Bắt kịp xu hướng với 3 cách tạo kiểu tóc đính hoa, đá cực lộng lẫy và sang chảnh để đi trẩy hội dịp Tết

Học ngay 3 cách tạo kiểu tóc dự tiệc đính hoa, đá lung linh và sang chảnh sau đây, chắc chắn, bạn sẽ trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý trong dịp Tết này.
- Là phụ nữ nhất định phải biết 3 kiểu tóc 'hack tuổi' này, cứ cắt là xinh đẹp hết nấc, trẻ trung như gái 20
- Sợ tóc ngắn quá đơn điệu, hãy học ngay 5 cách tạo kiểu này, bạn sẽ trẻ ra cả chục tuổi, tươi tắn và xinh đẹp vô cùng
Tết đến với những buổi tiệc linh đình, việc chuẩn bị trang phục, kiểu tóc là điều vô cùng quan trọng đối với phụ nữ. Nếu không có thời gian ra tiệm nhưng vẫn muốn sở hữu vẻ ngoài sang trọng, lộng lẫy, hãy học ngay 3 cách tạo kiểu tóc dự tiệc với hoa và đá này.
Cách tạo kiểu tóc dự tiệc sang trọng
Tóc uốn nhẹ đính đá
Đa số phụ nữ đều ưa chuộng các kiểu tóc uốn khi đến dự những buổi tiệc sang trọng, thêm vài món phụ kiện đá lấp lánh, bạn sẽ sở hữu vẻ ngoài cực kỳ tỏa sáng.
Sử dụng kẹp tóc ngọc trai
Kẹp tóc cũng là một trong những cách tạo kiểu tóc được ưa chuộng thời gian vừa qua. Do đó, hãy bắt kịp ngay xu hướng này cho những buổi tiệc tùng sắp tới.
Phụ kiện hoa điệu đà
Nếu ưa chuộng phong cách điệu đà, nữ tính và nhẹ nhàng, các phụ kiện hoa lá là lựa chọn cực kỳ phù hợp cho các buổi tiệc.
Hy vọng những cách tạo kiểu tóc dự tiệc sang trọng trên sẽ giúp bạn sở hữu diện mạo lung linh, tỏa sáng giữa đám đông.