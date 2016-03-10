Thay vì gọi cảnh sát, một nhóm đàn ông hàng xóm đã dùng một phương pháp 'độc' khác, theo Mirror hôm 9.3.

Bạn hầu như chẳng thể chọn hàng xóm. Nhưng nếu may mắn, bạn sẽ được sống giữa những người hàng xóm có cùng sở thích, biết cảm thông.

Một anh chàng đã khám phá ra điều này, không phải bằng việc qua nhà hàng xóm mượn ít muối hay vì anh ta cần họ tưới cây giùm khi đi vắng. Thay vào đó, những người hàng xóm đã làm quen với anh ta bởi anh ta...sex rất ồn ào với bạn gái.

Một nhóm bạn trong căn hộ cạnh nhà đã chụm đầu bàn bạc và thảo 1 bức thư gửi ‘khổ chủ’, yêu cầu anh chàng ‘bớt ồn ào’ – thậm chí có 1 người còn sẵn sàng đâm đơn gửi cảnh sát.

Những người này cũng thể hiện sự ủng hộ với anh chàng – bằng cách gửi kèm bao cao su trong bì thư và mở đầu lá thư bằng giọng điệu rất thân thiện:

Xin chào hàng xóm!

Thật tuyệt vời khi anh quan hệ tình dục, nhưng việc rên rỉ lớn tiếng trên giường thực sự rất phiền toái. Chúng tôi không yêu cầu anh dừng lại. Chúng tôi không ngu ngốc như thế. Chúng tôi chỉ yêu cầu anh tìm cách làm chuyện phòng the yên lặng hơn một chút. Hãy siết chặt đinh ốc. Hãy quan hệ tình dục trên sàn nhà hoặc sô fa.

Chúng tôi đang cố gắng bình tĩnh nhưng một trong những người sống tại đây sẵn sàng đâm đơn kiện hoặc đại loại thế vì nó xảy ra vào thời điểm rất khuya. Nhưng chúng tôi có thể đảm bảo với anh rằng điều đó sẽ không xảy ra.

Để chứng tỏ chúng tôi thông cảm với việc anh quan hệ tình dục, chúng tôi đã gửi kèm một số bao cao su để anh sử dụng. Không chắc anh đã từng dùng chúng trước đây chưa hay anh thích loại khác hơn, nhưng những bao cao su này có vẻ là 1 chọn lựa tốt.

Luôn tận hưởng sex nhé.

Tái bút: Chúng tôi không chịu trách nhiệm vì bao cao su rách đâu nhé. Điều này áp dụng cho tất cả mọi loại bao cao su vì thế hãy cố gắng quan hệ một cách an toàn nhé bạn. Chúng tôi không muốn có 1 thằng nhóc chạy nhảy quanh đây sớm đâu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-phap-sieu-doc-tri-anh-chang-hang-xom-sex-qua-on-ao-46371.html