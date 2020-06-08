Sợ không lấy được chồng, mẹ sinh con trong nhà vệ sinh rồi bỏ trên xe của người lạ

Thế giới 08/06/2020 14:09

Chỉ vì sợ không lấy được chồng, người mẹ bỏ rơi con mới sinh còn nguyên dây rốn trên xe của người lạ khiến ai nấy đều bức xúc.

Nhiều ngày qua, thông tin người mẹ bỏ rơi con mới sinh còn nguyên dây rốn trên xe hơi của người lạ chỉ vì sợ bị gia đình chồng chê khi kết hôn khiến dân mạng vô cùng bức xúc. 

Theo đó, người chủ xe có thói quen mở cửa sổ xe hơi để qua đêm. Vào một ngày đầu tháng 6, người này tá hỏa phát hiện một đứa trẻ nằm ở ghế sau. Khi được tìm thấy, em bé vẫn còn nguyên dây rốn, trên người không có quần áo mà chỉ được quấn trong một túi ni lông.

Sau 3 giờ truy tìm, cơ quan công an đã tìm được mẹ của đứa trẻ. Theo đó, cô gái 20 tuổi đã thừa nhận chuyện bỏ rơi con. Trước đó, cô sinh con trong nhà vệ sinh công cộng rồi vứt vào chiếc ô tô đậu gần đó. Nguyên nhân là do cô sợ việc có con trước hôn nhân sẽ gây ảnh hưởng đến việc lấy chồng của mình. Được biết, sự việc xảy ra tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).

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Mẹ bỏ rơi con mới sinh trên xe người lạ gây xôn xao - Ảnh: Internet

Sau khi bị phát hiện, người mẹ trẻ cho biết rất hối hận với hành vi của mình và hứa sẽ chăm sóc bé thật tốt. Rất may sau khi được tìm thấy, bé gái không bị thương gì, sức khỏe ổn định. 

Vụ việc này đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của dân mạng thế giới. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành vi của người mẹ.

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Nguyên nhân người mẹ bỏ rơi con là vì sợ ảnh hưởng đến việc kết hôn - Ảnh: Internet

“Nhìn con mà rơi nước mắt, cô gái này đúng là trẻ người non dạ. Hy vọng, sau vụ việc này, cô gái trẻ sẽ chăm sóc con của mình thật tốt”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

“Sao lại nỡ bỏ con mình chỉ vì sợ ảnh hưởng đến việc kết hôn? Chỉ mong các bạn trẻ trong tương lai đừng suy nghĩ, hành động dại dột như vậy nữa”, K.N khuyên.

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Tình huống hài hước được một tài khoản chia sẻ lại trên mạng xã hội vào tối ngày hôm nay (7/6) khiến người ta không thể ngừng cười.

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