'Bỏ túi' 6 mẹo cực hay này để giày, boots da không bị bong tróc hay trầy xước

Brightside vừa chia sẻ một số biện pháp khôi phục giày, boots da bong tróc, trầy xước trở nên sáng bóng, lành lặn như mới bằng các nguyên liệu quen thuộc cực kỳ hiệu quả.
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Giày, boots da mang đến vẻ đẹp cực kỳ thời thượng và phù hợp với mùa đông. Tuy nhiên, chỉ cần xuất hiện một vết trầy xước hay mảng bong tróc, những món đồ da sẽ mất đi giá trị. Để phục hồi đôi giày, boots hay bất cứ phụ kiện da nào, bạn nên bỏ túi 6 bí quyết đơn giản sau đây.
Khôi phục giày da bằng keo siêu dính
Cách khôi phục vết nứt:
Tách vết nứt ra, dùng tăm bôi keo siêu dính vào 2 vách của chúng. Sau đó, lấy miếng vải mịn ấn mạnh lên bề mặt da để cố định lại vết dính. Khi chúng đã khô, dùng một loại sơn bóng có màu sắc tương tự như lớp da thoa nhẹ lên bề mặt, đợi đến khi khô hoàn toàn là xong.
Cách khôi phục vết xước:
Sử dụng tăm để thoa keo siêu dính trên bề mặt vết xước. Dùng mũi dao để xoa nhẹ nhàng vùng này đến khi khô. Cuối cùng, tìm một loại sơn có màu sắc giống với màu của đôi giày thoa đều lên bề mặt, giữ khô là hoàn thành.
Loại bỏ vết trầy xước bằng sáp
Sử dụng bàn chà quần áo chải bề mặt da bị hư hỏng để loại bỏ bụi bẩn, mảng bong tróc. Sau đó dùng sáp chà mạnh lên miếng vải bông sạch, sau đó dùng vải nhẹ nhàng lau lên bề mặt đôi giày.
Thoa sáp bằng cách này đến khi bề mặt da trở nên sáng, bóng thì dừng lại, để yên trong 5 - 10 phút. Sau đó, thoa 2 đến 3 lớp màu sơn da lên giày và để khô.
Loại bỏ vết trầy xước bằng dầu ô liu
Dùng vải mềm lau sạch lớp da. Sau đó, lấy miếng bông thoa dầu ô liu lên bề mặt. Tiếp theo, cọ xát dầu ô liu trên các vết xước bằng chuyển động tròn, để yên đến khi dầu được hấp thụ và khô hoàn toàn.
Loại bỏ vết trầy xước bằng sơn móng tay
Chuẩn bị một thau nước ấm, thêm vào vài giọt xà phòng rồi khuấy đều. Sử dụng giẻ bông sạch nhúng vào hỗn hợp rồi vệ sinh đôi giày, chú ý vùng bị trầy xước rồi lau khô. Cuối cùng, thoa một lớp sơn móng tay lên trên bề mặt da, để khô.
Làm sạch giày da bằng kem đánh răng
Cho một ít kem đánh răng lên miếng vải cotton sạch, trải lên bề mặt giày rồi xoa nhẹ bằng chuyển động tròn. Sau đó, lấy bàn chải làm sạch giày. Cuối cùng, lấy miếng vải bông sạch loại kem đánh răng là xong.
Loại bỏ các vết bẩn bằng giấm
Thêm 1 muỗng canh giấm trắng vào 1 ly nước ấm, khuấy đều để chúng hòa tan vào nhau. Lấy miếng vải bông nhúng vào hỗn hợp để chà sạch bề mặt giày. Thực hiện như vậy đến khi chúng sạch sáng, hết vết bẩn là hoàn thành.
"Bỏ túi" ngay 6 mẹo đơn giản cùng những nguyên liệu quen thuộc trên, đôi giày, boots da của bạn sẽ luôn sáng bóng, thời thượng như mới mua về.