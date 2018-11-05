11 lời khuyên từ chuyên gia thời trang giúp phụ nữ nâng tầm phong cách ăn mặc, muốn sang phải học ngay

Thời trang 05/11/2018 09:59

Brightside đã thu thập 11 lời khuyên về thời trang từ các chuyên gia giúp phụ nữ sửa chữa những lỗi ăn mặc phổ biến, nhờ đó sở hữu phong cách hiện đại, sang trọng hơn.

Khi cố gắng làm cho bộ trang phục trông tuyệt vời hơn, chúng ta thường mắc phải sai lầm là thêm quá nhiều phụ kiện. Điều này bắt nguồn từ suy nghĩ nhiều chi tiết sẽ giúp bộ đồ trên người trông tỏa sáng, thời thượng hơn. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng khi những thứ bạn thêm vào đạt thẩm mỹ. Nếu cứ thêm vào một cách bất quy tắc, bạn sẽ khiến bản thân trở thành một thảm họa. 

Dưới đây là 11 lời khuyên hữu ích giúp bạn duy trì và cải thiện phong cách ăn mặc.

1. Ngọc trai

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Tiết chế chi tiết sẽ giúp bạn sang trọng mà vẫn trẻ trung - Ảnh: Brightside

Một chiếc vòng chuỗi ngọc trai và một sợi dây chuyền mặt ngọc trai là hai xu hướng hoàn toàn khác nhau. Hãy chọn vòng ngọc trai cho mẹ và chiếc dây chuyền cho bản thân. Cả hai thiết kế này đều mang đến vẻ sang trọng tuy nhiên cần chọn cho người phù hợp.

2. Đồng hồ

11 lời khuyên từ chuyên gia thời trang giúp phụ nữ nâng tầm phong cách ăn mặc, muốn sang phải học ngay - Ảnh 2
Thiết kế đồng hồ máy cơ, dây cứng cáp đang là xu hướng hiện nay - Ảnh: Brightside

Đồng hồ là một trong những phụ kiện hữu ích nhất. Chúng giúp cổ tay nữ mỏng manh, gầy gò trở nên khỏe khoắn hơn, đồng thời đảm bảo được tính thời gian. 

Theo các chuyên gia tại Bazaar Harper, xu hướng đồng hồ ngày hôm nay thiên về thiết kế cứng cáp, dây dài và bảng to. Đồng thời, những chiếc có mẫu trong suốt, lộ rõ cơ chế hoạt động bên trong chính là lựa chọn thời thượng.

Tuy nhiên, nếu đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ để sử dụng hàng ngày và phù hợp với cả tủ quần áo cơ bản, hãy chọn thiết kế có chi tiết tối giản, dây đeo có màu trung tính. 

3. Khăn lụa

11 lời khuyên từ chuyên gia thời trang giúp phụ nữ nâng tầm phong cách ăn mặc, muốn sang phải học ngay - Ảnh 3
Vào mùa thu đông, khăn lụa là món phụ kiện thời trang được ưa chuộng - Ảnh: Brightside

Để diện chiếc khăn lụa trông trẻ trung là điều không hề dễ dàng. Nhưng nếu muốn sở hữu vẻ ngoài đằm thắm, dịu dàng, phụ kiện này là lựa chọn tuyệt vời. 

Theo Tạp chí thời trang Vogue, bạn có thể sử dụng khăn thay thắt lưng, buộc vào chiếc túi, buộc tóc hoặc thậm chí là vòng tay. 

Nếu thích thắt khăn quàng cổ, hãy chọn màu sẽ làm nổi bật tông da mặt của bạn và nhấn mạnh vào màu mắt và tóc.

4. Quần áo họa tiết da động vật

11 lời khuyên từ chuyên gia thời trang giúp phụ nữ nâng tầm phong cách ăn mặc, muốn sang phải học ngay - Ảnh 4
Đừng bao giờ diện nguyên bộ đồ với chất liệu họa tiết da động vật - Ảnh: Brightside

Theo Tạp chí Vogue, họa tiết da động vật là thiết kế thời thượng thường nằm trong các bộ sưu tập thời trang và rất phổ biến trong năm 2018 này. 

Họa tiết này thường được sử dụng để tạo ra những chiếc áo khoác, váy, quần bó. Tuy nhiên, xu hướng thời trang này khá khó diện. Tốt nhất là bạn chỉ nên chọn 1 chi tiết trong bộ trang phục có họa tiết này, chẳng hạn như chân váy, quần, áo, túi xách...

5. Áo khoác kimono

11 lời khuyên từ chuyên gia thời trang giúp phụ nữ nâng tầm phong cách ăn mặc, muốn sang phải học ngay - Ảnh 5
Hãy phối áo khoác kimono phù hợp với màu sắc set đồ bên trong - Ảnh: Brightside

Áo khoác kimono vẫn rất phổ biến dù đã xuất hiện nhiều năm qua nhờ vào sự phong phú của họa tiết, chất liệu và kiểu dáng.

Các chuyên gia tại tạp chí Vogue khuyên, bạn có thể trông sành điệu hơn bằng cách mặc một một chiếc kimono khi diện set đồ đơn giản. Nhưng hãy lưu ý, không nên lạm dụng thiết kế quá nhiều chi tiết.

