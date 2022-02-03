8 sai lầm về đồ lót mà bạn có thể mắc phải

Hiếm khi mọi người nghĩ đến những tác dụng phụ khó chịu của việc chọn nhầm quần lót. Nhưng với những giải thích dưới đây sẽ khiến bạn không bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của đồ lót nữa.

Mặc dù quần lót ren có thể trông đẹp hơn quần lót cotton, nhưng việc mặc chúng đi kèm với một số nguy cơ sức khỏe khá nghiêm trọng. Bởi vì ren và các loại vải tổng hợp khác dễ thấm mồ hôi và không thoáng khí, nó tạo ra nơi sinh sản hoàn hảo cho vi khuẩn xung quanh vùng kín. Do đó, điều này có thể dẫn đến kích ứng da và các bệnh nhiễm trùng khác nhau. Nếu bạn hoàn toàn không thích đồ lót bằng vải cotton, hãy đảm bảo rằng ít nhất đáy quần lót của bạn được lót bằng vải cotton, vì điều này có thể ngăn ngừa nhiễm trùng nấm men phát triển.

2. Bạn đang mặc sai quần lót khi đến phòng tập thể dục.

Ảnh minh họa

Rất có thể bạn dành nhiều thời gian hơn để chọn những bộ quần áo tập gym dễ thương hơn là đảm bảo đồ lót của bạn phù hợp để tập luyện. Khi chọn đồ lót, tốt hơn hết bạn không nên giảm kích cỡ vì quần bó sát giữ ẩm có thể dẫn đến kích ứng da. Tốt hơn hết bạn nên chọn đồ lót làm bằng vải tự nhiên và không khiến bạn cảm thấy bị hạn chế về hoạt động. Và đừng quên thay quần lót sau khi tập luyện, vì dịch tiết âm đạo và mồ hôi có thể khiến vùng kín của bạn cảm thấy ngứa ngáy .

3. Bạn cho đồ lót vào máy sấy.

Ảnh minh họa

Bỏ quần lót vào máy sấy là cách nhanh nhất để làm khô chúng, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc đồ lót của bạn sẽ không giữ độ bền được lâu. Nhiệt làm đứt sợi vải và khiến chúng co lại, để lại cho bạn những bộ đồ lót trông như bị chảy xệ và không tôn dáng. Tốt hơn hết bạn nên đặt quần lót của mình lên giá phơi, vì chúng nhỏ nên sẽ không mất nhiều thời gian để khô.

4. Bạn đang sử dụng chất tẩy rửa có mùi thơm.

Ảnh minh họa

Một lỗi đồ lót khác mà bạn có thể mắc phải trong khi giặt là sử dụng chất tẩy rửa khiến đồ lót của bạn có mùi như hương hoa. Những hương thơm nhân tạo trong chất tẩy rửa của bạn có thể gây phát ban và dị ứng, đồng thời khiến vùng kín của bạn ngứa ngáy, khó chịu. Vì da xung quanh khu vực này nhạy cảm hơn, nên tốt hơn hết bạn nên chọn loại bột giặt không có mùi thơm, ít gây dị ứng.

5. Bạn đang mặc sai kiểu dáng đồ lót.

Chỉ vì một kiểu dáng đồ lót nào đó hợp thời trang hoặc trông đẹp mắt, không có nghĩa là nó sẽ phù hợp với bạn. Đồ lót không vừa vặn sẽ không chỉ mang đến cho bạn những đường hằn rõ ràng khó chịu trên da mà còn có thể gây ra nhiều bệnh lý về da và nhiễm trùng đường tiết niệu .

6. Bạn đang mặc đồ lót định hình dáng người.

Ảnh minh họa

Mặc dù những bộ đồ lót định hình dáng có thể khiến bạn trông thật lộng lẫy để tôn lên vẻ quyến rũ khi mặc một chiếc váy, nhưng nó cũng có thể gây ra một số tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe nếu bạn mặc nó thường xuyên. Quần áo định hình sẽ nén cơ thể và gây thêm áp lực lên bàng quang, đồng nghĩa với việc bạn phải đi vệ sinh thường xuyên hơn. Nó cũng gây chèn ép dây thần kinh, trong trường hợp xấu nhất, có thể dẫn đến cơn đau kéo dài.

7. Mặc đồ lót khi đi ngủ.

Ảnh minh họa

Khi muốn có một giấc ngủ ngon, tốt hơn là bạn nên thaoir mái cởi bỏ hơn là mặc quần lót. Cơ thể bạn cần rời khỏi với đồ lót để thoải mái hơn và các nghiên cứu cho thấy việc này tốt hơn cho làn da của bạn và thậm chí có thể giúp bạn giảm thêm cân .

8. Bạn chọn đồ lót có đường may, họa tiết chi chít.

Ảnh minh họa

Mặc dù có nhiều chi tiết nhỏ, như ren và bèo nhún dọc theo đường may, làm cho đồ lót của bạn trông dễ thương, nhưng chọn đồ lót liền mảnh sẽ tốt hơn cho làn da của bạn. Dây thun quá chặt có thể cọ xát và gây kích ứng da, và nếu những kích ứng này xuất hiện hàng ngày thì cuối cùng chúng có thể dẫn đến sẹo .

Theo Brightside