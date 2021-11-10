“Bà tổ” ngành bodysuit hở trên hở dưới, "có cũng như không" ắt hẳn chỉ có thể là Ngọc Trinh

Thời trang 10/11/2021 08:12

Nữ hoàng Ngọc Trinh nhiều lần nhận gạch đá vì diện bodysuit cứ như "truổng cời".

Bodysuit là trang phục gợi cảm được rất nhiều ngôi sao trên thế giới ưa chuộng. Vì thiết kế có phần cut out táo bạo nên nó được xếp vào hàng ngũ những trang phục thiếu vải bậc nhất. Và nếu đọ về độ hở bạo ở showbiz Việt khi diện bodysuit thì không thể không nhắc đến Ngọc Trinh. Cô nàng còn được mệnh danh là "bà tổ" của làng bodysuit thiếu vải. Hãy cùng điểm lại những bộ đồ gợi cảm của cô nàng để thấy được điều đó nhé.

“Bà tổ” ngành bodysuit hở trên hở dưới, 'có cũng như không' ắt hẳn chỉ có thể là Ngọc Trinh - Ảnh 1

Trong Liên hoan phim Cannes năm 2019, Ngọc Trinh khiến người xem sốc nặng khi diện bộ bodysuit xẻ tà như áo dài nhưng lại được may bằng chất liệu xuyên thấu, đính kết hạt rải rác. Trông bộ đồ chẳng khác gì nội đồ bơi, vòng một và vòng hai của người đẹp gần như được phô bày trọn vẹn.

“Bà tổ” ngành bodysuit hở trên hở dưới, 'có cũng như không' ắt hẳn chỉ có thể là Ngọc Trinh - Ảnh 2

Tiếp tục là một bộ bodysuit cắt xẻ vô cùng táo bạo dọc suốt từ hông lên tới ngực, khoét sâu ở phần giữa kể từ rốn lên đến ngực.

“Bà tổ” ngành bodysuit hở trên hở dưới, 'có cũng như không' ắt hẳn chỉ có thể là Ngọc Trinh - Ảnh 3

 

“Bà tổ” ngành bodysuit hở trên hở dưới, 'có cũng như không' ắt hẳn chỉ có thể là Ngọc Trinh - Ảnh 4

Ngọc Trinh nhiều lần diện bodysuit tưởng như chẳng thể hở hang hơn. Cũng chính vì thế mà cô nàng nhận về không ít gạch đá.

 

“Bà tổ” ngành bodysuit hở trên hở dưới, 'có cũng như không' ắt hẳn chỉ có thể là Ngọc Trinh - Ảnh 5

“Bà tổ” ngành bodysuit hở trên hở dưới, 'có cũng như không' ắt hẳn chỉ có thể là Ngọc Trinh - Ảnh 6

Thế nhưng ai ném đá mặc kệ, Ngọc Trinh vẫn tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập của mình những trang phục táo bạo đến nhường này.

“Bà tổ” ngành bodysuit hở trên hở dưới, 'có cũng như không' ắt hẳn chỉ có thể là Ngọc Trinh - Ảnh 7

“Bà tổ” ngành bodysuit hở trên hở dưới, 'có cũng như không' ắt hẳn chỉ có thể là Ngọc Trinh - Ảnh 8

Mỹ nhân sinh năm 1989 chết mê những kiểu đồ không cắt khoét táo bạo thì cũng phải xuyên thấu mong manh. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng bộ trang phục này đã tôn lên trọn vẹn thân hình chuẩn đẹp với số đo 3 vòng căng đét của cô nàng. Nhờ chăm hở hang như vậy mà mỹ nhân này đang dần trở thành biểu tượng sexy bậc nhất của showbiz Việt.

Ngọc Trinh cosplay BLACKPINK từ đầu đến chân: Áo Jennie, túi Lisa, vòng Rosé, nhan sắc na ná Jisoo

Ngọc Trinh cosplay BLACKPINK từ đầu đến chân: Áo Jennie, túi Lisa, vòng Rosé, nhan sắc na ná Jisoo

Nhưng liệu Ngọc Trinh có ấn tượng hơn bản gốc Hắc Hường hay không đây?

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh mặc hở bodysuit nữ hoàng nội y

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 4 giờ 54 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 5 giờ 24 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 5 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt