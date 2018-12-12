9 sai lầm khi giặt giũ khiến quần áo dù đắt tiền đến mấy cũng mau hỏng, dễ nhăn nheo và phai màu

Quần áo sẽ giữ hình dạng, màu sắc lâu hơn nếu bạn giặt chúng với nước ở nhiệt độ thấp. Bên cạnh đó, nước ấm, nước mát có thể đối phó với bụi bẩn nếu bạn kết hợp với chất tẩy rửa tốt.

Đối với người làm nội trợ, không gì dễ dàng hơn việc giặt giũ quần áo bằng máy. Tuy nhiên, việc vặt vãnh này cũng có rất nhiều quy tắc bạn cần tuân thủ. Nếu mắc phải 9 sai lầm sau đây, không chỉ quần áo nhanh bị hư hỏng mà sức khỏe cũng bị tổn hại.

Các vật dụng bẩn nặng nên được giặt trước, quần áo bị ố phải được giặt cẩn thận bằng tay hoặc xử lý bằng chất tẩy chuyên dụng trước khi cho vào máy giặt. Nếu không, bụi bẩn có thể không được tẩy đúng cách, thậm chí có thể lây lan rộng hơn.

Chỉ những thứ như vải lanh hoặc khăn mới có thể được giặt với nước ở 190° F để khử trùng. Còn với tất cả các nguyên liệu còn lại, bạn có thể giặt với nước nhiệt độ thấp hơn.

Thay vì chất tẩy rửa, bạn có thể sử dụng các nguyên liệu như nước chanh để làm sạch vết mồ hôi; hỗn hợp giấm và chất tẩy lỏng loại bỏ dấu vết bùn cỏ; vết rượu vang sẽ biến mất sau khi áp dụng hỗn hợp nước và baking soda theo tỷ lệ 3:1.

3. Quá nhiều chất tẩy rửa hoặc dầu xả vải

Đừng lạm dụng xà phòng và dầu xả vải - Ảnh: Brightside

Sự dư thừa của chất tẩy rửa có thể làm tắc nghẽn hộp đựng chất tẩy gây ra mùi khó chịu, trong khi quá nhiều chất làm mềm khiến quần áo khó giặt sạch hơn. Đọc kỹ các liều lượng ghi trên bao bì và đừng quên sử dụng cốc đo. Nếu đồ đạc thực sự bẩn, hãy sử dụng chế độ giặt trước hoặc chạy 2 chu kỳ.

4. Sử dụng dầu xả vải cho tất cả các loại quần áo

Bên cạnh việc làm cho vải mềm mại hơn, dầu xả vải tạo điều kiện thuận lợi cho việc là phẳng quần áo. Tuy nhiên, loại chất này làm giảm độ thấm hút của vải theo thời gian, vì vậy tốt hơn hết bạn không nên sử dụng dầu xả khi giặt khăn, đồ thể thao hoặc các vật dụng từ sợi nhỏ, elastane hoặc spandex.

5. Giặt đồ lót bằng máy

Để đảm bảo an toàn, bạn nên giặt đồ lót bằng tay thật cẩn thận - Ảnh: Brightside

Với chế độ giặt tự động, áo ngực nhanh chóng giãn ra và mất hình dạng, vì vậy tốt nhất bạn nên giặt bằng tay. Điều tương tự áp dụng cho đồ lót ren và đồ bơi. Một điều bạn cần lưu ý là đồ lót tiếp xúc với những vùng nhạy cảm, do đó, hãy giặt tay để loại sạch vết bẩn, vi khuẩn.

Ngược lại, quần nylon có thể được giặt trong máy nếu tuân theo một số quy tắc đơn giản như sử dụng chất tẩy rửa tinh tế, nước ở 90° F, giặt với tốc độ chậm, đặt đồ lót vào túi giặt đặc biệt và lộn ngược đồ lót trước khi giặt.

6. Sử dụng thuốc tẩy

Chất tẩy trắng bằng clorua là tác nhân làm suy yếu các sợi vải, vì vậy không nên sử dụng quá mức loại chất này với bất kỳ chất liệu nào.

Điều này đặc biệt đúng với vải elastane, lycra và spandex, chúng sẽ nhanh chóng mất độ đàn hồi nếu tiếp xúc nhiều với thuốc tẩy.

7. Giặt đồ jean quá thường xuyên

Giặt quá thường xuyên, đồ jean, denim rất dễ bị giãn, nhão - Ảnh: Brightside

Các nhà sản xuất denim khuyên bạn nên từ bỏ việc giặt máy để giữ màu lâu hơn. Nếu không thể làm theo, bạn có thể giặt đồ jean bằng máy khoảng 2 đến 6 tháng một lần tùy thuộc vào tần suất mặc món đồ đó.

8. Làm khô sai cách

Sấy không đúng cách ảnh hưởng nghiêm trọng đến quần áo. Dưới đây là một số mẹo sẽ giúp bạn tránh mắc sai lầm:

Không sử dụng sấy tự động quá thường xuyên, điều này làm cho đồ đạc bị mòn và mất màu nhanh hơn. Đừng sử dụng sấy tự động để làm khô các loại vải mỏng và tinh tế.

Đừng treo đồ dệt kim và len vì chúng sẽ mất hình dạng ban đầu. Thay vào đó, hãy trải chúng ra một chiếc khăn, phơi trên mặt phẳng. Trước khi phơi đồ, hãy giũ chúng thật mạnh để là phẳng một vài nếp nhăn.

9. Chăm sóc máy giặt không tốt

Cần vệ sinh máy giặt định kỳ để đảm bảo vệ sinh - Ảnh: Brightside

Bụi bẩn, cặn bã từ chất tẩy rửa và mọi thứ tích tụ bên trong máy giặt theo thời gian sẽ sớm dính vào quần áo dẫn đến mùi hôi, thậm chí là ảnh hưởng đến làn da. Để ngăn chặn điều này, hãy làm theo một số quy tắc bảo trì đơn giản sau:

Mở cửa máy giặt để không khí thông thoáng sau mỗi lần sử dụng, loại bỏ chất tẩy rửa còn sót lại từ miếng đệm cao su, rửa sạch hộp đựng chất tẩy rửa thường xuyên.

Đặc biệt, mỗi tháng một lần hãy làm sạch máy giặt bằng giấm, rượu hoặc nước thông thường.

Khoảng một lần mỗi tháng, chạy máy giặt trống với chất tẩy rửa và giấm để khử trùng - Ảnh: Brightside

Tránh xa 9 thói quen sai lầm trong việc giặt giũ trên, bạn sẽ kéo dài thời gian sử dụng của quần áo, cũng như bảo vệ được làn da của cả gia đình.