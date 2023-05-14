Singapore ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong 40 năm, lên đến 37 độ

Trong khi nắng nóng bất thường tiếp diễn ở nhiều quốc gia Đông Nam Á, nhiệt độ ở Singapore cũng tăng lên mức cao nhất mọi thời đại.

Theo tờ Straits Times đưa tin ngày 14/5, Cơ quan Môi trường Quốc gia (NEA) của Singapore thông báo rằng nhiệt độ cao nhất một ngày trước đó là 37 độ, bằng với nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận vào tháng 4 năm 1983, cách đây 40 năm, và là nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận vào tháng 5.

Các cơ quan khí tượng cho biết thời tiết nóng và khô dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong thời điểm hiện tại, dự kiến ​​sẽ có mưa vào tuần tới để giúp giảm bớt đợt nắng nóng.

Tháng 5 thường được coi là tháng nóng nhất ở Singapore. Cục Khí tượng Hàn Quốc trước đó dự báo nhiệt độ tối đa có thể tăng lên khoảng 35 độ.

Năm nay, ghi nhận những đợt nắng nóng bất thường xuất hiện tại các nước Đông Nam Á. Tại Thái Lan, Bangladesh, Ấn Độ, Lào và Myanmar, có những ngày nhiệt độ thường xuyên vượt ngưỡng 40 độ.

Vào ngày 14/4, nhiệt độ ở phía Tây Bắc Thái Lan ghi nhận mức cao 45,4 độ C, thay đổi nhiệt độ cao nhất từ ​​trước đến nay ở Thái Lan. Nhiệt độ cảm nhận ở nhiều vùng khác nhau của Thái Lan vượt quá 50 độ.

Đầu tháng này, nhiệt độ ở Việt Nam đã tăng lên 44,1 độ C, phá kỷ lục về nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận. Tại Myanmar, nhiệt độ ở miền trung và miền nam lên tới 43 độ C vào cuối tháng trước, lần đầu tiên phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ cao nhất trong khu vực sau 58 năm.

Trong một báo cáo được công bố vào ngày 3/5, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo rằng nhiệt độ toàn cầu có thể tăng lên mức kỷ lục, cho biết từ nửa cuối năm nay, các đợt nắng nóng, lũ lụt và hạn hán có thể xảy ra trên toàn cầu do hiện tượng El Nino.

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