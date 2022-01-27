Top 5 mẫu sneaker đình đám nên sắm dịp tết 2022

Nếu bạn cũng là một tín đồ của sneaker thì không nên bỏ lỡ top 5 mẫu giày sneaker đình đám nên sắm vào dịp tết 2022 dưới đây.

Sneaker luôn là mẫu giày được nhiều người yêu thích nhờ mang đến sự thoải mái, dễ phối với nhiều trang phục, phụ kiện cho cả nam và nữ mang đến vẻ ngoài tự tin và siêu cá tính.

Giày Adidas ZX 2K Boost

Giày ZX2K là một phiên bản phối màu vô cùng bắt mắt và cuốn hút được Adidas ra mắt vào ngày 13/8/2020. Đến thời điểm hiện tại mẫu giày này vẫn luôn được nhiều bạn trẻ săn đón.

Mẫu giày này mang thiết kế thể thao năng động, trẻ trung, nhưng không kém phần thanh lịch. Dòng giày ZX 2K Boost được đánh giá cao về sự thoải mái dễ chịu, nhờ độ mềm dẻo, đàn hồi tối ưu của đế boost bọc nhựa kiểu mới.

Sản phẩm giày Adidas ZX 2K Boost này có thiết kế vô cùng hiện đại với nhiều ưu điểm vượt trội phù hợp với nhiều đối tượng.

Phần thân giày được làm bằng chất liệu vải lưới dệt thoáng khí cao cấp. Giúp tạo độ ôm chân vừa vặn, đồng thời mang đến cho người dùng cảm giác nâng đỡ vô cùng linh hoạt

Từng đường chỉ khâu trên giày ZX 2K Boost được làm tỉ mỉ, sắc sảo khiến mọi khách hàng hài lòng.

Họa tiết kẻ 3 sọc của thương hiệu Adidas ở 2 bên hông giày. Cùng với đó là chi tiết thanh nhựa chạy dài từ phần gót giày đến mũi chân tạo nên điểm nhấn nổi bật và thú vị hơn.

Phần gót giày phía sau được thiết kế thêm một miếng nhựa mỏng giúp cố định chân cho người mang. Tạo cảm giác an toàn hơn và tránh tổn thương cổ chân khi di chuyển.

Đế giày được sử dụng công nghệ boost giúp tạo cảm giác êm ái, hỗ trợ vận động. Kết hợp với thiết kế độ ma sát cao, hạn chế trơn trượt, cùng độ nâng chân phù hợp. Nhờ vậy đôi giày ZX 2K Boost giúp đôi chân vững vàng hơn khi hoạt động.

Thương hiệu giày ZX 2K sở hữu đa dạng màu sắc trẻ trung. Điều này giúp người dùng dễ dàng kết hợp với nhiều trang phục khác nhau theo sở thích để đi chơi, đi học, đi làm, đi tiệc và cả luyện tập thể thao.

Adidas ZX 2K Boost - Mẫu giày đậm chất tương lai với đế boost được bọc nhựa bền chắc và tạo sự thoải mái vượt trội

Adidas Ultra Boost

Dòng Ultra Boost có các mẫu giày sneaker phù hợp cho mọi đối tượng để sử dụng trong luyện tập thể dục, thể thao và cả thời trang hàng ngày.

Đến thời điểm hiện tại thương hiệu Adidas Ultra Boost đã cho ra mắt hơn 7 phiên bản sneaker (từ 1.0 đến 7.0) mới mẻ với những ưu điểm nổi bật như:

Các mẫu giày Ultra Boost được sử dụng công nghệ đế boost hiện đại. Tạo khả năng nâng đỡ tốt, giúp cho người dùng giảm tiêu hao năng lượng khi di chuyển.

Phần upper được làm từ chất liệu vải Primeknit, lồng vải lưới tách biệt. Điều này mang đến độ thông thoáng cao cho người dùng. Từ đó giúp giảm thiểu tình trạng hầm bí, đổ mồ hôi, luôn mang đến cảm giác thoải mái cả khi vận động mạnh hay di chuyển trong thời gian dài.

Trên thân giày luôn được thiết kế nổi bật với logo 3 sọc thương hiệu của Adidas.

Những mẫu Adidas Ultra Boost luôn được nhiều khách hàng đánh giá cao về độ linh hoạt, độ bền và tính ứng dụng thời trang. Chúng phù hợp cho mọi đối tượng, dành cho nam lẫn nữ.

Mẫu giày sneaker Ultra Boost 21 đang rất được ưa chuộng hiện nay

Giày Nike Jordan 1 (JD1)

Các mẫu giày Nike Jordan luôn nằm trong top đầu những đôi sneaker làm mưa làm gió trên thị trường quốc tế cũng như tại Việt Nam. Thiết kế của Jordan 1 thường mang phong cách trẻ trung, phù hợp với nhiều bạc trẻ duyên dáng và cá tính.

Thương hiệu Nike Jordan 1 gồm có 2 thiết kế chính là giày Jordan 1 Low và High:

Jordan 1 Low: Đây là phiên bản giày Nike Jordan 1 cổ thấp rất được yêu mến. Nhờ thiết kế đẹp, mang đến cảm giác dễ chịu, và rất dễ phối đồ.

