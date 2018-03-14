Các kiểu tóc dành cho khuôn mặt to tròn, nàng mũm mĩm cắt ngay để đón hè

Những kiểu tóc dưới đây cực kỳ phù hợp với những cô nàng sở hữu khuôn mặt to tròn, mũm mĩm. Hãy dành thời gian tham khảo, chúng sẽ vô cùng hữu ích đối với bạn.
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Bạn gái sở hữu gương mặt tròn, gò má đầy đặn thường khá tự ti và e ngại khi đối diện với mọi người. Đừng vội lo lắng, những kiểu tóc dưới đây sẽ giúp bạn che giấu khuyết điểm này, đồng thời giúp gương mặt trông đáng yêu, xinh xắn hơn rất nhiều.
Tóc bob mái rẽ ngôi
Độ dài của kiểu tóc bob đủ để che giấu đi hai bên gò má đầy đặn và khuôn cằm không thon gọn, nhờ đó giúp khuôn mặt to tròn trông xinh đẹp, thon gọn hơn rất nhiều.
Tóc dài uốn xoăn
Tóc dài uốn xoăn, đặc biệt là gợn sóng và lọn nhỏ là những kiểu phù hợp nhất dành cho bạn gái sở hữu khuôn mặt tròn to, mũm mĩm.
Tóc lá cắt tầng
Đây là kiểu tóc rất được ưa chuộng ở những năm 2000, đến nay xu hướng này bắt đầu quay trở lại và tạo nên một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ. Điều đặc biệt là kiểu tóc lá cắt tầng này rất phù hợp với khuôn mặt tròn to và có gò má cao.
Những kiểu tóc dành cho khuôn mặt to tròn trên không chỉ giúp bạn gái trông xinh xắn, thanh tú hơn mà còn tạo nên vẻ ngoài cực kỳ hiện đại và thời thượng.