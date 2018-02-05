5 kiểu tóc ăn gian tuổi giúp bạn gái trẻ trung, xinh xắn 'hết phần thiên hạ' dịp Tết này

Khi cắt 5 kiểu tóc này, bạn gái sẽ thêm phần xinh xắn, trẻ trung và tươi tắn hơn rất nhiều vì chúng giúp ăn gian tuổi rất hiệu quả.
- Sau tất cả, đây chính là “kiểu tóc quốc dân” xinh hết phần người khác cứ dịp Tết đến là hội con gái lại nô nức làm vì vừa trẻ lại thoát ế
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Những kiểu tóc ăn gian tuổi dưới đây sẽ giúp bạn sở hữu diện mạo trẻ trung, đầy sức sống và xinh đẹp hết nấc trong dịp Tết này.
Tóc buộc đuôi ngựa
Ngoài sự năng động, buộc đuôi ngựa được xem là kiểu tóc giúp ăn gian tuổi hiệu quả nhất dành cho phái đẹp ngoài tuổi 30. Sẽ hoàn hảo hơn khi bạn uốn xoăn nhẹ cho phần đuôi tóc.
Tóc tết hai bên
Nếu muốn "cưa sừng làm nghé", kiểu tóc tết hai bên sẽ là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Kiểu tóc này vừa giúp ăn gian tuổi vừa khiến vẻ ngoài trở nên xinh xắn và đáng yêu hết nấc.
Tóc dài uốn xoăn nhẹ
Kiểu tóc dài uốn xoăn nhẹ ngoài khả năng ăn gian tuổi còn giúp bạn gái trông đằm thắm, nữ tính và duyên dáng vô cùng. Khi để kiểu tóc này với mái rẽ ngôi, diện mạo sẽ thêm phần sang trọng và quý phái.
Tóc ngắn ngang cằm
Tóc ngắn ngang cằm có tên gọi là kiểu tóc bob giúp ăn gian tuổi cực kỳ hữu hiệu. Đặc biệt, những sợi tóc có độ dài đến cằm, ôm sát vào hai bên mặt giúp che khuyết điểm về đôi má phúng phính khiến khuôn mặt trông thon gọn hơn tức thì.
Đội mũ nồi
Mũ nồi là thiết kế của những thập niên 70, 80, do đó chúng sẽ mang đến vẻ cổ điển cho phái đẹp. Hơn thế, chiếc mũ này có khả năng ăn gian tuổi rất hữu hiệu, từ đó mang đến cho bạn gái sự trẻ trung, tươi tắn và cực kỳ xinh xắn.
Với 5 kiểu tóc ăn gian tuổi trên, Tết này nếu muốn trẻ trung hơn, bạn hãy đi cắt ngay.