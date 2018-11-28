'Bỏ túi' 6 mẹo cực hay này để giày, boots da không bị bong tróc hay trầy xước

Giày, boots da mang đến vẻ đẹp cực kỳ thời thượng và phù hợp với mùa đông. Tuy nhiên, chỉ cần xuất hiện một vết trầy xước hay mảng bong tróc, những món đồ da sẽ mất đi giá trị. Để phục hồi đôi giày, boots hay bất cứ phụ kiện da nào, bạn nên bỏ túi 6 bí quyết đơn giản sau đây.

Tách vết nứt ra, dùng tăm bôi keo siêu dính vào 2 vách của chúng. Sau đó, lấy miếng vải mịn ấn mạnh lên bề mặt da để cố định lại vết dính. Khi chúng đã khô, dùng một loại sơn bóng có màu sắc tương tự như lớp da thoa nhẹ lên bề mặt, đợi đến khi khô hoàn toàn là xong.

Sử dụng tăm để thoa keo siêu dính trên bề mặt vết xước. Dùng mũi dao để xoa nhẹ nhàng vùng này đến khi khô. Cuối cùng, tìm một loại sơn có màu sắc giống với màu của đôi giày thoa đều lên bề mặt, giữ khô là hoàn thành.

Áp dụng mẹo đơn giản với màu sơn này, bề mặt giày hay boots da của bạn sẽ trở lại như mới - Ảnh: Brightside

Loại bỏ vết trầy xước bằng sáp

Sử dụng bàn chà quần áo chải bề mặt da bị hư hỏng để loại bỏ bụi bẩn, mảng bong tróc. Sau đó dùng sáp chà mạnh lên miếng vải bông sạch, sau đó dùng vải nhẹ nhàng lau lên bề mặt đôi giày.

Thoa sáp bằng cách này đến khi bề mặt da trở nên sáng, bóng thì dừng lại, để yên trong 5 - 10 phút. Sau đó, thoa 2 đến 3 lớp màu sơn da lên giày và để khô.

Đối với mẹo này, bạn có thể sử dụng sáp dán, tốt nhất là có chứa sáp ong để đảm bảo độ bền, ngăn chặn vết bẩn và bảo vệ bề mặt da - Ảnh: Brightside

Loại bỏ vết trầy xước bằng dầu ô liu

Dầu ô liu có thể làm cho bề mặt da trở nên lấp lánh, trông giống như mới nếu biết cách sử dụng - Ảnh: Brightside

Dùng vải mềm lau sạch lớp da. Sau đó, lấy miếng bông thoa dầu ô liu lên bề mặt. Tiếp theo, cọ xát dầu ô liu trên các vết xước bằng chuyển động tròn, để yên đến khi dầu được hấp thụ và khô hoàn toàn.

Loại bỏ vết trầy xước bằng sơn móng tay

Chuẩn bị một thau nước ấm, thêm vào vài giọt xà phòng rồi khuấy đều. Sử dụng giẻ bông sạch nhúng vào hỗn hợp rồi vệ sinh đôi giày, chú ý vùng bị trầy xước rồi lau khô. Cuối cùng, thoa một lớp sơn móng tay lên trên bề mặt da, để khô.

Nhiều người thường xử lý vết da trầy xước bằng véc ni, cách này khá dễ dàng. Tuy nhiên, véc ni bắt buộc bạn phải thực hiện cả đôi giày, còn đối với sơn móng tay, bạn chỉ cần xử lý vùng bị lỗi - Ảnh: Brightside

Làm sạch giày da bằng kem đánh răng

Cho một ít kem đánh răng lên miếng vải cotton sạch, trải lên bề mặt giày rồi xoa nhẹ bằng chuyển động tròn. Sau đó, lấy bàn chải làm sạch giày. Cuối cùng, lấy miếng vải bông sạch loại kem đánh răng là xong.

Kem đánh răng hoạt động như một chất làm sạch hữu dụng, trong đó có cả giày da - Ảnh: Brightside

Loại bỏ các vết bẩn bằng giấm

Thêm 1 muỗng canh giấm trắng vào 1 ly nước ấm, khuấy đều để chúng hòa tan vào nhau. Lấy miếng vải bông nhúng vào hỗn hợp để chà sạch bề mặt giày. Thực hiện như vậy đến khi chúng sạch sáng, hết vết bẩn là hoàn thành.

Giày, boots da hay da lộn thường rất khó giặt sạch. Do đó, dùng giấm trắng theo cách này giúp giày vẫn sạch mà lại tiết kiệm được thời gian, đồng thời giữ được chất liệu da - Ảnh: Brightside

"Bỏ túi" ngay 6 mẹo đơn giản cùng những nguyên liệu quen thuộc trên, đôi giày, boots da của bạn sẽ luôn sáng bóng, thời thượng như mới mua về.