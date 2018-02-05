5 kiểu tóc ăn gian tuổi giúp bạn gái trẻ trung, xinh xắn 'hết phần thiên hạ' dịp Tết này

Khi cắt 5 kiểu tóc này, bạn gái sẽ thêm phần xinh xắn, trẻ trung và tươi tắn hơn rất nhiều vì chúng giúp ăn gian tuổi rất hiệu quả.

Những kiểu tóc ăn gian tuổi dưới đây sẽ giúp bạn sở hữu diện mạo trẻ trung, đầy sức sống và xinh đẹp hết nấc trong dịp Tết này. Tóc buộc đuôi ngựa Ngoài sự năng động, buộc đuôi ngựa được xem là kiểu tóc giúp ăn gian tuổi hiệu quả nhất dành cho phái đẹp ngoài tuổi 30. Sẽ hoàn hảo hơn khi bạn uốn xoăn nhẹ cho phần đuôi tóc.

Không chỉ khiến vẻ ngoài trông xinh xắn, kiểu tóc buộc đuôi ngựa còn giúp bạn gái ăn gian tuổi rất hiệu quả - Ảnh: Internet Tóc buộc đuôi ngựa uốn xoăn nhẹ đuôi giúp ăn gian tuổi và tạo sự nhẹ nhàng, nữ tính - Ảnh: Internet Tóc buộc đuôi ngựa vừa tạo vẻ cá tính vừa mang đến sự dịu dàng rất riêng cho phái đẹp - Ảnh: Internet Tóc tết hai bên Nếu muốn "cưa sừng làm nghé", kiểu tóc tết hai bên sẽ là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Kiểu tóc này vừa giúp ăn gian tuổi vừa khiến vẻ ngoài trở nên xinh xắn và đáng yêu hết nấc. Tóc tết là một trong những kiểu giúp ăn gian tuổi hiệu quả nhất - Ảnh: Internet Tóc tết hai bên nhuộm màu nâu mật ong giúp bạn gái trông trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh: Internet Dù đã ngoài 30 nhưng khi để kiểu tóc tết hai bên này, bạn sẽ trông như cô nàng đôi mươi tinh nghịch - Ảnh: Internet Tóc dài uốn xoăn nhẹ Kiểu tóc dài uốn xoăn nhẹ ngoài khả năng ăn gian tuổi còn giúp bạn gái trông đằm thắm, nữ tính và duyên dáng vô cùng. Khi để kiểu tóc này với mái rẽ ngôi, diện mạo sẽ thêm phần sang trọng và quý phái.

Tóc dài uốn xoăn nhẹ nhàng mang đến vẻ nữ tính, dịu dàng, đồng thời giúp ăn gian tuổi rất hiệu quả - Ảnh: Internet Tóc dài đen uốn xoăn nhẹ vô cùng gợi cảm và quyến rũ - Ảnh: Internet Tóc uốn xoăn gợn sóng mái rẽ ngôi cũng là cách ăn gian tuổi hiệu nghiệm - Ảnh: Internet Tóc ngắn ngang cằm Tóc ngắn ngang cằm có tên gọi là kiểu tóc bob giúp ăn gian tuổi cực kỳ hữu hiệu. Đặc biệt, những sợi tóc có độ dài đến cằm, ôm sát vào hai bên mặt giúp che khuyết điểm về đôi má phúng phính khiến khuôn mặt trông thon gọn hơn tức thì. Tóc ngắn ngang cằm uốn xoăn sóng giúp phái đẹp ăn gian tuổi và trẻ trung hơn rất nhiều - Ảnh: Internet Để vẻ ngoài thêm phần nổi bật, hãy nhuộm cho kiểu tóc ngắn ăn gian tuổi này màu nâu đỏ - Ảnh: Internet Với kiểu tóc ngắn ngang cằm, bạn gái có thể buộc nửa đầu và để mái lưa thưa, diện mạo sẽ vô cùng đáng yêu, tinh nghịch - Ảnh: Internet Đội mũ nồi Mũ nồi là thiết kế của những thập niên 70, 80, do đó chúng sẽ mang đến vẻ cổ điển cho phái đẹp. Hơn thế, chiếc mũ này có khả năng ăn gian tuổi rất hữu hiệu, từ đó mang đến cho bạn gái sự trẻ trung, tươi tắn và cực kỳ xinh xắn. Mái tóc ngắn phối cùng chiếc mũ nồi làm tăng hiệu quả ăn gian tuổi - Ảnh: Internet Mũ nồi rất dễ phối, bạn gái sở hữu tóc dài hay ngắn đều có thể đội chiếc mũ này - Ảnh: Internet Chiếc mũ này vừa giúp ăn gian tuổi vừa khiến bạn gái trở nên cổ điển hơn - Ảnh: Internet Với 5 kiểu tóc ăn gian tuổi trên, Tết này nếu muốn trẻ trung hơn, bạn hãy đi cắt ngay.

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