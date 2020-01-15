Bắt kịp xu hướng với 3 cách tạo kiểu tóc đính hoa, đá cực lộng lẫy và sang chảnh để đi trẩy hội dịp Tết

Thời trang 15/01/2020 05:00

Học ngay 3 cách tạo kiểu tóc dự tiệc đính hoa, đá lung linh và sang chảnh sau đây, chắc chắn, bạn sẽ trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý trong dịp Tết này.

Tết đến với những buổi tiệc linh đình, việc chuẩn bị trang phục, kiểu tóc là điều vô cùng quan trọng đối với phụ nữ. Nếu không có thời gian ra tiệm nhưng vẫn muốn sở hữu vẻ ngoài sang trọng, lộng lẫy, hãy học ngay 3 cách tạo kiểu tóc dự tiệc với hoa và đá này.

Cách tạo kiểu tóc dự tiệc sang trọng

Tóc uốn nhẹ đính đá

Đa số phụ nữ đều ưa chuộng các kiểu tóc uốn khi đến dự những buổi tiệc sang trọng, thêm vài món phụ kiện đá lấp lánh, bạn sẽ sở hữu vẻ ngoài cực kỳ tỏa sáng.

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Hoa hậu Kỳ Duyên gây sốt với kiểu tóc đính đá cầu kỳ. Tóc uốn bồng bềnh, dập phồng chân, đính thêm đá lấp lánh một bên tạo nên vẻ ngoài cuốn hút, sang chảnh hết nấc - Ảnh: Internet
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Uốn rồi ép tóc mai vào da, đính đá theo đường uốn lượn đang là xu hướng tóc dự tiệc được rất nhiều ngôi sao áp dụng thời gian gần đây - Ảnh: Internet
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Nếu không sở hữu đôi tay khéo léo, bạn nên mua thật nhiều chiếc kẹp lấp lánh với kích thước khác nhau. Sau đó, lần lượt đính chúng lên tóc, bạn đã sở hữu ngay kiểu tóc dự tiệc cực thời thượng - Ảnh: Internet

Sử dụng kẹp tóc ngọc trai

Kẹp tóc cũng là một trong những cách tạo kiểu tóc được ưa chuộng thời gian vừa qua. Do đó, hãy bắt kịp ngay xu hướng này cho những buổi tiệc tùng sắp tới. 

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Tóc uốn gợn bồng bềnh phối cùng phụ kiện đính ngọc trai mang đến vẻ ngoài nhã nhặn, nữ tính và vô cùng quyến rũ - Ảnh: Internet
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Sử dụng 2 chiếc kẹp ngọc trai song song cũng là phong cách mà bạn nên áp dụng để đến các buổi tiệc sang trọng - Ảnh: Internet
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Ngoài ra, bạn có thể buộc nửa đầu thấp, uốn nhẹ phần đuôi và phối thêm kẹp ngọc trai như cách này - Ảnh: Internet

Phụ kiện hoa điệu đà

Nếu ưa chuộng phong cách điệu đà, nữ tính và nhẹ nhàng, các phụ kiện hoa lá là lựa chọn cực kỳ phù hợp cho các buổi tiệc. 

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Nếu không có thời gian, bạn chỉ cần buộc đuôi ngựa thấp rồi sử dụng chiếc băng đô họa tiết hoa nhí là đủ sang trọng để đến các buổi tiệc linh đình - Ảnh: Internet
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Buộc tóc nửa đầu, tết hai bên rồi đính 2 chiếc kẹp họa tiết lá nguyệt quế như thế này cũng là một kiểu tóc cực sang chảnh mà bạn có thể áp dụng - Ảnh: Internet
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Đối với những cô nàng sở hữu mái tóc ngắn, hãy chăm thêm các món phụ kiện lấp lánh đến các buổi tiệc - Ảnh: Internet

Hy vọng những cách tạo kiểu tóc dự tiệc sang trọng trên sẽ giúp bạn sở hữu diện mạo lung linh, tỏa sáng giữa đám đông.

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