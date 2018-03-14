Các kiểu tóc dành cho khuôn mặt to tròn, nàng mũm mĩm cắt ngay để đón hè

Thời trang 14/03/2018 11:45

Những kiểu tóc dưới đây cực kỳ phù hợp với những cô nàng sở hữu khuôn mặt to tròn, mũm mĩm. Hãy dành thời gian tham khảo, chúng sẽ vô cùng hữu ích đối với bạn.

Bạn gái sở hữu gương mặt tròn, gò má đầy đặn thường khá tự ti và e ngại khi đối diện với mọi người. Đừng vội lo lắng, những kiểu tóc dưới đây sẽ giúp bạn che giấu khuyết điểm này, đồng thời giúp gương mặt trông đáng yêu, xinh xắn hơn rất nhiều. 

Tóc bob mái rẽ ngôi

Độ dài của kiểu tóc bob đủ để che giấu đi hai bên gò má đầy đặn và khuôn cằm không thon gọn, nhờ đó giúp khuôn mặt to tròn trông xinh đẹp, thon gọn hơn rất nhiều. 

Các kiểu tóc dành cho khuôn mặt to tròn, nàng mũm mĩm cắt ngay để đón hè - Ảnh 1

Tóc bob kết hợp cùng mái rẽ ngôi giúp khuôn mặt tròn thêm phần thon gọn và nhỏ nhắn - Ảnh: Internet

Các kiểu tóc dành cho khuôn mặt to tròn, nàng mũm mĩm cắt ngay để đón hè - Ảnh 2
Tóc bob uốn gợn sóng nhuộm nâu socola kết hợp mái rẽ ngôi cực kỳ phù hợp dành cho cô nàng mặt tròn - Ảnh: Internet
Các kiểu tóc dành cho khuôn mặt to tròn, nàng mũm mĩm cắt ngay để đón hè - Ảnh 3
Nếu ưa chuộng vẻ nữ tính, dịu dàng, cô nàng mặt tròn có thể chọn cho mình kiểu tóc bob duỗi cúp đuôi kết hợp mái rẽ ngôi 7/3 - Ảnh: Internet
Các kiểu tóc dành cho khuôn mặt to tròn, nàng mũm mĩm cắt ngay để đón hè - Ảnh 4
Không chỉ phù hợp dành cho bạn gái mặt tròn, kiểu tóc bob mái rẽ ngôi còn rất tuyệt vời với bạn gái có khuôn mặt vuông - Ảnh: Internet
Các kiểu tóc dành cho khuôn mặt to tròn, nàng mũm mĩm cắt ngay để đón hè - Ảnh 5
Tóc bob mái rẽ ngôi giúp cô nàng sở hữu khuôn mặt to tròn trông xinh xắn, thời thượng hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Tóc dài uốn xoăn

Tóc dài uốn xoăn, đặc biệt là gợn sóng và lọn nhỏ là những kiểu phù hợp nhất dành cho bạn gái sở hữu khuôn mặt tròn to, mũm mĩm.

Các kiểu tóc dành cho khuôn mặt to tròn, nàng mũm mĩm cắt ngay để đón hè - Ảnh 6
Tóc dài cắt kiểu chiếc lá uốn xoăn nhẹ cực kỳ phù hợp dành cho khuôn mặt to tròn - Ảnh: Internet
Các kiểu tóc dành cho khuôn mặt to tròn, nàng mũm mĩm cắt ngay để đón hè - Ảnh 7
Ngoài uốn xoăn nhẹ, bạn gái sở hữu khuôn mặt tròn có thể chọn kiểu uốn lọn đánh rối, mái rẽ ngôi sành điệu này - Ảnh: Internet
Các kiểu tóc dành cho khuôn mặt to tròn, nàng mũm mĩm cắt ngay để đón hè - Ảnh 8
Để vẻ ngoài trông thời thượng, cá tính hơn, bạn có thể nhuộm màu nâu sáng cho kiểu tóc uốn xoăn dài bồng bềnh - Ảnh: Internet

Tóc lá cắt tầng

Đây là kiểu tóc rất được ưa chuộng ở những năm 2000, đến nay xu hướng này bắt đầu quay trở lại và tạo nên một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ. Điều đặc biệt là kiểu tóc lá cắt tầng này rất phù hợp với khuôn mặt tròn to và có gò má cao.

Các kiểu tóc dành cho khuôn mặt to tròn, nàng mũm mĩm cắt ngay để đón hè - Ảnh 9
Tóc lá tầng tỉa layer dài thẳng tự nhiên kết hợp cùng mái rẽ ngôi giúp bạn gái sở hữu khuôn mặt tròn trông thanh tú và xinh xắn hơn - Ảnh: Internet
Các kiểu tóc dành cho khuôn mặt to tròn, nàng mũm mĩm cắt ngay để đón hè - Ảnh 10
Bên cạnh đó, kiểu tóc lá tỉa layer ngang vai cũng là lựa chọn tuyệt vời nhằm khắc phục nhược điểm về khuôn mặt tròn trịa, bầu bĩnh - Ảnh: Internet
Các kiểu tóc dành cho khuôn mặt to tròn, nàng mũm mĩm cắt ngay để đón hè - Ảnh 11
Uốn xoăn nhẹ mái tóc lá tầng tỉa layer là cách tuyệt vời giúp bạn gái có khuôn mặt to tròn trông thanh tú hơn - Ảnh: Internet
Các kiểu tóc dành cho khuôn mặt to tròn, nàng mũm mĩm cắt ngay để đón hè - Ảnh 12
Tỉa lá tầng layer ôm sát vào hai bên má cũng là lựa chọn tuyệt vời dành cho cô gái có khuôn mặt tròn - Ảnh: Internet

Những kiểu tóc dành cho khuôn mặt to tròn trên không chỉ giúp bạn gái trông xinh xắn, thanh tú hơn mà còn tạo nên vẻ ngoài cực kỳ hiện đại và thời thượng. 

4 kiểu tóc sang chảnh 'cứ diện là đẹp' lại chẳng bao giờ lỗi mốt sẽ lên ngôi 2018, chị em đã đua nhau cắt ầm ầm rồi

4 kiểu tóc sang chảnh 'cứ diện là đẹp' lại chẳng bao giờ lỗi mốt sẽ lên ngôi 2018, chị em đã đua nhau cắt ầm ầm rồi

Đây là những gợi ý dành cho bạn gái trong mùa đông năm nay, đảm bảo kiểu tóc này sẽ khiến các nàng vô cùng hài lòng.

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