“Bà tổ” ngành bodysuit hở trên hở dưới, "có cũng như không" ắt hẳn chỉ có thể là Ngọc Trinh

Bodysuit là trang phục gợi cảm được rất nhiều ngôi sao trên thế giới ưa chuộng. Vì thiết kế có phần cut out táo bạo nên nó được xếp vào hàng ngũ những trang phục thiếu vải bậc nhất. Và nếu đọ về độ hở bạo ở showbiz Việt khi diện bodysuit thì không thể không nhắc đến Ngọc Trinh. Cô nàng còn được mệnh danh là "bà tổ" của làng bodysuit thiếu vải. Hãy cùng điểm lại những bộ đồ gợi cảm của cô nàng để thấy được điều đó nhé.

Trong Liên hoan phim Cannes năm 2019, Ngọc Trinh khiến người xem sốc nặng khi diện bộ bodysuit xẻ tà như áo dài nhưng lại được may bằng chất liệu xuyên thấu, đính kết hạt rải rác. Trông bộ đồ chẳng khác gì nội đồ bơi, vòng một và vòng hai của người đẹp gần như được phô bày trọn vẹn.

Tiếp tục là một bộ bodysuit cắt xẻ vô cùng táo bạo dọc suốt từ hông lên tới ngực, khoét sâu ở phần giữa kể từ rốn lên đến ngực.

Ngọc Trinh nhiều lần diện bodysuit tưởng như chẳng thể hở hang hơn. Cũng chính vì thế mà cô nàng nhận về không ít gạch đá.

Thế nhưng ai ném đá mặc kệ, Ngọc Trinh vẫn tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập của mình những trang phục táo bạo đến nhường này.

Mỹ nhân sinh năm 1989 chết mê những kiểu đồ không cắt khoét táo bạo thì cũng phải xuyên thấu mong manh. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng bộ trang phục này đã tôn lên trọn vẹn thân hình chuẩn đẹp với số đo 3 vòng căng đét của cô nàng. Nhờ chăm hở hang như vậy mà mỹ nhân này đang dần trở thành biểu tượng sexy bậc nhất của showbiz Việt.