4 loại cây có khả năng hút bức xạ cực tốt, dân văn phòng phải có 1 cây hông còn lo nhiễm khí, sóng độc hại

Thị trường 22/11/2020 14:24

Trong bàn làm việc đặt một cây cảnh vừa trang trí không giang vừa có khả năng lọc không khí, hút sóng và bức xạ nên có thể sử dụng các thiết bị điện tử mà không còn lo nhiễm khí, sóng độc hại.

Ngày nay, công nghệ luôn đồng hành cùng cuộc sống, mỗi người, mỗi gia đình không thể thiếu tivi, máy vi tính, bộ phát sóng wifi,... thì cùng với việc những thiết bị này mang lại lợi ích cho con người, chúng cũng đồng thời cũng phát ra những nguồn sóng bức xạ không hề có lợi cho sức khỏe.

Trồng 4 loại cây cảnh có khả năng lọc không khí, hút sóng và bức xạ dưới đây, bạn sẽ thoải mái sử dụng các thiết bị điện tử mà không còn lo nhiễm khí, sóng độc hại.

1. Cây thường xuân hút chất formaldehyde

Cây thường xuân dạng dây leo, thân mảnh, rất dễ trồng và thường xuất hiện trong nhà, trên bậu cửa sổ. Cây có tán lá rậm rạp, có khả năng hấp thụ tốt một trong những chất gây ô nhiễm không khí phổ biến chính là formaldehyde.

4 loại cây có khả năng hút bức xạ cực tốt, dân văn phòng phải có 1 cây hông còn lo nhiễm khí, sóng độc hại - Ảnh 1
Thường xuân cũng có khả năng loại bỏ 90% benzen và hút bụi trong không khí rất tốt. Ảnh minh họa: Internet

Formaldehyde là chất được thải ra từ các vật liệu thảm, gỗ dán, nhựa gỗ dùng trong nhà. Nếu hít phải nhiều sẽ gây đau đầu, nóng rát cổ họng, gây khó thở; thậm chí là ung thư.

Ngoài ra, thường xuân cũng có khả năng loại bỏ 90% benzen và hút bụi trong không khí rất tốt.

2. Cây trúc mây thanh lọc amoniac

Cây trúc mây dễ trồng, lá cây mọc ra khá đẹp; thường được gọi với tên khác nhau cây hòe quạt, cây mật cật.

Trong nhà, cây trúc mây thích hợp đặt trang trí ở trong phòng khách, hành lang hay ban công; đặt ở những nơi có ánh sáng nhẹ. Ở loại cây này có một “năng lực” ít ai biết đó chính là thanh lọc tốt amoniac, một chất gây hại cho hệ hô hấp, thành phần chính trong các loại chất tẩy rửa, dệt may và thuốc nhuộm.

3. Lưỡi hổ hút chất độc, thanh lọc không khí

Cũng có khả năng tương tự như cây thường xuân, lưỡi hổ cũng có thể hút chất formaldehyde tồn tại trong không khí. Mỗi ngày, 1 lá lưỡi hổ có thể hút được 30mg chất này. Nên nếu trồng 6 chậu trong phòng rộng khoảng 30m2 thì sau 5 ngày, toàn bộ formaldehyde trong phòng sẽ được khử sạch.

4 loại cây có khả năng hút bức xạ cực tốt, dân văn phòng phải có 1 cây hông còn lo nhiễm khí, sóng độc hại - Ảnh 2
Cây lưỡi hổ cũng có thể hút chất formaldehyde tồn tại trong không khí. Ảnh minh họa: Internet

4. Cây dây nhện làm sạch chất gây ung thư

Có nguồn gốc từ Nam Phi, cây dây nhện mềm mại và đẹp mắt. Cây rất được giới chơi cây cảnh ưa chuộng, dùng đặt trên bàn làm việc hay trang trí ở phòng khách.

Tuy có vẻ nhỏ nhắn, yếu ớt nhưng cây dây nhện lại có khả năng hấp thụ chất ô nhiễm, làm sạch hết những khí độc hại có trong nhà với thời gian rất ngắn. Đặc biệt, cây dây nhện có thể chuyển hóa chất aldehyde – một chất khí gây ung thư có trong không khí thành đường và amobi acid.

Khả năng này của dây nhện đã được cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA công nhận. Sẽ càng tốt hơn nếu đặt cây ở gần nơi có sóng bức xạ điện từ, gần bình ga,…

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