phối quần jeans suông với boots cổ cao để hack dáng - Ảnh: Internet
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Quần baggy lưng cao phối cùng boots cổ cao giúp đôi chân thon dài trông thấy - Ảnh: Internet

Chỉ với 3 kiểu giày "hack dáng" đơn giản trên, bạn sẽ thoải mái tự tin diện mọi phong cách trang phục dù sở hữu chiều cao khiêm tốn.

Cách phối đồ đơn giản với giày sneakers trẻ trung, năng động

Cách phối đồ đơn giản với giày sneakers trẻ trung, năng động

Mix đồ với giày sneaker nữ không hề khó, có vô số sự lựa chọn khác nhau và mỗi cách sẽ mang đến những phong cách hoàn toàn không giống nhau.

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