Jordan 1 High: Phiên bản giày cổ cao sẽ giúp bảo vệ cho cổ chân của người mang. Hơn thế các mẫu giày Jordan 1 cổ cao còn đang là xu hướng của giới trẻ hiện nay. Nhờ thiết kế form ôm sát chân giúp dễ dàng di chuyển, cùng với đó là nhiều phiên bản màu sắc đẹp cho người dùng dễ dàng kết hợp với mọi phong cách thời trang.

Những đôi Nike Jordan 1 được với nhiều phiên bản màu sắc bắt mắt, rất tinh tế và sang trong. Kết hợp thiết kế ôm sát bàn chân tạo cảm giác thoải mái, tự nhiên khi di chuyển.

Trong các sản phẩm Jordan 1 thì mẫu giày Nike Air Jordan 1 Dior là một trong những đôi giày được yêu thích nhất hiện nay. Và chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục dẫn đầu xu hướng trong năm 2022.

Giày Nike Air Jordan 4

Giày Nike Air Jordan 4 được ra đời từ năm 1989, đến hiện tại thương hiệu này đã ra mắt thị trường rất nhiều bản phối màu đặc sắc. Cùng với đó là thiết kế đỉnh cao đã khiến dòng sneaker này chưa bao giờ hết hot trên thị trường.

Giày Nike Air Jordan 4 sở hữu thiết kế theo form mid-top cùng chất liệu da tổng hợp thân thiện với môi trường.

Phần upper của các đôi Jordan 4 được trang bí bằng những tông màu mới mẻ theo chủ đề kết hợp cùng các màu sắc cổ điển giúp tạo điểm nhấn vô cùng cuốn hút.

Trên thân giày được kết hợp một tấm lưới thoáng khí giúp người mang có được cảm giác thông thoáng, thoải mái. Cùng với đó là điểm đặc trưng từ phần khoen xỏ dây giày có waffle nổi bật. Giúp tạo cảm giác cứng cáp, ôm chân và toàn toàn hơn cho người mang.

Phần lưỡi gà được in logo Jumpman kết hợp với tag Air Jordan ở mặt trong giúp tạo điểm nhấn riêng biệt.

Phía sau gót giày được thiết kế phần heel tab và phần pull tab to hơn so với các mẫu giày Jordan khác. Điều này giúp cho logo của giày Air Jordan 4 trở nên nổi trội hơn hẳn.

Nike Air Jordan 4 sở hữu bảng màu đa dạng, cùng thiết kế mới mẻ tạo nên những đôi giày đẹp xuất sắc, khiến thu hút mọi ánh nhìn ngay từ lần đầu tiên.

Giày Alexander Mcqueen

Trong những năm gần đây các mẫu giày của thương hiệu Alexander Mcqueen vô cùng được yêu thích. Với thiết kế độc đáo, phần đế khá cao so với những đôi giày khác trên thị trường. Điều này khiến các bạn trẻ vô cùng thích thú khi có thể tăng thêm hơn 5cm với một đôi sneaker.

Mặt trên của giày Alexander Mcqueen được cấu tạo từ chất liệu da mang đến cảm giác sang trọng. Cùng với nhiều phối màu đẹp những đôi giày này sẽ mang đến cho người mang sự cá tính và rất dễ phối đồ với nhiều phong cách khác nhau.

Nhà thiết kế mới mẻ, phong cách, trẻ trung và vẫn rất tinh tế nhẹ nhàng và đơn giản, nên các mẫu giày từ thương hiệu Alexander Mcqueen luôn được yêu thích. Và được dự đoán sẽ tiếp tục lọt vào top những đôi sneaker hot nhất nên sắp vào dịp 2022.

Mang đến trải nghiệm tốt, cảm nhận êm ái, thoải mái và thông thoáng cho khách hàng cũng là một ưu điểm lớn của dòng giày thể thao mang thương hiệu Alexander Mcqueen.

Nhìn tổng thể các đôi giày Alexander Mcqueen này có thiết kế khá đơn giản. Nhưng đây cũng chính là ưu điểm khiến những bạn trẻ có phong cách hiện đại, nhẹ nhàng yêu thích rất nhiều.

Phần lớn đôi giày Alexander McQueen sử dụng tông màu trắng là chính. Với thiết kế điểm nhấn ở phần gót giày nổi bật được kết hợp nhiều màu đặc sắc cùng logo thương hiệu được in nổi lên trên. Đây là mẫu giày giúp người dùng cân được mọi phong cách thời trang từ hiện đại, nhẹ nhàng bánh bèo, cá tính, cổ điển,...

Kết luận

Phía trên là top 5 mẫu sneaker đình đám mà ai cũng nên sắm vào dịp tết 2022. Nếu bạn cũng đang yêu thích các mẫu sneaker trên thì hãy truy cập vào website giaygiare.vn để tham khảo và sắm ngay cho mình một đôi giày phù hợp nhất với chất lượng tốt nhất cùng mức giá hấp dẫn nhé!