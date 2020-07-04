Sợ bị đi tù, người phụ nữ nghiện ma túy cố tình chung sống với nhiều đàn ông để sinh con liên tục

Thế giới 04/07/2020 15:36

Người phụ nữ nghiện ma túy cố tình chung sống với nhiều đàn ông để sinh con liên tục, nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Người ta thường nói tình mẫu tử là điều thiêng liêng nhất và tất cả các bà mẹ đều xứng đáng được tôn trọng. Tuy nhiên, người phụ nữ nghiện ngập sống tại Hà Nam (Trung Quốc) lại cố tình chung sống với nhiều người đàn ông, hy vọng sinh nhiều con để né tránh sự trừng phạt của pháp luật khiến ai nấy phẫn nộ.

Theo Sohu, người phụ nữ họ Hu bị kết án chung thân vì tội buôn bán ma túy vào năm 2017. Tuy nhiên, do Hu đang trong thời kỳ cho con bú nên tòa án quyết định không bắt giam mà tiến hành quản thúc cô ta tại địa phương.

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Người phụ nữ nghiện ma túy cố tình mang thai và sinh nhiều con để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật - Ảnh: Sohu

Tháng 7/2019, cảnh sát tiến hành xét nghiệm nước tiểu đối với những đối tượng có tiền sử nghiện ma túy trên địa bàn và phát hiện có nhiều người tái nghiện, trong đó có cả người phụ nữ họ Hu.

Tiến hành điều tra, cảnh sát xác định Hu đã chung sống với rất nhiều người đàn ông. Mục đích của cô ta là muốn tăng khả năng mang thai. Nếu lỡ có bị cảnh sát bắt thì đứa nhỏ chính là "kim bài miễn tử" để Hu thoát khỏi cảnh tù tội.

Trong một lần bị cảnh sát ập vào bắt quả tang đang sử dụng ma túy, Hu cầm một ống tiêm chứa máu và đe dọa rằng nếu bị bắt, cô ta sẽ đâm kim tiêm vào bản thân khiến cả đứa bé trong bụng bị HIV. May mắn là cảnh sát đã kịp khống chế người phụ nữ này.

Ngày 27/6 vừa qua, cảnh sát phá mạng lưới buôn bán ma túy quy mô lớn và phát hiện Hu cũng nằm trong đường dây này. Người dân phẫn nộ vì Hu đã lợi dụng kẽ hở pháp luật để phạm tội hết lần này đến lần khác, chưa kể những đứa bé mà cô ta sinh ra đều không thể có cuộc sống yên ổn, bình thường như những đứa trẻ khác.

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Từ khóa:   Trung Quốc câu chuyện gây bão câu chuyện gây sốc

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