9 mẹo xử lý quần áo hư hỏng, làm mới giày dép cực hữu ích giúp phụ nữ tiết kiệm 'cả núi' tiền

Trang bị cho bản thân 9 mẹo xử lý quần áo, giày dép sau đây của Brightside, bạn sẽ dễ dàng ứng phó với những tình huống oái oăm, đồng thời tiết kiệm được một số tiền lớn.
Nếu đã từng lâm vào tình huống khó xử vì quần áo dính bẩn, chiếc quần jean yêu thích bị hỏng dây kéo, đôi giày thường đi xỉn màu... thì chắc chắn những mẹo hay sau đây sẽ cực kỳ hữu ích đối với bạn.
Sửa dây kéo quần
Di chuyển thanh trượt xuống đáy. Làm một vết cắt nhỏ giữa 2 răng trên dây kéo. Cho phần vừa cắt vào thanh trượt, bắt đầu kéo lên trên để nối hai phần răng của dây kéo lại với nhau. Cuối cùng, khâu vết cắt lại là hoàn thành - Ảnh: Brightside
Khử mùi vải
Đổ rượu vodka vào bình xịt. Treo món đồ bạn muốn khử mùi lên, sau đó xịt rượu đã chuẩn bị lên, tuy nhiên đừng làm ướt vải. Đợi đến khi rượu khô hoàn toàn, bạn có thể diện món đồ đó ngay - Ảnh: Brightside Làm sạch giày da
Bạn cần chuẩn bị bàn chải đánh răng mềm hoặc miếng bọt biển, nước và giấm. Đầu tiên, nhúng bàn chải đánh răng vào hỗn hợp giấm và nước pha loãng với tỉ lệ đồng đều, sau đó chà nhẹ nhàng giày. Nhẹ nhàng lau sạch bề mặt da giày bằng vải mềm hoặc bông. Cuối cùng, phơi khô giày dưới ánh nắng mặt trời - Ảnh: Brightside
Làm mới giày cao gót
Chuẩn bị nước lau kính, 2 miếng vải mềm và bàn chải đánh răng mềm cũ. Đầu tiên, phun nước lau kính lên mảnh vải, nhẹ nhàng lau xung quanh giày. Tiếp đó, làm ướt bàn chải đánh răng bằng nước lau kính, nhẹ nhàng chà lên các đường viền, đường mũi khâu nếu có. Cuối cùng, lấy mảnh vải sạch lau lại một lần nữa là bạn sẽ có ngay đôi giày sáng bóng như mới - Ảnh: Brightside
Xử lý gọng áo ngực
Đầu tiên, chuẩn bị một mảnh mải nhỏ, keo dán hoặc kim chỉ. Đầu tiên, đẩy gọng áo vào đúng vị trí ban đầu, đặt mảnh vải nhỏ đã chuẩn bị lên vết rách. Sau đó, cố định lại bằng keo hoặc kim chỉ - Ảnh: Brightside
Làm vết loang trên quần jean
Đầu tiên, làm ướt phần bạn muốn làm mờ trên quần jean bằng keo xịt tóc. Đợi khoảng vài phút, lấy bàn chải cứng hoặc vải thô chà mạnh để làm bong lớp màu vải cũ. Cuối cùng, bạn sẽ sở hữu chiếc quần jean như mới mua - Ảnh: Brightside
Dây kéo không dính vào nhau
Cách xử lý rất đơn giản, hãy kéo thanh trượt xuống dưới. Sau đó, dùng chiếc kềm bóp chặt hai bên của thanh trượt. Cuối cùng, chúng sẽ hoạt động bình thường trở lại - Ảnh: Brightside
Tẩy vết rỉ sét trên quần áo
Trộn 1 muỗng canh muối hạt với nước cốt chanh hoặc giấm trắng để tạo thành hỗn hợp. Thoa chúng lên vùng bị dính vết rỉ sét, giữ khoảng 30 phút thì mang phơi dưới ánh nắng mặt trời. Sau đó, mang đi giặt bình thường, vết bẩn sẽ bị loại bỏ ngay - Ảnh: Brightside
Tẩy vết mực bút bi
Chuẩn bị một ít dung dịch cồn sát trùng trong ống bơm. Đặt chiếc khăn mềm phía dưới, làm ướt vùng dính mực của món đồ muốn tẩy đặt lên trên. Sau đó, đổ cồn sát trùng lên, đợi khoảng vài phút rồi mang đi giặt là hoàn thành - Ảnh: Brightside
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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/9-meo-xu-ly-quan-ao-hu-hong-lam-moi-giay-dep-cuc-huu-ich-giup-phu-nu-tiet-kiem-ca-nui-tien-297697.html