Nữ thí sinh duy nhất tại giải đua xe ô tô lớn nhất thế giới, chỉ có 9 người tham gia trong 100 năm lịch sử

Trước thềm khai mạc giải đua xe thể thao lớn nhất Bắc Mỹ 'Giải Indianapolis 500', sự chú ý của cộng đồng yêu xe đổ dồn vào thí sinh nữ duy nhất trong cuộc thi này.

Theo NBC Sports và Associated Press (AP) đưa tin vào ngày 26/5 (giờ địa phương), Katherine Regge (42 tuổi), một nữ đua xe chuyên nghiệp người Anh, sẽ tham gia Giải Indy 500 lần thứ 107 được tổ chức vào ngày 28/5 tại Indianapolis Motor Speedway, Indiana (Hoa Kỳ). Indianapolis 500, tên chính thức là Indianapolis 500-Mile Race và thường được gọi là Indy 500, là một cuộc đua ô tô thường niên được tổ chức tại Indianapolis Motor Speedway (IMS) ở Speedway, Indiana, Hoa Kỳ.

Katherine Regge (42 tuổi), một nữ đua xe chuyên nghiệp người Anh - Ảnh: Wtop News Regge là một trong 9 thí sinh nữ duy nhất trong lịch sử 107 năm của Indy 500. AP đưa tin rằng năm 2013 ghi dấu kỷ lục là năm có 4 tay đua nữ tham gia đường đua này. Hiện tại, sau 10 năm (kể từ 2003), Regge đã có tên trong danh sách với tư cách là thí sinh nữ duy nhất tham gia trong Indy 500, được mệnh danh là 'cảnh tượng vĩ đại nhất trong cuộc đua'.

Katherine Regge sẽ tham gia Giải Indy 500 lần thứ 107 - Ảnh: Wtop News Khi tay đua nữ người Mỹ Janet Guthrie (85 tuổi) lần đầu tiên vượt qua vòng loại Indy 500 vào năm 1977, số lượng nữ giới tham gia cuộc đua ngày càng tăng. Tuy nhiên, vào năm 2020, lần đầu tiên kể từ năm 1999, ghi nhận không có thí sinh nữ nào tham gia. AP đưa tin rằng Regge gặp khó khăn trong việc đạt tiêu chuẩn cho giải đấu này và đã gặp tai nạn trong khi luyện tập. Regge là một trong 9 thí sinh nữ duy nhất trong lịch sử 107 năm của Indy 500 - Ảnh: Wtop News "Trong 10 năm qua, số lượng tay đua nữ giảm đi thay vì tăng lên. Thật đáng thất vọng. Từ giai đoạn đầu của bộ môn đua xe, nam giới luôn áp đảo so với nữ giới. Ngay cả khi đứng đầu hạng, các tay đua thường phải tự kiếm tiền tài trợ để trang trải khoản kinh phí khổng lồ mà các chương trình độc lập yêu cầu. Có thể khó khăn cho phụ nữ trong lĩnh vực do nam giới thống trị", Regge chia sẻ. Năm ngoái, giải thưởng chiến thắng là 3,1 triệu đô la (khoảng 72,8 tỷ đồng) và tổng số tiền giải thưởng là 16.200.000 đô la (khoảng 380,12 tỷ đồng).

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