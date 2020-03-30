5 items thời trang giúp chị em giấu ‘eo bánh mì’ cực khéo léo mà vẫn thời thượng hết nấc

Biết cách lựa chọn trang phục và phối đồ che khuyết điểm eo to , bạn sẽ trông vô cùng xinh đẹp, thời thượng mà chẳng cần lo ngại về vòng eo “bánh mì”.

Bạn nên lựa chọn những chiếc áo có gam màu tối, độ dài vừa đủ che hông cộng thêm chất vải cotton mềm mịn để “hack dáng” hiệu quả. Tuyệt đối không mặc những items có chất liệu mỏng manh bởi chúng sẽ khiến bạn lộ khuyết điểm ngoại hình.

Những chiếc áo dáng oversized thoáng mát, rộng rãi sẽ là lựa chọn hàng đầu trong mùa hè này. Với một chiếc áo phông dáng rộng, bạn có thể tự tin dạo bước trên phố mà không phải lo lắng lộ bụng mỡ.

Sơ mi/blouse dáng suông

Khác với áo thun oversized, bạn chỉ nên chọn những chiếc sơ mi hoặc áo blouse dáng suông. Bởi lẽ, thiết kế oversized dù che được toàn bộ vóc dáng của bạn nhưng lại khiến bạn thấp bé hơn, tổng thể cũng trở nên cồng kềnh, kém thẩm mỹ.

Items này cực sành điệu và thời thượng - Ảnh: Internet

Váy liền xòe nhẹ, thắt eo

Nếu không thể diện những chiếc đầm ôm sát gợi cảm, bạn có thể lựa chọn thiết kế nữ tính hơn với váy xòe nhẹ có chi tiết thắt eo. Những chiếc váy xòe nhẹ ở phần thân sẽ tạo cảm giác thân hình mềm mại, duyên dáng hơn đồng thời độ rộng của nó còn giúp che đi phần đùi quá khổ.

Vừa thanh lịch vừa giúp che khuyết điểm eo to - Ảnh: Internet

Chân váy midi cạp cao

Midi là kiểu váy vô cùng nịnh dáng và tôn chiều cao của người mặc. Váy midi cạp cao sẽ giúp che bớt phần mỡ bụng và tạo cảm giác eo nhỏ hơn. Bên cạnh đó, bạn có thể chọn những thiết kế xòe nhẹ, thêm phần xếp ly chạy dọc thân váy hoặc một đường xẻ cao hút mắt... để người đối diện chú ý vào đôi chân của bạn thay vì vòng 2.

Chân váy midi cạp cao giúp bạn trông nữ tính hơn - Ảnh: Internet

Quần âu/quần jeans cạp cao

Quần âu hay quần jeans cạp cao sẽ là items phù hợp với mọi phong cách và hoàn cảnh mà bạn nên bổ sung vào tủ đồ, nhất là với những cô nàng công sở.

Thiết kế cạp cao tôn eo của trang phục này không những giúp eo thon gọn hơn mà còn giúp đôi chân được “kéo dài”. Đặc biệt, kiểu quần này rất dễ kết hợp trang phục, bạn có thể mix cùng áo thun, croptop hay sơ mi đều được. Nếu muốn thanh lịch hơn thì hãy chọn cách sơ vin gọn gàng.

Set đồ hoàn hảo cho nàng công sở - Ảnh: Internet

Hy vọng những items thời trang trên sẽ giúp bạn giấu được khuyết điểm cơ thể và trở nên tự tin hơn.