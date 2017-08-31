Vụ việc hai bé gái bị chính ông, cha và hai chú thay nhau cưỡng hiếp suốt nhiều năm qua đã khép lại với cái kết khiến nhiều người bất ngờ.

Như thông tin đăng tải trên trang Thestar trước đó, hai chị em gái trong gia đình đã bị chính ông nội, cha và hai chú luân phiên cưỡng hiếp suốt nhiều năm. Hậu quả, nạn nhân 19 tuổi đang mang thai 25 tuần, còn em gái 14 tuổi đã bị lạm dụng từ năm lên 9.

Ngay sau khi nhận được tin tố cáo từ nạn nhân, ngày 11/8/2017, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ 4 nghi can.

Theo thông tin đăng tải trên WOB, 4 nghi phạm vừa được đưa ra xét xử và bị kết án 335 năm tù giam với tội ác kinh hoàng gây ra cho hai nạn nhân.

Bên cạnh đó, nạn nhân 19 tuổi đang mang thai đã chia sẻ trên tờ New Straits Times rằng, cô bị tổn thương sâu sắc sau những điều phải trải qua và hiện giờ đã sẵn sàng tâm lý làm mẹ.

Đồng thời, người mẹ trẻ khẳng định, cô muốn tự chăm sóc con mình, không muốn đưa đứa bé cho người khác nuôi hay gửi đến viện phúc lợi.

Hiện tại, người chị gái đang được chăm sóc ở trung tâm phục hồi chức năng dành cho các bà mẹ chưa trưởng thành tại Taman Seri Puteri (Malaysia).

Đại diện trung tâm cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, tinh thần của cô ấy đã khá ổn định. Cô ấy không muốn quay về nhà. Vì không có việc làm và chỗ ở ổn định nên chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho cô bé học nghề để sau này có thể tự nuôi sống bản thân và con nhỏ”.

Về phần cô em gái, cũng là nạn nhân của vụ cưỡng hiếp rúng động này vừa được gửi đến một trung tâm dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-hai-be-gai-bi-ong-noi-cha-va-chu-thay-nhau-cuong-hiep-suot-nhieu-nam-nan-nhan-dua-ra-quyet-dinh-bat-ngo-232241.html