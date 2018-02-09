Cách tạo mẫu tóc phù hợp với khuôn mặt để bạn gái xinh xắn, tự tin 'bung lụa' ngày Valentine

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Valentine, bạn đã chuẩn bị tân trang, làm mới bản thân cho các cuộc hẹn chưa? Nếu chưa, hãy học các cách tạo mẫu tóc phù hợp với khuôn mặt dưới đây.
Những cách tạo mẫu tóc phù hợp với khuôn mặt dưới đây sẽ giúp nhan sắc của bạn thêm phần xinh đẹp, lung linh và quyến rũ trước đối phương trong cuộc hẹn ngày Valentine.
Tạo mẫu tóc phù hợp với khuôn mặt tròn
Sở hữu khuôn mặt tròn là một lợi thế lớn vì chúng có rất nhiều cách tạo mẫu tóc phù hợp.
Tạo mẫu tóc phù hợp với khuôn mặt trái xoan
Trái xoan là dáng khuôn mặt rất đẹp, thanh tú và xinh xắn, do đó, bạn nữ hãy tôn tối đa lợi thế này bằng các mẫu tóc như buộc đuôi ngựa thấp, buộc đuôi ngựa cao, búi củ tỏi...
Tạo mẫu tóc phù hợp với khuôn mặt dài
Để khắc phục nhược điểm khuôn mặt quá dài, bạn gái hãy tạo mẫu tóc che đi hai bên má, từ đó trở nên bầu bĩnh, đáng yêu hơn.
Tạo mẫu tóc phù hợp với khuôn mặt góc cạnh
Khuôn mặt góc cạnh khiến vẻ ngoài của phụ nữ trông nam tính, mạnh mẽ và già hơn. Để tạo cảm giác mặt thon gọn, đồng thời giúp nhan sắc trông nữ tính, dịu dàng, bạn hãy học cách tạo mẫu tóc dưới đây.
Với những cách tạo mẫu tóc phù hợp với khuôn mặt trên, nhan sắc của bạn sẽ thêm phần hoàn hảo, xinh đẹp và thu hút trong ngày Valentine.
Chúc bạn luôn xinh!
Nhã Phương rất khéo léo sử dụng một vài thủ thuật khi tạo kiểu tóc giúp khuôn mặt tròn trông gọn gàng, cân đối hơn.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-tao-mau-toc-phu-hop-voi-khuon-mat-de-ban-gai-xinh-xan-tu-tin-bung-lua-ngay-valentine-270970.html