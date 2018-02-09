Cách tạo mẫu tóc phù hợp với khuôn mặt để bạn gái xinh xắn, tự tin 'bung lụa' ngày Valentine

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Valentine, bạn đã chuẩn bị tân trang, làm mới bản thân cho các cuộc hẹn chưa? Nếu chưa, hãy học các cách tạo mẫu tóc phù hợp với khuôn mặt dưới đây.

Những cách tạo mẫu tóc phù hợp với khuôn mặt dưới đây sẽ giúp nhan sắc của bạn thêm phần xinh đẹp, lung linh và quyến rũ trước đối phương trong cuộc hẹn ngày Valentine. Tạo mẫu tóc phù hợp với khuôn mặt tròn Sở hữu khuôn mặt tròn là một lợi thế lớn vì chúng có rất nhiều cách tạo mẫu tóc phù hợp.

Khuôn mặt tròn cực kỳ phù hợp với mẫu tóc buộc nửa đầu - Ảnh: Internet Buộc nửa đầu là kiểu tóc giúp khuôn mặt tròn thêm xinh xắn, thon gọn và thanh tú - Ảnh: Internet Buộc nửa đầu mái xéo giúp khuôn mặt tròn thêm xinh xắn - Ảnh: Internet Khuôn mặt tròn trịa, bầu bĩnh của Ngọc Trinh trở nên thon gọn hơn rất nhiều nhờ kiểu tóc buộc nửa đầu - Ảnh: Internet Tạo mẫu tóc phù hợp với khuôn mặt trái xoan Trái xoan là dáng khuôn mặt rất đẹp, thanh tú và xinh xắn, do đó, bạn nữ hãy tôn tối đa lợi thế này bằng các mẫu tóc như buộc đuôi ngựa thấp, buộc đuôi ngựa cao, búi củ tỏi... Mẫu tóc buộc đuôi ngựa thấp lệch giúp khuôn mặt trái xoan thêm thanh tú và sang trọng - Ảnh: Internet Bạn hãy tạo kiểu thật gọn gàng cho mái tóc để tôn lên lợi thế khuôn mặt trái xoan xinh xắn - Ảnh: Internet Kiểu tóc đuôi ngựa cao cũng vô cùng phù hợp với khuôn mặt trái xoan - Ảnh: Internet Uốn nhẹ phần đuôi của mẫu tóc buộc đuôi ngựa để làm tăng sự gợi cảm, nữ tính cho bạn gái sở hữu khuôn mặt trái xoan - Ảnh: Internet Vẻ ngoài vô cùng thu hút, quý phái với kiểu tóc buộc đuôi ngựa thấp kết hợp với lối trang điểm tự nhiên, trong sáng - Ảnh: Internet Tạo mẫu tóc phù hợp với khuôn mặt dài Để khắc phục nhược điểm khuôn mặt quá dài, bạn gái hãy tạo mẫu tóc che đi hai bên má, từ đó trở nên bầu bĩnh, đáng yêu hơn.

Tóc buộc hai bên giúp khuôn mặt thon dài trông bầu bĩnh, đáng yêu hơn - Ảnh: Internet Mẫu tóc tết hai bên, mái ngang thưa cũng vô cùng phù hợp với khuôn mặt dài - Ảnh: Internet Không chỉ che khuyết điểm khuôn mặt dài, cách tạo mẫu tóc này còn giúp bạn trẻ ra rất nhiều - Ảnh: Internet Tạo mẫu tóc phù hợp với khuôn mặt góc cạnh Khuôn mặt góc cạnh khiến vẻ ngoài của phụ nữ trông nam tính, mạnh mẽ và già hơn. Để tạo cảm giác mặt thon gọn, đồng thời giúp nhan sắc trông nữ tính, dịu dàng, bạn hãy học cách tạo mẫu tóc dưới đây. Hãy tạo mẫu kẹp một bên mai và xõa tự nhiên theo hình minh họa trên, đây là kiểu tóc giúp che khuyết điểm khuôn mặt góc cạnh cực hiệu quả - Ảnh: Internet Tết một bên cũng là cách tạo mẫu tóc phù hợp với khuôn mặt góc cạnh - Ảnh: Internet Ngoài ra, bạn gái sở hữu khuôn mặt góc cạnh có thể chọn cách tạo mẫu tóc tết lệch một bên này - Ảnh: Internet Khuôn mặt bỗng chốc nhỏ nhắn, thon gọn và dịu dàng hơn hẳn khi để mẫu tóc tết một bên này - Ảnh: Internet Với những cách tạo mẫu tóc phù hợp với khuôn mặt trên, nhan sắc của bạn sẽ thêm phần hoàn hảo, xinh đẹp và thu hút trong ngày Valentine. Chúc bạn luôn xinh!

Tuyệt chiêu tạo kiểu tóc đẹp 'bất bại' cho khuôn mặt bánh bao của Nhã Phương Nhã Phương rất khéo léo sử dụng một vài thủ thuật khi tạo kiểu tóc giúp khuôn mặt tròn trông gọn gàng, cân đối hơn.

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