Sản phụ Anh tử vong thương tâm sau khi sinh con vài ngày vì nhiễm Covid-19 trong bệnh viện

Thế giới 21/04/2020 15:22

Sau khi sinh con được vài ngày thì sản phụ tử vong vì nhiễm Covid-19. Người thân cho rằng nạn nhân nhiễm bệnh khi vào viện sinh con.

Hiện tại tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Mỗi ngày, số người nhiễm Covid-19 và tử vong vì căn bệnh này vẫn không ngừng tăng lên. Mới đây, một sản phụ tại Anh đã qua đời chỉ sau vài ngày sinh đứa con thứ 3 vì nhiễm Covid-19. Theo lời kể của người thân, nguồn lây nhiễm cho sản phụ này lại chính là nơi cô sinh con.

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Sản phụ tử vong vì nhiễm Covid-19 chỉ sau vài ngày sinh con - Ảnh: Daily Mail

Được biết, nạn nhân là Salina Shaw (37 tuổi, sống tại hạt Essex, Anh). Cô là người ăn chay lành mạnh nhưng mắc bệnh lý nền là bệnh tiểu đường.

Theo chia sẻ của người nhà nạn nhân với truyền thông, trong thời gian mang thai, Salina vô cùng cẩn thận, rất ít khi ra ngoài để đề phòng dịch bệnh. Ngày 7/4, Salina đã hạ sinh con gái thứ 3 trong bệnh viện. Ban đầu, mọi thứ đều bình thường. Tuy nhiên, sau đó nạn nhân xuất hiện cảm giác khó thở và mệt mỏi. Sau khi có kết quả dương tính với Covid-19, Salina nhanh chóng được đưa vào phòng điều trị đặc biệt. Tuy nhiên, vì thể trạng yếu sau khi sinh con và mắc bệnh tiểu đường từ trước nên ngày 12/4 nạn nhân đã tử vong.

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Người mẹ qua đời bỏ lại 3 con nhỏ, đứa bé nhất chưa đầy 1 tháng tuổi - Ảnh: Daily Mail

Trước khi sinh con, Salina không có biểu hiện khác thường, đồng thời phòng bệnh cẩn thận nên người thân cho rằng nạn nhân bị nhiễm bệnh khi vào viện sinh con. 

Hiện tại, Anh là nước có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 6 thế giới, số người tử vong đứng thứ 5 thế giới. Theo thông tin trên Worldometers, tính đến chiều nay (21/4), nước này đã có 124.743 ca nhiễm, 16.509 trường hợp tử vong vì Covid-19.

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