Các kiểu tóc dành cho khuôn mặt to tròn, nàng mũm mĩm cắt ngay để đón hè

Bạn gái sở hữu gương mặt tròn, gò má đầy đặn thường khá tự ti và e ngại khi đối diện với mọi người. Đừng vội lo lắng, những kiểu tóc dưới đây sẽ giúp bạn che giấu khuyết điểm này, đồng thời giúp gương mặt trông đáng yêu, xinh xắn hơn rất nhiều.

Tóc bob mái rẽ ngôi

Độ dài của kiểu tóc bob đủ để che giấu đi hai bên gò má đầy đặn và khuôn cằm không thon gọn, nhờ đó giúp khuôn mặt to tròn trông xinh đẹp, thon gọn hơn rất nhiều.