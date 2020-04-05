Nữ y tá bị đánh bầm người, cắn vào mặt khi ngăn bệnh nhân mắc Covid-19 trốn khỏi khu cách ly

Thế giới 05/04/2020 14:22

Trong lúc ngăn cản người đàn ông nhiễm Covid-19 trốn khỏi khu cách ly, nữ y tá bị người này đánh đập, cắn vào mặt.

Hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp. Số lượng người nhiễm Covid-19 và tử vong vì căn bệnh này không ngừng tăng lên. Trước tình hình đó, chính phủ nhiều nước đã ra lệnh cách ly xã hội, khuyên người dân nên hạn chế ra ngoài cũng như tập trung điều trị cho những trường hợp nhiễm bệnh.

Tuy nhiên, giữa lúc chính phủ các nước đang cố gắng phòng chống dịch bệnh thì vẫn có những trường hợp bất hợp tác, cố ý vi phạm quy định.

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Nữ y tá bị bệnh nhân nhiễm Covid-19 hành hung vì muốn rời khỏi khu cách ly - Ảnh: Internet

Nhiều ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước thông tin một người đàn ông Nigeria dương tính với virus Corona từ chối xét nghiệm, đánh đập và cắn vào mặt nữ y tá. Người đàn ông này tên là Okonkwonoye Chika Patrick (47 tuổi). Theo đó, vào ngày 20/3 ông ta đến Quảng Châu và được xét nghiệm dương tính với Covid-19. 

Ngày 23/3, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện để điều trị. Tuy nhiên, người này từ chối xét nghiệm và cố gắng trốn khỏi khu cách ly. Thấy vậy, nữ y tá đã cố gắng ngăn ông ta lại. Tuy nhiên, Patrick đã đẩy nữ y tá xuống đất, đánh đập thậm chí còn cắn vào mặt nạn nhân. Sau đó, kết quả kiểm tra cho thấy nạn nhân bị thương ở mặt, cổ và thắt lưng.

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Chính quyền địa phương cho biết sẽ xử lý nghiêm khắc sau khi người này khỏi bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, cảnh sát Trung Quốc đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc. Bên cạnh đó, cảnh sát nước này cũng cho biết đã tăng cường an ninh trong khu vực và xung quanh bệnh viện. Hiện người đàn ông này đang được điều trị. Chính quyền địa phương cho biết sẽ xử lý nghiêm khắc đối tượng sau khi bình phục.

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Từ khóa:   Covid-19 Trung Quốc bệnh nhân Covid-19

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