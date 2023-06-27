Một hành khách bay 37 triệu km bằng tấm vé máy bay trọn đời mua từ 33 năm trước

Ngày 23/6 (giờ địa phương), tờ Washington Post (WP) đưa tin về câu chuyện của một người đàn ông đi du lịch nước ngoài với tấm vé máy bay trọn đời mà ông đã mua cách đây 33 năm.

Theo WP, Tom Stuker (69 tuổi), một nhà tư vấn đại lý xe hơi sống ở New Jersey, đã trả 290.000 đô la (khoảng 6.8 tỷ đồng dựa trên tỷ giá hối đoái vào thời điểm đó) vào năm 1990 ở tuổi 36 để mua vé trọn đời của hãng hàng không United Airlines. Được biết, ông đã đi đến hơn 100 quốc gia và bay khoảng 37 triệu km với tấm vé máy bay này. 37 triệu km tức tương đương với việc ông du hành quanh Trái đất và Mặt trăng 48 lần (khoảng 380.000 km).

Năm 2019 là thời gian ông tham gia chuyến bay tích cực nhất, ông đã lên máy bay 373 lần và bay tổng cộng khoảng 2,35 triệu km. Ông nói rằng ông đã không ngủ trên giường của mình trong 12 ngày liên tiếp khi bay từ Sân bay Quốc tế Newark Liberty gần nhà tới San Francisco, Bangkok, Dubai và quay trở lại Newark. WP báo cáo chuyến bay trị giá 2,44 triệu đô la (khoảng 57,4 tỷ đồng) nếu vé cho hành trình bay vào năm 2019 được mua riêng lẻ bằng tiền.

Ông Tom Stuker đã bay quãng đường dài nhất trong lịch sử với tấm vé máy bay trọn đời mà ông đã mua cách đây 33 năm - Ảnh: Instagram

Lý do khiến ông Tom Stuker tự hào về việc mua vé máy bay trọn đời cách đây 33 năm là "khoản đầu tư tốt nhất trong đời" là vì các lợi ích về số dặm bay và chuyến bay miễn phí. Ông đã sử dụng số dặm tích lũy của mình để ở trong các phòng khách sạn sang trọng trên khắp thế giới và thường xuyên đi du lịch trên biển.

Trong một cuộc phỏng vấn của WP, ông Tom Stuker có chia một chia sẻ khá hài hước dành cho các hành khách khi lên máy bay rằng: “Hãy nói dối với tiếp viên hàng không mà bạn gặp ở cửa máy bay rằng, 'Cảm ơn vì sự phục vụ của bạn lần trước. Tiếp viên hàng không sẽ cung cấp tất cả các loại dịch vụ miễn phí vì cho rằng bạn là khách quen"'.

Điều tra nguyên nhân vụ tàu lặn Titan sẽ tương tự điều tra máy bay Khi một vài mảnh vỡ của tàu lặn Titan mất tích ở Bắc Đại Tây Dương được tìm thấy dưới đáy biển, trọng tâm của vấn đề giờ đã chuyển từ cứu hộ sang xác định nguyên nhân của vụ tai nạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-hanh-khach-bay-37-trieu-km-bang-tam-ve-may-bay-tron-oi-mua-tu-33-nam-truoc-596198.html