Có 3 người chết trong vụ nổ do đốt pháo tại một tòa nhà chung cư ở Trung Quốc xảy ra ngày 13/6 (giờ địa phương).

Ngày 14/6 (giờ địa phương, Tân Hoa Xã đưa tin, có ít nhất 3 người thiệt mạng và một số người khác bị thương trong một vụ nổ, được cho là đốt pháo tại hai tòa nhà chung cư ở Thiên Tân, Trung Quốc.

Cảnh sát địa phương cho biết vào khoảng 20h10 ngày 13/6, một vụ nổ được cho là do đốt pháo đã xảy ra tại 2 khu chung cư thấp tầng ở Thiên Tân. Sở cảnh sát phụ trách cho biết nghi phạm A. đã đốt pháo trong nhà khiến ngọn lửa bốc cao dẫn đến hàng loạt vụ nổ, đồng thời cho biết đang điều tra hoàn cảnh vụ việc và đồng phạm.

Có 3 người thiệt mạng trong vụ nổ do đốt pháo tại một tòa nhà chung cư ở Trung Quốc xảy ra ngày 13/6 - Ảnh: Tân Hoa Xã

Tường từ tầng 2 đến tầng 5 của chung cư vốn đã xuống cấp nay vụ nổ khiến lớp tường bị bong tróc không thể nhận dạng, dây đai an toàn bằng sắt lắp ngoài hiên cũng bị bung ra trông rất mất mỹ quan bên ngoài tòa nhà. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, một tiếng nổ lớn kèm theo ngọn lửa nóng cháy lan vào nhà của cư dân sinh sống trong tổng số 26 hộ dân trong khu vực, ngọn lửa lúc đó bốc cao và thiêu rụi các căn hộ cũ.



Đặc biệt, hai tòa nhà xảy ra vụ nổ đều là khu dân cư có đông người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên sinh sống. Một nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ việc vào thời điểm đó cho biết “Tôi nghe thấy tiếng nổ và nghĩ đó là sấm sét. Vụ nổ giống như bị đánh bom trong một cuộc chiến".



Trong đoạn video được phát tán trên phương tiện truyền thông địa phương và mạng xã hội, cho thấy ngọn lửa và khói đen bốc lên ngay sau vụ nổ, còn căn hộ thì vỡ nát như thể bị đánh bom, gợi nhớ đến đống đổ nát trong chiến tranh.

Cảnh sát phụ trách cho biết: “Sau vụ nổ, ngọn lửa nhanh chóng lan sang tầng 2, tầng 5. Các vấn đề cụ thể liên quan đến việc này sẽ được thông báo chính thức sau".

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