Bắt kịp xu hướng với 3 cách tạo kiểu tóc đính hoa, đá cực lộng lẫy và sang chảnh để đi trẩy hội dịp Tết

Tết đến với những buổi tiệc linh đình, việc chuẩn bị trang phục, kiểu tóc là điều vô cùng quan trọng đối với phụ nữ. Nếu không có thời gian ra tiệm nhưng vẫn muốn sở hữu vẻ ngoài sang trọng, lộng lẫy, hãy học ngay 3 cách tạo kiểu tóc dự tiệc với hoa và đá này.

Cách tạo kiểu tóc dự tiệc sang trọng

Tóc uốn nhẹ đính đá

Đa số phụ nữ đều ưa chuộng các kiểu tóc uốn khi đến dự những buổi tiệc sang trọng, thêm vài món phụ kiện đá lấp lánh, bạn sẽ sở hữu vẻ ngoài cực kỳ tỏa sáng.