6. Mắt kính

11 lời khuyên từ chuyên gia thời trang giúp phụ nữ nâng tầm phong cách ăn mặc, muốn sang phải học ngay - Ảnh 6
Một chiếc kính mắt phù hợp sẽ giúp phong cách ăn mặc của bạn lên một tầm cao mới - Ảnh: Brightside

Italo Pantano, biên tập viên thời trang của Tạp chí Vogue Ý cho biết: “Ngày nay, kính có màu đen đậm, dáng mai rùa cổ điển, chất liệu nhựa trong suốt hay dáng khung hình học là xu hướng mắt kính hợp thời trang".

7. Mũ

11 lời khuyên từ chuyên gia thời trang giúp phụ nữ nâng tầm phong cách ăn mặc, muốn sang phải học ngay - Ảnh 7
Chiếc khăn turban sẽ tạo ra vẻ bí ẩn - Ảnh: Brightside

Chuyên gia Cao Kepi tiết lộ, dùng chiếc khăn turban để làm mũ sẽ khiến vẻ ngoài của bạn trông bí ẩn hơn. 

Đặc biệt, đừng ngại thử nhiều thiết kế mũ, nón khác nhau để tìm ra loại phù hợp nhất với bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là chiếc mũ ấy phải phù hợp với bộ trang phục cũng như hình dáng khuôn mặt của bạn. 

Ví dụ, chiếc mũ rộng vành không phù hợp với khuôn mặt hình trái xoan.

8. Bralette

11 lời khuyên từ chuyên gia thời trang giúp phụ nữ nâng tầm phong cách ăn mặc, muốn sang phải học ngay - Ảnh 8
Phối bralette đúng cách sẽ giúp bạn trông vô cùng quyến rũ - Ảnh: Brightside

Theo ghi chú của Glamour, bralette đang trở thành một phụ kiện thời trang chứ không chỉ là chiếc áo ngực đơn thuần. Bạn có thể tạo ra hình ảnh lôi cuốn và táo bạo với sự trợ giúp của thiết kế này. 

Bạn có thể thêm bralette vào chiếc váy, phối cùng váy jean hoặc quần eo cao. Ngoài ra, mặc chúng bên trong chiếc áo choàng, áo len, áo khoác da là những gợi ý tuyệt vời cho cô nàng ưa chuộng phong cách gợi cảm.

9. Phong cách menswear

11 lời khuyên từ chuyên gia thời trang giúp phụ nữ nâng tầm phong cách ăn mặc, muốn sang phải học ngay - Ảnh 9
Phối đồ theo phong cách nam tính càng tăng thêm vẻ thu hút cho phụ nữ - Ảnh: Brightside

Thoạt nhìn, có vẻ như chiếc áo sơ mi hoặc áo khoác form rộng sẽ che giấu vóc dáng của bạn, nhưng trên thực tế, phong cách thời trang nam tính có thể nâng cao sức hấp dẫn của người phụ nữ. 

Một quy tắc phối đồ theo phong cách menswear đơn giản là chọn quần hoặc áo theo kích thước chuẩn, sau đó kết hợp với các chi tiết nam tính khác.

Ngoài ra, hãy trang điểm tươi sáng, phụ kiện hào nhoáng, túi xách và đi giày cao gót sẽ làm set đồ menswear của bạn thêm phần hoàn hảo.

10. Quần áo bất đối xứng

11 lời khuyên từ chuyên gia thời trang giúp phụ nữ nâng tầm phong cách ăn mặc, muốn sang phải học ngay - Ảnh 10
Thiết kế bất đối xứng làm giúp người diện tỏa sáng và gây chú ý hơn - Ảnh: Brightside

Các thiết kế bất đối xứng có thể thay đổi tỷ lệ cơ thể đáng kể. Tuy nhiên, chúng lại mang đến lợi ích bởi vì chi tiết cắt giảm không đồng nhất giúp thu hút sự chú ý từ những người đối diện. 

11. Giày cao gót

11 lời khuyên từ chuyên gia thời trang giúp phụ nữ nâng tầm phong cách ăn mặc, muốn sang phải học ngay - Ảnh 11
Hãy chọn thiết kế giày cao gót đơn giản, màu trung tính và gót mảnh mai - Ảnh: Brightside

Giày cao gót là phụ kiện không thể thiếu đối với phụ nữ, thiết kế này làm tăng chiều cao và mang đến sự thanh lịch, quý phái. Tuy nhiên, hãy chọn những mẫu giày có thiết kế đơn giản, mũi nhọn, màu sắc trung tính. Vì những mẫu giày cao gót có đế quá dày sẽ làm cơ thể mất cân đối.

Nếu thường xuyên diện một trong những phụ kiện thời trang trên, hãy thử thay đổi theo 11 lời khuyên này, chắc chắn bạn sẽ trông vô cùng thời thượng, hiện đại và sang trọng hơn rất nhiều.

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Các nàng hoàn toàn có thể học tập cách diện đồ tối giản nhưng vô cùng thanh lịch, nữ tính của cô nàng này để đi chơi hay đi làm cũng đều đẹp cả.

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