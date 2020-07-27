Thấy ông nội cưng nựng chị gái sinh đôi, bé trai phản ứng 'mắt không thấy, tim không phiền' khiến dân tình cười lăn

Thế giới 27/07/2020 18:20

Đẻ sinh đôi một trai một gái, bà mẹ lo lắng ông bà nội sẽ cưng cháu trai hơn. Không ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại.

Bên cạnh những gia đình có tư tưởng trọng nam khinh nữ thì vẫn có không ít người cưng chiều con gái hơn con trai. Họ cho rằng cần nghiêm khắc với con trai để tôi luyện ý chí phấn đấu, không ngại khó ngại khổ. Ngược lại con gái vốn yếu đuối, nhõng nhẽo thì cần được nâng niu, chiều chuộng hơn một chút.

Mới đây một bà mẹ người Trung Quốc chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười về cặp sinh đôi của gia đình mình thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Người mẹ mới sinh được cặp sinh đôi một trai một gái khiến gia đình vỡ òa trong hạnh phúc. Ban đầu người mẹ lo lắng ông bà nội sẽ cưng cháu trai hơn, vì người già thường có quan niệm "con gái là con người ta". 

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Ông nội rất thích cháu gái - Ảnh: Sina

Ấy vậy mà khi gặp hai cháu, ông nội đã có thái độ chẳng ai ngờ. Người ông rất thích cháu gái, luôn miệng khen cháu xinh đẹp như công chúa nhỏ, lúc nào cũng muốn được bế ẵm, cưng nựng cháu.

Hôm đó, bé trai tỉnh dậy thì bắt gặp cảnh ông nội đang bế chị gái sinh đôi của mình thì bày ra vẻ mặt chán chẳng buồn nói. Nhìn mãi mà ông nội chẳng đoái hoài, cuối cùng cậu bé chẳng buồn nhìn nữa, nhắm mắt lại cho "mắt không thấy, tim không phiền"!

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Bé trai ghen tị khi thấy ông nội cưng nựng chị gái sinh đôi - Ảnh: Sina
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Mắt không thấy, tim không phiền! - Ảnh: Sina

Biểu cảm bá đạo của đứa trẻ khiến ai nấy vừa thương vừa buồn cười. Cứ cái đà này, nếu ông nội vẫn cưng cháu gái nhỏ hơn cháu trai, chắc hẳn phản ứng của cậu bé sau này thậm chí còn đặc sắc hơn nữa.

2 con gái sinh đôi dính liền, cha mẹ mất 7 tháng mới quyết định tách rời con, 17 năm sau ai cũng mãn nguyện khi thấy nụ cười của các em

2 con gái sinh đôi dính liền, cha mẹ mất 7 tháng mới quyết định tách rời con, 17 năm sau ai cũng mãn nguyện khi thấy nụ cười của các em

Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, Lexi và Sydney được ở lại với đời, trong thân thể riêng biệt của chính các em.

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Từ khóa:   Trung Quốc hình ảnh hài hước hình ảnh bá đạo

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